12 mód, hogy tartósabbá tedd a futócipőket

Maximális kihasználtság: 12 egyszerű tipp, hogy meghosszabbítsd a futócipőd élettartamát
Innováció
Futók tippeket osztanak meg azzal kapcsolatban, hogyan gondoskodhatsz futófelszerelésekről mindennap, egyszerű módon. Ráadásul a legjobb ezekben a trükkökben az, hogy segítenek csökkenteni a hulladékot, és segítenek tudatosabb futóvá válni.
A „Mindannyian újítók vagyunk” című sorozat azokról a kihívásokról szól, amelyekkel a sportolók szembesülnek – és amelyeket innovatív gondolkodással küzdenek le.
2020 nyarán Dora Atim londoni székhelyű futóedző Anglia vidékein találta magát.
„Szó szerint zokogni kezdtem az erdő közepén – emlékszik vissza. – De inkább a megkönnyebbüléstől és az örömtől. Azt éreztem, hogy el sem hiszem, hogy mindez az enyém lehet.”
Az ilyen jellegű kapcsolatnak van értelme. Amikor végigfutunk egy tájon – látva annak szépségét, megtapasztalva annak erejét –, természetes, hogy meg akarjuk őrizni azt.
A jó hír azonban az, hogy a bolygónkról való gondoskodás fejlesztése olyan, mint a futóedzés: a napi szokások összeadódnak. Egy olyan apróság, mint vigyázni a futócipődre, hogy tovább tartson, idővel sokat számíthat, ha ezáltal csökken az esélye annak, hogy idő előtt vásárolsz újat.
Megkérdeztük a globális futóközösséget, a profi sportolóktól a Nike szenvedélyes tervezőiig, hogyan hozzák ki a legtöbbet felszerelésükből. Nem tudjuk mindenre a választ, de sokat tanulhatunk egymástól is. Az alábbiakban fedezd fel hát kedvenc bölcsességeinket, válaszd ki közülük azokat, amelyek beválnak neked, és csináljuk együtt!
A cipőd a barátod. A Nike tervezői, Rikke Bonde (balra) és Shelby Wauligman (jobbra) megmutatják, hogyan teremtenek személyes kapcsolatot cipőjükkel, például inspiráló üzenetek írásán vagy a fűzők variálásán keresztül.
1. Kezdj el kötődni a cipődhöz
„Ha empátiával viszonyulunk az általunk birtokolt dolgokhoz, az remek lehetőséget kínál arra, hogy fenntarthatóbb szokásokat alakítsunk ki – mondja Shelby Wauligman, a Nike egyik futóruházati tervezője. – Ha tisztelettel fordulunk a tárgyaink felé, nagyobb eséllyel hosszabbíthatjuk meg az élettartamukat.”
Ahhoz, hogy elkezdjünk kötődni a futócipőnkhöz, talán nem is kell más, mint egy pár egyedi cipőfűző, egy számunkra inspiráló idézet, és az, hogy valahányszor elutazunk, bedobjuk ezeket is a bőröndbe. Ezt teszi Raj Mistry, a Nike vezető ruhatervezője, aki az egész világot bejárta sportcipőjével, Edinburgh kastélyvárosától kezdve Hanoi utcáiig.
Alapozd meg most a magad és a cipőd hosszútávú sikerét. Chantal Gonzalez, Amritpal Ghatora és Kelechi Okorie (balról jobbra) futókhoz hasonlóan válassz olyan cipőt, amely a legjobban teljesít azon a távon, talajon vagy futástípuson, amelyet gyakorolni fogsz.
2. Válassz a feladatnak megfelelő futócipőt
Íme néhány tanács a következő vásárláshoz: „Azt a kérdést tedd fel magadnak, hogy mit vársz a futástól, és ne azt, hogy mit vársz a cipődtől” – mondja Jo Micheli, egy Los Angeles-i EKIN (amely Nike termékszakértőt jelent, továbbá a Nike szó fordított betűzése).
