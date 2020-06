A tökéletes kitörés előre gyakorlat kivitelezése lépésről lépésre

Fejleszd a törzsed erejét és az egyensúlyod az előre kitöréssel!

Ne tévesszen meg az egyszerűsége. Ha helyesen végzed el, az előre kitörés mindenféle előnyökkel jár az erőd és az edzésed szempontjából. Ebben a cikkben Flor Beckmann Nike Master Trainer magyarázza el, hogyan hozd ki a legtöbbet az előre kitörésekből.



Igen, ez egy nagyszerű gyakorlat kezdőknek. De az előre kitörés hihetetlenül kemény is tud lenni. Most Flor Beckmann Nike Master Trainer osztja meg veled, milyen előnyökkel jár, ha ezt a klasszikus gyakorlatot a rendszeres edzéseid részévé teszed. Sőt, még azt is megosztja veled, pontosan hogyan is végezd el a mozdulatot.