Hogyan aludj el akkor, amikor akarsz

1. Várd ki a megfelelő pillanatot.

Ha korán fekszel le, hogy bepótold az előző éjszakákon elmaradt alvást, akár az ellenkező hatás is bekövetkezhet: belecsúszhatsz a „Miért nem tudok elaludni?” típusú negatív gondolatok álmatlanságot hozó spiráljába. Ha viszont kicsit tovább maradsz fent, természetesen kapcsol be a tested pihenésigénye – magyarázza Gupta. Röviden megfogalmazva, a kimerültség más, mint az álmosság, és lefeküdni csak akkor érdemes, ha már a másodikat is érzed. Nem tudod biztosan, mikor jön el ez a pillanat? A test ilyenkor egyértelmű jeleket küld (ilyen a lecsukódni akaró szem és a folyamatos ásítozás).



2. Kapcsold ki a túlságosan aktív agyadat.

A felizgatott állapot — nem a szexuális, hanem a folyamatos aggodalmaskodást jelző értelemben használva — megakadályozhatja, hogy gyorsan elaludj. Gupta azt javasolja, hogy adjuk ki magunkból az aggodalmat, vagyis írjuk le azt, ami aggaszt minket: lefekvés előtt, vagy akkor, ha már éppen elaludtunk volna, és hirtelen belénk hasított egy stresszelő gondolat. Ezzel parkolópályára (vagy akár listára) tehetjük gondokat, és nem kell rájuk gondolni.



3. Vigyél magaddal valamilyen ismerős dolgot, ha nem otthon alszol. Az utazás — akár még a szülők meglátogatása is — megzavarhatja a nyugodt alvást a kutatók által „első éjszaka hatásnak” nevezett jelenség miatt, amelyet az okoz, hogy nem a megszokott környezetünkben vagyunk. A test idővel alkalmazkodik a változáshoz, de a jó alvás elősegítésére érdemes elcsomagolni a kispárnánkat vagy néhány személyes tárgyat a hálószobából, például egy fényképet (mármint igazit, a fényképnézegetés a telefonon nem használ) – magyarázza Gupta. A rendes kicsomagolás ahelyett, hogy a táskában hagynánk mindent, szintén segít „belakni a teret”, teszi hozzá, mert így kényelmesebben fogod érezni magad, és emiatt gyorsabban alszol el.



4. Dőlj hátra, és lazíts.

Az alvás nem olyan, mint az edzés vagy a táplálkozás: minél jobban erőlködsz, annál kevésbé fogsz tudni elaludni, mondja Gupta. Ha viszont megpróbálsz ébren maradni azzal, hogy folyamatosan ezt ismételgeted magadnak, vagy a plafon egy kiválasztott pontjára koncentrálsz, az ellenkező hatást elérve gyorsabban fogsz elaludni. Ez az úgynevezett „paradox szándék” azzal magyarázható, hogy az alvás passzív dolog. Nagyobb valószínűséggel alszol el, ha nem törekszel rá tudatosan.



A fenti tippek segíthetnek gyorsabban elaludni, de nem hatnak azonnal. Gupta szerint több héten át minden este gyakorolni kell őket, mire jelentkezik az érezhető hatás. Ki tudja? Hamarosan minden barátod és családtagod téged fog irigyelni.