Úgy tudod a legtöbbet kihozni a cipődből, és ezáltal a futásból, ha vásárlás előtt felteszed magadnak a kérdést, hogy „miért”. Az a célod, hogy élvezd a természetet? A terepcipők jobban állják a sziklás és változatos talajviszonyokat. Ha aszfalton vagy futópadon rovod a kilométereket, a párnázott országúti futócipők a legruganyosabbak ehhez.
2021. július, London, Anglia. Dora Atim számára, aki tavaly alapította meg az Ultra Black Running futóklubot fekete nők és nem bináris emberek számára, hogy együtt futhassanak a szabadban és terepen, a futás az öngondoskodás és az asszertivitás forrása. Mondanunk sem kell, hogy mindent belead, amikor a következő kilométereire készül. „Komolyan hiszek benne, hogy jól kell kinéznünk futás közben, máskülönben nem használ – mondja. – Úgy kell éreznünk magunkat, hogy teljesen uraljuk a szettünket.”
2021. július, London, Anglia. Dora Atim számára, aki megalapította az Ultra Black Running futóklubot fekete nők, valamint transznemű és nem bináris emberek számára, hogy együtt futhassanak a szabadban és terepen, a futás az öngondoskodás és az asszertivitás forrása. Ezért a folyamat minden részét – a folyadékpótlástól az öltözködésig – különleges alkalomnak tekinti. „Komolyan hiszek benne, hogy jól kell kinéznünk futás közben – mondja. – Úgy kell éreznünk magunkat, hogy teljesen uraljuk a szettünket.”
3. Tartalékold a futócipőt futásra
„Minden cipőnek van élettartama, és valahányszor felveszed, csökkented a cipőd élettartamát – mondja Chris Bennett, azaz Bennett edző, a Nike futásért felelős globális vezetőedzője. – A cipőd már nem olyan dinamikus, pedig csak 300 kilométert futottál benne? Az lehet, viszont 800 kilométert éltél benne.” Ha legközelebb intézkedős körútra indulsz, ne feledd, hogy ha a futócipődet veszed fel, esetleg eggyel kevesebb futás lesz majd benne később.
Hasonlóképpen: ha az a szokásod, hogy sétával töröd be az új futócipődet, és ezzel értékes kilométerekkel rövidíted meg az életét, próbáld ki inkább Craig Engels profi középtávfutó trükkjét: „Fogom egy régi cipő talpbetétjét, és beleteszem az újba” – mondja, hozzátéve, hogy a bejáratott talpbetét segít megakadályozni, hogy begörcsöljön a lábfeje, így már indulhatsz is futni a dobozból kivett friss cipőben.
Jo Micheli EKIN megmutatja a futócipők levételének helyes és helytelen módját. Minden apróság számít.
4. Kösd ki a cipőfűződet
Amikor azt mondtuk, hogy ezek a tippek egyszerűek lesznek, komolyan gondoltuk! Ha minden futás után egy pillanatot szánsz arra, hogy kikösd a futócipődet, még az is nagy hatással lehet a futócipő hosszú távú élettartamára.
Valahányszor a fűző kikötése nélkül rúgod le a lábadról a cipőt – kérjük, ne tedd! –, károsíthatod a saroktámasz szerkezetét. „Amint a sarok összeomlik, onnantól kezdve borzasztó lesz a futás” – figyelmeztet Jo. Ez a gyakori rossz szokás ahhoz is vezethet, hogy a következő futás előtt megpróbálod begyömöszölni a lábad egy megkötött cipőbe, ezzel pedig csak megduplázod a cipőben tett kárt, arról nem is beszélve, hogy emiatt nem kap majd elég tartást a lábfejed. Ezért a lábad és a cipő érdekében egyaránt érdemes időt szakítanod arra, hogy megfelelően kikösd és bekösd a cipőt. Mindenki nyer.
