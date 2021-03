4 tipp a gumiszalagos edzéshez

A gumiszalagokkal hosszabb ideig dolgoznak az izmaid

Ahhoz, hogy ellenállást válts ki, ami úgy működik, mintha súlyzóznál, egyszerűen feszítsd meg a szalagot. Minél jobban megfeszíted, annál nagyobb ellenállással dolgozhatsz. A súlyzókkal ellentétben a szalagok használatakor izmaid a teljes ismétlés alatt megfeszülnek, így hosszabb ideig kell dolgozniuk, mondja Zeena Hernandez, a fizikoterápia doktora, és a New Yorkban található Good Reps Physical Therapy tulajdonosa.



Példaként a bicepszgyakorlatokat említi: ha súlyzókkal dolgoznál, akkor izmaid a súlyzók megemelése közben dolgoznának, leengedésükkor pedig a gravitáció hatására pihennének, és felkészülnének a következő ismétlésre. Ha azonban gumiszalaggal végzed a gyakorlatot (állj rá a szalagra, és fogd meg a két kezeddel a két végét), a felkarod izmai végig ellenállás alatt lesznek majd, hiszen meg kell küzdened a gravitációval, hogy a szalag ne csússzon ki a talpad alól, és kontrolláltan tudd tartani a gyakorlat közben.



A gumiszalag jobban megdolgoztatja törzsizmaidat

A törzsizmaid akkor is folyamatosan dolgoznak, ha például lábgyakorlatot végzel. „A gumiszalag kontrollált használata a teljes gyakorlat közben azt jelenti, hogy sokkal jobban meg kell feszítened a törzs stabilizáló izmait annál, mint amikor súlyzót használsz” – mondja Flor Beckmann, a Nike Master Trainere. A mozdulattól függően a felső- és alsótested kisebb, alig használt izmait is tónusban kell tartanod.



Gyakorlatilag bármilyen edzéshez jól jön

A gumiszalagok sérülés után abban is segíthetnek, hogy megerősödj anélkül, hogy túlterhelnéd izmaidat, és bizonyos fajtái (különösen a szuperrugalmas, hosszú gumihurkok, szemben a minibandekkel, amelyek általában 30 cm-nél kisebbek) ideálisak a mobilitás és egyensúly fejlesztéséhez, teszi hozzá Beckmann edző. A nagyobb kihívást jelentő gyakorlatok elsajátításához, például a húzódzkodáshoz vagy az egylábas guggoláshoz is remek segédeszközök lehetnek. (Egy gyors Google-keresés a „gumiszalaggal végezhető ____” keresőszavakkal megmutatja, hogyan használd őket. Keresd a megbízható forrásokat: okleveles edző vagy fizioterapeuta útmutatásait.)



Természetesen a gumiszalagok megfelelő használata elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban segítségedre legyenek, és örömmel használd őket. Íme néhány tipp: