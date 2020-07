Erőfejlesztő edzés futóknak

01. Féloldalas fekvőtámasz padon



Mit dolgoztat:

Vállak, mellkas, karok, hasizom



Hogyan csináld:

Készíts magad elé egy 15–30 cm magasságú padot vagy dobozt, és térdelj le elé. Helyezkedj fekvőtámasz pozícióba, a bal kezed legyen a padon, a jobb a talajon, vállszélességnél kicsit szélesebb helyzetben. Feszítsd meg a hasizmodat, és engedd le a mellkasod egészen addig, amíg a felkarod párhuzamos nem lesz a talajjal, majd told fel magad, és válts oldalt úgy, hogy a másik kezed kerüljön a padra. Kövesd a mozgást a lábaddal is úgy, hogy megtartod a fekvőtámasz pozíciót egyenes háttal. Ismételd a fekvőtámaszt a másik oldalon is.



Nehezítsd:

Lassítsd le az ismétléseket, tartson 2–3 másodpercig az ereszkedés és ugyaneddig a feltolás.



Könnyítsd:

Hagyd ki a padot, és végezd a fekvőtámaszokat hagyományos tartásból vagy térdelve. A karhajlítás elvégzése után kézzel és lábbal is lépegess néhányat oldalra az egyik irányba, majd csinálj meg egy karhajlítást, aztán mozogj vissza a kiindulási helyre.



02. Bolgár guggolás



Mit dolgoztat:

Fenék, combizom, combhajlító izmok



Hogyan csináld:

Állj háttal kb. 60 cm távolságban a padtól, csípőszéles terpeszben. Emeld az egyik lábad magad mögé, helyezd a lábujjaidat a dobozra. Guggolj le addig, amíg a hátul lévő térded majdnem eléri a talajt, az elülső térded pedig maradjon a lábujjak vonalában. Térj vissza a kezdőpozícióba, ismételd, majd végezd el a másik lábaddal is.



Nehezítsd:

Tartson 2–3 másodpercig az ereszkedés és ugyaneddig az emelkedés, és/vagy viselj valamilyen nehezéket közben (például súlyzót, kettlebellt vagy medicinlabdát) a mellkasodnál vagy mindkét kezedben, megfeszítve a vállakat és a hasizmot.



Könnyítsd:

Használj alacsonyabb támasztékot, vagy csökkentsd a mozgástartományt úgy, hogy csak addig ereszkedsz le, ameddig a helyes tartást tartani bírod.