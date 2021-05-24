Ha futóizmokra gondolsz, valószínűleg az alsótested nagy izmai jutnak eszedbe: farizom, combizmok, combhajlító izmok, vádlik. De a törzs – amely mellesleg nem csak a „kockahasból” áll – valójában a futók egyik legfontosabb izomcsoportja.

„Gondolj úgy a törzsedre, mint az összes izomra, ami stabilizálja a felsőtested és a csípőd” – mondja Janet Hamilton erőnléti és állóképességi edző, az atlantai Running Strong edzővállalat tulajdonosa. Az egyenes hasizom – vagyis a kockahas (és igen, mindannyiunknak van, még akkor is, ha nem látszik) – mellett a törzs a következőkből is áll: belső és külső ferde hasizmok (ezek segítenek egyik oldalról a másikra fordulni), haránt hasizom (a mélyizmok, amelyek a hasadat fűzőként ölelik körbe, és behúzzák a köldököd), gerincfeszítő izom (amely a gerinc mentén fut végig), sokbahasadt (multifidus) izmok (a derék mélyizmai), farizmok és a medencefenék-izom.

Ezen izmok erősítése javíthatja a testtartásod, stabilitásod és futótechnikád, valamint segíthet abban, hogy fittebb, gyorsabb és hatékonyabb futóvá válj. Mi több, a törzsre ható konzisztens erőnléti edzésről a The Journal of Strength and Conditioning Research nevű szakfolyóiratban megjelent tanulmányban kimutatták, hogy növeli a sebességet. A PLOS One lapban megjelent egy másik tanulmány, amely szerint növeli a állóképességet és a futás alatti erőbeosztást, vagyis azt, hogy milyen hatékonyan futunk a rendelkezésünkre álló energiával.