12 mód, hogy tartósabbá tedd a futócipőket

A futócipők esetében a kor tényleg csak egy szám. Nem annyira az számít, hogy milyen régóta van meg egy adott cipő, hanem hogy összesen hány kilométert futottunk le benne. Bennett edző úgy fogalmaz, hogy „ez nem dobozos tej” – nincs lejárati dátuma, ezért nyugodtan leporolhatunk egy régi cipőt, amelyet még nem használtunk olyan sokat. De amint elkezdjük rendszeresen használni, mindenképpen kövessük nyomon a kilométerek számát.



Erre van egy egyszerű mód: használd a Nike Run Club Appot. Csak jelöld meg a cipődet (vagy cipőidet!) és a céltávot, majd az alkalmazás minden futás után automatikusan nyomon követi a kilométereket, és értesít, amikor elérted a célt.



Bár a lefutott kilométerek száma nem az egyetlen meghatározó tényezője a cipő élettartamának, mégis ez a legkönnyebb mód arra, hogy felmérjük a cipőnk körülbelüli állapotát. A Nike minőségbiztosítási mérnökei szerint a legtöbb cipődizájnunkat aszerint tesztelték, hogy legalább 300-500 kilométert bírjanak. A kulcsszó itt a „legalább”. Ha tehát eléred ezt a mérföldkövet, de a cipőd még mindig jól néz ki és jó érzés, nem kell még megválnod tőle. Lehet, hogy elmegy az még egy darabig.