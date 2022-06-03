Így tisztítsd a futócipődet – és óvd a bolygót
Innováció
Szeretnéd, ha tovább tartana a futócipőd? Már azzal is sokat tehetsz, ha egyszerűen tisztán tartod. Raj Mistry, a Nike ruhatervezője megmutatja, hogyan érhetsz el nagy hatást kis, mindennapi lépésekkel.
A „Kézrátétel” című sorozatban manuális technikákat sajátíthatsz el szakértőktől.
Raj Mistry számára a futócipő több egyszerű futócipőnél.
„Szerintem az élettörténetünk részei” – mondja a Nike vezető ruhatervezője. „Amikor az ember mélyebb kapcsolatba kerül velük, kialakul egyfajta kötelék, és azt szeretnénk, hogy tovább tartsanak.”
A cipőd rendszeres tisztítása az egyik módszer a kapcsolat megerősítésére, illetve a tudatosabb fogyasztóvá válásra, ha ez egyben azt is jelenti, hogy ritkábban vásárolsz. „Nem dobom ki egyszerűen, ha megjelenik egy újabb modell, vagy alig néhány kilométer megtétele után” – magyarázza Raj, aki egész életében szenvedélyesen szerette jó állapotban tartani a vintage ruhákat.
Nézd meg a videót, amelyben Raj egyszerű, a mindennapokban alkalmazható trükköket mutat meg a cipőd tisztán tartására, és egy olyan módszert is ismertet, amellyel alaposan megtisztíthatod, ha extra koszos.
Nézd meg teljes útmutatónkat is, amely további tippekkel szolgál a futócipőd életének meghosszabbításához – kiderül, miért fontos kioldani a cipőfűzőt vagy éppen inspiráló feliratot elhelyezni rajta.
A „Move To Zero” jóvoltából, amely a Nike utazása a széndioxid- és hulladékmentes termelés irányába – a sport jövőjének megóvása érdekében.
Film: Azsa West