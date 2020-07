Az erős törzs segíthet megelőzni ezeket a problémákat és fájdalmakat. És a kutatások szerint a futóteljesítményed is megnövelheti. A törzsre ható konzisztens erőnléti edzésről a The Journal of Strength and Conditioning Research nevű szakfolyóiratban megjelent tanulmányban kimutatták, hogy növeli a sebességet. A PLOS One lapban megjelent egy másik tanulmány, amely szerint növeli a állóképességet és a futás alatti erőbeosztást, vagyis azt, hogy milyen hatékonyan futunk.



Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik ez, képzelj el egy futót egy hosszú futás elején és a végén. Jó eséllyel a mozgásformája az utolsó kilométerekre leromlott. A kőkemény törzs segíthet megelőzni ezt a formaromlást, és végig hatékony futást biztosít. „Minél erősebb vagy, annál jobban ellenállsz a fáradtságnak” – mondja Hamilton.



Szerencsére a törzs erősítését könnyű az edzés részévé tenni. Sok mozdulatot lehet bárhol elvégezni, felszerelés nélkül is. A lényeg, hogy elég keményen és hosszan eddzünk ahhoz, hogy az izmokat a jó mozgásforma elvesztése nélkül dolgoztassuk meg, mondja Hamilton, amit könnyebb olyan napokon elérni, amikor nem végzünk kemény futóedzést. „Arra biztatom a sportolóimat, hogy ezt az erőnléti munkát heti háromszor végezzék el” – mondja. „Nem kell szuper bonyolultnak lennie, és ha egyszerre több izomcsoportot is meg tudsz dolgoztatni egyetlen mozdulattal, akkor nyert ügyed van.”