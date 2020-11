Hogyan aludj el akkor, amikor akarsz

Az alvásképességet befolyásoló tényezők

Az elalvási képességünk részben genetikailag meghatározott, magyarázza Iuliana Hartescu, PhD, a Loughborough University Sport, Edzés és Egészségtudományi Karának pszichológiai oktatója. Az elalvási képesség emellett a környezettől is függ: minél tovább vagyunk fent, annál jobban szeretne aludni a testünk (és az agyunk). Az alvásnak emellett van egy tanult része is. „Gyerekkorunktól kezdve tanuljuk, hogy hogyan és mikor aludjunk el” – mondja Hartescu. A fogmosás, a lámpa lekapcsolása, a kedvenc elalvási pózunk felvétele mind „nem tudatos rituálé”, amelyek jelzik a testünknek, hogy hamarosan álomba merülhet.



Amikor felnövünk, kialakíthatunk olyan szokásokat, amelyek „jó” alvóvá tesznek – hogy akár egy autó hátsó ülésén is el tudjunk aludni út közben – vagy „rossz” alvóvá, aki még a saját ágyában is nehezen merül álomba – világítja meg a kérdést Hartescu.