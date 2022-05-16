A tökéletes kitörés előre gyakorlat kivitelezése lépésről lépésre

Ha kezdő vagy, akkor az elvégzés helyes módjával kell kezdened (megint csak, erre mindjárt visszatérünk). Kezdd 2–3, 8–10 ismétlésből álló szettel lábanként. A célod a minőségi ismétlés végrehajtása legyen – ez a lassú és kontrollált mozgást jelenti –, pusztán a saját testsúlyoddal. Ha haladóbb szinten vagy, akkor is érdemes gyorsan megnézni, hogy helyesen végzed-e a gyakorlatot, majd fogj súlyokat, növeld az ismétlések és a szettek számát, és végezz különféle variációkat az intenzitás növelése érdekében.



Függetlenül attól, hogy milyen edzést végzel, előtte szánj pár percet a mobilizációs gyakorlatokra, hogy megnyisd a csípőd, valamint végezz aktiválógyakorlatokat is a farizmok bemelegítésére, így felkészíted az izmaid, és növeled a mozgástartományod is.