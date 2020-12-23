A forró és hideg vizes fürdő előnyei

Mit tegyél akkor, ha magas intenzitású edzés után azonnali megkönnyebbülést szeretnél? Érdemes a másik irányba fordítani a csapot, és követni LeBron James LA Laker és a portugál labdarúgó, Cristiano Ronaldo tanácsait, akik képeket posztoltak magukról jégfürdőben ülve. Dalleck szerint ez a hideg vizes fürdő segíthet olyan esetekben, amikor tudod, hogy fájni fog, és hűvös megkönnyebbülésre vágysz (mondjuk, hosszú idő után az első boot camp edzést követően). Figyelmeztetésképpen el kell mondanunk, hogy bizonyos edzések után a jégfürdő több kárt okozhat, mint hasznot. Egy, a „Journal of Applied Physiology” lapban közzétett friss, kisebb tanulmány megállapította, hogy a rezisztenciaedzés utáni hideg vizes fürdő valójában gátolhatja az izomnövekedést.



Ha a jégfürdőt választod, akkor a legjobb módszer 11-15 percig 11-15 Celsius-fok közötti hőmérsékletű vízben fürödni, állítja egy tanulmány. Az elmélet az, hogy az ibuprofenhez hasonlóan a fagyos víz csökkenti a fájdalmat azáltal, hogy blokkolja az edzés okozta gyulladásos folyamatot. Egyes kutatások szerint a hideg víz az edzést követő négy napig csökkentheti a fájdalmat.



Természetesen senki sem vitathatja, hogy a jégfürdő pihentető hatású. Továbbá arra is lehetőséget kínál, hogy a gondolkodásodat tornáztasd, és egy kis békére lelj. Josh Bridges profi sportoló és volt amerikai tengerészgyalogos a meditációhoz hasonlítja. „Minden reggel ébredés után az utam a ház előtt felállított hideg vízzel teli kádhoz vezet. Szó szerint valószínűleg 1 fokos. Meg kell törnöm a felületét borító jégréteget, majd négy percig csak lélegzem benne” – mondja. „Ha ezt meg tudom csinálni, akkor a nap hátralévő része sima ügy lesz.”