A fűzők nem a te világod? Kipróbálhatod a Nike FlyEase könnyen fel- és levehető cipőit, vagy megtervezheted saját egyéni cipődet a Nike By You segítségével, ahol bizonyos modellekhez választhatsz behúzós fűzőopciót.
A száraz cipő boldog cipő. Amritpal Ghatora londoni futóedző mutat egy egyszerű trükköt arra, hogyan segítsd távol tartani a cipődtől a nedvességet és a baktériumokat: tömd meg újságpapírral futás után.
5. Ne felejtsd el megszárítani
A kezeletlen nedvesség drasztikusan lecsökkentheti egy cipő élettartamát. „Elszaporodnak benne a baktériumok. Ne feledd: izzadsz a futócipőben, ráadásul patakokon és pocsolyákon futsz keresztül – magyarázza Bennett edző. – Előfordulhat, hogy azért nem bír ki egy cipő 500–600 km-t, mert egyszerűen bűzlik, és nem azért, mert elveszítette volna a funkcióját, a párnázottságát vagy a dinamikusságát.”
Hogy megszabadulj a bűztől, mindenképpen szárítsd meg a cipődet minden egyes futás után. Kezdésként tárold olyan helyen, ahol megfelelő a légmozgás.
Nagyon átázott a cipőd? Menj egy lépéssel tovább, és tömd meg a cipőt összegyűrt újságpapírral, ami felszívja a vizet, és felgyorsítja a száradási folyamatot. Raj, a ruhatervezőnk még egy bödön rizst is tart a garázsban, kifejezetten cipőszárításra – ez olyasmi, mint a nedves mobiltelefonok kiszárítására alkalmas trükk, amit már biztosan te is kipróbáltál.
Az egyik olyan tipp, amelyben a legtöbb futó egyetértett, akivel beszéltünk, az, hogy felejtsd el a szárítógépet. Minőségbiztosítási mérnökeink szerint (ez a csapat teszteli a Nike termékeit, és teszi őket ki mindenféle elemeknek egy speciális laborban) a magas hőfok nem ideális a cipőt összetartó ragasztók és kötőanyagok szempontjából.
6. Hagyd pihenni a cipőd, és gondolkozz el egy váltáscipőn
A futócipőnek is kell pihenőnap. „[Olyan ez,] mintha adnánk neki egy regeneráló turmixot – mondja a maratonfutó és edző Amritpal. – Futás után adjunk neki levezetőidőt, hogy fel tudjon készülni a következő alkalomra.”
Mégis mennyi időt? Mérnökeink szerint legalább 24–48 órát. Azt állítják, hogy míg a cipők pontos regenerálódási ideje számos tényezőtől függ (anyag, súly, terep, táv), érdemes bőséges időt hagyni arra, hogy a hab középtalp visszanyerhesse az alakját futás után, hogy így a következő kalandra ismét teljes mértékű támaszt tudjon adni, illetve jobban megőrizze a dinamikusságát az idő múlásával.
Ha ennél gyakrabban futsz, jó okod van rá, hogy tarts váltáscipőt. Egy új pár cipő vásárlása bár kezdeti befektetést igényel, segíthet minél hosszabb ideig megőrizni a cipőid csúcsformáját, elkerülve ezzel, hogy a túlhasználatból adódóan túl korán feldobják a talpukat.
2021. július, London, Anglia. A világjárvány miatti szünet után Dora azt reméli, hogy visszatérhet a csoportos heti terepfutásokhoz, amelyeken a kijárási korlátozások előtt akár 30-40 fő is részt vett. „A fekete nőknek fontos, hogy ez a tér csak az miénk legyen, mert egyébként folyamatosan a különböző narratívákhoz kell igazítani a viselkedésünket, vagy folyton kizárnak vagy láthatatlannak tekintenek bennünket – mondja. – Ez nekünk szól. És valami egészen csodálatos dologgá nőtte ki magát.”
