Húzódzkodás az erős felsőtestért

A lenti gyakorlatok növelik az intenzitást: változtatják a terhelést a különböző izmok között, vagy növelik az izmok nyomás alatt eltöltött idejét (mennyi ideig dolgozik egy izom egy gyakorlat alatt). Arra is felkészítenek, hogy egyre magasabb szintű mozdulatokat is el tudj végezni, mint például a húzódzkodás gyűrűn, vagy a tolódzkodás.



Csak egy húzódzkodórúdra lesz szükséged vagy mászókára, esetleg bármi hasonlóan stabil, vízszintes rúdra a fejed fölött, amelyet bevonhatsz az edzésedbe. Amikor már képes vagy 3-5 felhúzást tökéletesen végrehajtani, adj esélyt az alábbiak közül az egyiknek (vagy mindkettőnek). Célozz meg 3 vagy 5 sorozatot, és csinálj annyi ismétlést, amennyit csak tudsz, kiindulva a teljes függeszkedésből minden ismétlésnél, így használd ki a teljes mozgástartományt. Ahogy haladsz, növelheted a sorozatok és az ismétlések számát, de mindig az aznapi formádhoz mérten.