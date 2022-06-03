Raj Mistry számára a futócipő több egyszerű futócipőnél.



„Szerintem az élettörténetünk részei” – mondja a Nike vezető ruhatervezője. „Amikor az ember mélyebb kapcsolatba kerül velük, kialakul egyfajta kötelék, és azt szeretnénk, hogy tovább tartsanak.”



A cipőd rendszeres tisztítása az egyik módszer a kapcsolat megerősítésére, illetve a tudatosabb fogyasztóvá válásra, ha ez egyben azt is jelenti, hogy ritkábban vásárolsz. „Nem dobom ki egyszerűen, ha megjelenik egy újabb modell, vagy alig néhány kilométer megtétele után” – magyarázza Raj, aki egész életében szenvedélyesen szerette jó állapotban tartani a vintage ruhákat.



Nézd meg a videót, amelyben Raj egyszerű, a mindennapokban alkalmazható trükköket mutat meg a cipőd tisztán tartására, és egy olyan módszert is ismertet, amellyel alaposan megtisztíthatod, ha extra koszos.



Nézd meg teljes útmutatónkat is, amely további tippekkel szolgál a futócipőd életének meghosszabbításához – kiderül, miért fontos kioldani a cipőfűzőt vagy éppen inspiráló feliratot elhelyezni rajta.