2021. július, London, Anglia. A világjárvány miatti szünet után Dora azt reméli, hogy visszatérhet az Ultra Black Running csoportos heti terepfutásaihoz, amelyeken a kijárási korlátozások előtt akár 30-40 fő is részt vett. „A fekete nőknek fontos, hogy ez a tér csak az miénk legyen, mert egyébként folyamatosan a különböző narratívákhoz kell igazítani a viselkedésünket, vagy folyton kizárnak vagy láthatatlannak tekintenek bennünket – mondja. – Ez nekünk szól. És valami egészen csodálatos dologgá nőtte ki magát.”
7. Variáld a terepet
„Nem minden terep egyforma – jegyzi meg Bennett edző. – Ha füvön futunk, nincs szükség akkora szintű párnázottságra, mert a fű elvégzi a feladat egy részét.” Bennett edző azt javasolja, hogy amikor csak lehet, váltsunk a puhább felületek között (fű, terep, futókör, vízpart), hogy a cipőnk és a testünk is megpihenhessen. Ezt a tippet gimnazista futóinál és sífutóinál is bevetette már, akiknek gyakran nem volt lehetőségük egyszerre több futócipőt vásárolni. De még az olyan elit futók is esküsznek erre a módszerre, mint például Craig.
„Hetente 110-160 kilométert futunk, és a cél az, hogy találjunk puha felületet – meséli Craig a csapata edzésprogramjáról, hozzátéve, hogy számára a salakos futópálya a legkedvezőbb. – Ha betonon futunk, sokkal jobban összenyomódik [a cipő].”
Figyelj oda a számokra – különösen a kilométerek számára. Jo Micheli EKIN bemutatja, milyen könnyen (és automatikusan) nyomon követhetők a kilométerek a Nike Run Club alkalmazásban. Olyan is van, hogy Jo inkább analóg megoldást választ: megjelöli a cipőn a „születési dátumot”, majd onnantól kezdve saccolással megállapítja a havonta lefutott kilométerek számát.
8. Számold a kilométereket
A futócipők esetében a kor tényleg csak egy szám. Nem annyira az számít, hogy milyen régóta van meg egy adott cipő, hanem hogy összesen hány kilométert futottunk le benne. Bennett edző úgy fogalmaz, hogy „ez nem dobozos tej” – nincs lejárati dátuma, ezért nyugodtan leporolhatunk egy régi cipőt, amelyet még nem használtunk olyan sokat. De amint elkezdjük rendszeresen használni, mindenképpen kövessük nyomon a kilométerek számát.
Erre van egy egyszerű mód: használd a Nike Run Club Appot. Csak jelöld meg a cipődet (vagy cipőidet!) és a céltávot, majd az alkalmazás minden futás után automatikusan nyomon követi a kilométereket, és értesít, amikor elérted a célt.
Bár a lefutott kilométerek száma nem az egyetlen meghatározó tényezője a cipő élettartamának, mégis ez a legkönnyebb mód arra, hogy felmérjük a cipőnk körülbelüli állapotát. A Nike minőségbiztosítási mérnökei szerint a legtöbb cipődizájnunkat aszerint tesztelték, hogy legalább 300-500 kilométert bírjanak. A kulcsszó itt a „legalább”. Ha tehát eléred ezt a mérföldkövet, de a cipőd még mindig jól néz ki és jó érzés, nem kell még megválnod tőle. Lehet, hogy elmegy az még egy darabig.
Ismered a tested, ismered a cipőd. Danielle Girard egykori versenyfutó és jelenlegi Nike Athlete megmutatja, milyen fontos szerepet játszanak a bemelegítések és a levezetések a különböző fájdalomforrások megfelelő azonosításában.
9. Tanuld meg a cipődről való gondoskodás és az öngondoskodás közti különbséget
Egyes futók azonnal elkezdenek új cipő után nézni, amint érzékelik a legkisebb fájdalmat. Danielle Girard futó azonban arra ösztönzi a hozzá forduló sportolókat, hogy mielőtt a váltás mellett döntenének, vizsgálják át újra a futás előtti és utáni szokásaikat.
A vádlid minden futás után fáj? – kérdezi Danielle, aki a mai napig lelkesen fut. – Lehet, hogy a cipő feladta, és több párnázásra van szükséged, vagy túl feszes a vádlid, és rád férne egy kicsit több nyújtás. Más szóval lehet, hogy veled van a baj, és nem a cipővel.”
Minél többet futsz, annál inkább összhangban leszel a testeddel és a cipőddel, és annál könnyebben fogod tudni megoldani a felmerülő problémákat. Mindeközben ne felejtsd el megvizsgálni a bemelegítési és levezetési szokásaidat, mielőtt elhamarkodott következtetéseket vonnál le a cipődről – és természetesen a visszatérő vagy folyamatos kellemetlen érzéseket is szorosan kövesd figyelemmel.
2021. július, London, Anglia. „Számomra a fenntarthatóság a felszereléssel kezdődik. Továbbadod valakinek? Milyen gyakran vásárolsz újat?” Egy másik hatásos módszer a cipő megfelelő tisztán tartása, akár az egyes futások utáni gyors törlés, akár mélytisztítás útján. „Kijelöltem egy cipőmosó napot, hogy minél többet tudjak kihozni belőle – mondja Dora. – Úgy néz ki, mint újkorában, én meg örülök neki, hogy nem kell újat vennem.”
„Számomra a fenntarthatóság a felszereléssel kezdődik. Továbbadod valakinek? Milyen gyakran vásárolsz újat?” – mondja a londoni futóedző, Dora. Egy másik hatásos módszer a cipő megfelelő tisztán tartása, akár az egyes futások utáni gyors törlés, akár mélytisztítás útján. „Kijelöltem egy cipőmosó napot, hogy minél többet tudjak kihozni belőle – mondja Dora. – Úgy néz ki, mint újkorában, én meg örülök neki, hogy nem kell újat vennem.”
10. Tudd, mikor (és hogyan) kell mosni a cipőt
„[A cipőmosásnak] az a célja, hogy a por és a kosz ne rekedjen meg a varratokban vagy egyéb olyan helyeken, ahova nem való. Az anyag élettartama múlhat rajta – mondja Rikke Bonde, a Nike egyik anyagtervezője, aki emellett lelkes ultrafutó. – Ha lemossuk a koszt az anyagról, tovább fog tartani.”
Beszéltünk olyan futókkal, akik a mélytisztításban hisznek, és időnként lemossák a cipőjüket enyhe tisztítószerrel és vízzel, mint például Kelechi Okorie londoni alkotó és a TrackMafia futóklub tagja, aki havi egy „cipőfürdőre” törekszik.
Mások ennél gyengédebb technikákkal tartják tisztán cipőjüket. Shelby, a Nike tervezője azt javasolja, hogy a lerakódott sarat egy füves részen próbáljuk letörölni, a talp bevágásaiba ragadt koszt pedig egy bottal távolítsuk el, majd egy újrahasználható ronggyal töröljük át a cipőt szükség szerint.
Sokan megkérdezik, hogy bedobják-e a cipőjüket a mosógépbe, de a futók, akikkel beszéltünk, szívesebben szakítanak időt arra, hogy kézzel mossák ki cipőiket. Gondolj erre úgy, mint egy újabb lehetőségre, hogy kapcsolatot alakíts ki a cipőddel (lásd az első tippet).
Ne félj az apró javításoktól! Fent Rikke Bonde anyagtervező megvarr egy kis szakadást. „Javítómeditációnak” hívja – lehetőség arra, hogy tudatosan kapcsolódjon magához és a cipőjéhez.
11. Javítsd meg, amit csak lehet
A futócipők szerkezete bonyolult, de a javításuknak nem kell annak lennie. „Ha valami elszakad, de a cipő szerkezete általában épp, inkább megjavítom – mondja Kelechi, egy londoni futó, aki egy varrótechnikákról szóló YouTube-videóból tanult meg autodidakta módon varrni, hogy megfoltozzon egy szakadást az Epic React cipője felsőrészén. – Bármire rá lehet keresni.”
Míg a nagyszabású, szerkezeti javításokat jobb a profikra hagyni, a felsőrész és a külső talp alapvető javítására bármelyik futó képes. Néha annyira egyszerű dologról van szó, mint lecserélni a szétfeslett cipőfűzőket vagy megerősíteni a súrlódásnak kitett területeket egy darabka szigetelőszalaggal.
„Én nem vagyok annyira kényes a dolgaimra – mondja Rikke, az anyagtervező, aki javítókészletet visz magával az ultrafutásokra. – Tudom, hogy ha jól csinálom, vagy legalábbis megpróbálom, újra felvehetem majd, vagy ismét megjavíthatom.”
Az élet megy tovább. A cipődben bár már nem tudsz futni többet, de még mindig használhatod a jövés-menéshez vagy a kerti munkákhoz, mint Bennett edző. Amritpal Ghatora bemutatja, milyen árulkodó jelekről ismered fel, amikor eljön az a bizonyos nap.
12. Ismerd fel és ünnepeld a cipőd nyugdíjba vonulását
„A cél nem az, hogy a végtelenségig nyújtsuk a cipő élettartamát, hanem az, hogy addig tartson, ameddig a terv szerint kell neki – mondja Bennett edző. – Nem próbálunk meg feltámasztani egy halott cipőt a túlvilágról.”
Honnan tudod, hogy eljött a vég? Több tényezőt is figyelembe kell venni. Először is hány kilométert tettél meg a cipőben? (Ne feledd: az általános irányszám a minőségbiztosító mérnökeink szerint 300-500 km.) Aztán állapítsd meg, hogy milyen állapotban van a cipőd és a tested. Látod a cipőn az elhasználódás és a kopás jeleit? A talp mintázata már teljesen simára kopott? Kezded kevésbé dinamikusnak érezni a cipőt, illetve tovább tart a regenerálódás a futás után? Ha ezekben magadra ismersz, akkor gratulálunk! Hosszú, teljes életet adtál cipődnek. Légy büszke! Aztán ne is fuss benne többet!
Bár ebben a cipőben már nem mész futni, nem kell örökre búcsút mondanod tőle. Ha régi cipőd még hordható állapotban van, új pályafutást adhatsz nekik azzal, hogy befogod mindennapi gyaloglócipőnek vagy kertészkedő cipőnek, illetve egy új tulajdonosnak adományozod, akinek szüksége van rá. Ha már biztosan kilehelte a lelkét, bármilyen típusú sportcipőt leadhatsz azokban a Nike üzletekben, amelyek részt vesznek az újrahasznosítási programban.
Most, hogy már tudod, add tovább
A napi szokások összeadódnak. Képzeld el, mekkora hatást válthatunk ki kollektív erőfeszítéssel, ha mind összedolgozunk. Ha tehát tanultál itt valami újat a cipőd ápolásáról, oszd meg másokkal is!
„A futóközösség remek hely erre, mert tele van tapintatos egyénekkel, akik szeretnek a szabadban futni, azaz eleve beléjük van építve a kapcsolat a környezettel – mondja Shelby, a Nike tervezője, aki azért fut, hogy kitisztítsa az elméjét, és megőrizze az inspirációt. – Legyen az a normális, hogy vigyázol a dolgaidra. Minél többen tesznek így, annál inkább változik majd ezzel kapcsolatban a kultúra.”
A „Move To Zero” jóvoltából, amely a Nike utazása a széndioxid- és hulladékmentes termelés irányába – a sport jövőjének megóvása érdekében.
Szöveg: Emily Jensen
Fotók: Holly-Marie Cato