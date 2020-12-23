A forró és hideg vizes fürdő előnyei

Merülj el a forró és a hideg vizes fürdőzés előnyeiben
Coaching
A fürdő nem helyettesítheti az edzést, de felpörgetheti a teljesítményedet.
Egy forró fürdőre valószínűleg úgy gondolsz, mint remek módszerre ahhoz, hogy ellazulj egy nehéz nap után – a hidegre pedig, mint amely felébreszt. És ha azt mondjuk, a fürdőzés képes felturbózni a teljesítményedet, és nemcsak a holnapi edzéseden, hanem akár az utána következőkön is?
Egy friss tanulmány során dr. Lance Dalleck sporttudományi professzor és csapata a Western Colorado Egyetem magaslati teljesítménnyel foglalkozó laboratóriumában (High Altitude Performance Lab) végzett tanulmány során sportolókat ültettek 30 perce 39 Celsius-fokos nyakig érő vízbe háromszor egy héten, közvetlenül edzés után (összehasonlításképpen egy átlagos otthoni fürdő hőmérséklete 49-60 Celsius-fok között mozog, ha teljesen balra fordítod a csapot). Három héttel később az alanyok 3,2%-os fejlődést mutattak a VO2 max szintjükben (amely azt mutatja, milyen hasznosan használja a szervezet az oxigént), és 5,4%-kal nőtt a laktáthatárérték-szintjük (amely azt mutatja, mennyi ideig vagy képes magas intenzitású erőkifejtésre), és kétszeres-háromszoros javulást tapasztaltak a futás gazdaságosságát illetően (vagyis mennyi oxigénre van szükséged az adott edzéshez) összehasonlítva a kontrollcsoport eredményeivel.
Hogy megértsük, mit jelent a 3,2%-os VO2 max emelkedés: Dalleck szerint valakinél, aki 40 perc alatt fut le 8 kilométert, ez annyi, mintha lefaragna 75 másodpercet az idejéből. Ez az idő még jelentősebb, ha valaki lassabb tempóban fut.
Miért lazítja el a hő a testet
A hő növeli a vérplazma mennyiségét, amely lehetővé teszi a szívednek, hogy hatékonyabban szállítson több vért – és ezzel együtt több oxigént és rostjavító tápanyagot – a dolgozó izmoknak – mondja Dalleck. A hő a hősokkfehérjék előállítását is beindítja, amelyek lehetővé teszik a fokozott véráramlást a kapillárisokon keresztül, és segítik eltávolítani a felhalmozódott laktátot és a savat, amely a nagy intenzitású testmozgás révén következik be. „Ez gyorsabb felépülést eredményezhet” – állítja Dalleck. Más kutatások szerint a forró vizes fürdő ellazítja az izmokat és meglágyítja az ínszalagokban található kollagént, így fájdalomcsillapító hatású.
Dalleck azt ajánlja, hogy az előnyök kihasználásért tedd azt, amit a sportolói tettek: hetente háromszor a közepesen intenzív edzésed után fél óráig ülj a kádban (megjegyzés: egyes vélemények szerint legalább 6-7 fürdőre van szükség, hogy észrevehető legyen az eredmény). De csak közepes intenzitású edzés után csináld. „A belső hőmérséklet körülbelül 39 Celsius-fokra emelése a cél, ez a hőmérséklet idézi elő a teljesítmény felturbózását” – magyarázza Dalleck. Ha közvetlenül egy intenzív edzés után merülsz forró fürdőbe, akkor az alaphőmérsékleted már olyan magas lehet a kemény munkától, hogy a forró víz hő okozta betegség kockázatát jelentheti.
A hő növeli a vérplazma mennyiségét, amely lehetővé teszi a szívednek, hogy hatékonyabban szállítson több vért – és ezzel együtt több oxigént és rostjavító tápanyagot – a dolgozó izmoknak.
Lance Dalleck a Western Colorado Egyetem magaslati teljesítménnyel foglalkozó laboratóriumának (High Altitude Performance Lab) mozgás- és sporttudományi professzora
Mikor hűsíts
Mit tegyél akkor, ha magas intenzitású edzés után azonnali megkönnyebbülést szeretnél? Érdemes a másik irányba fordítani a csapot, és követni LeBron James LA Laker és a portugál labdarúgó, Cristiano Ronaldo tanácsait, akik képeket posztoltak magukról jégfürdőben ülve. Dalleck szerint ez a hideg vizes fürdő segíthet olyan esetekben, amikor tudod, hogy fájni fog, és hűvös megkönnyebbülésre vágysz (mondjuk, hosszú idő után az első boot camp edzést követően). Figyelmeztetésképpen el kell mondanunk, hogy bizonyos edzések után a jégfürdő több kárt okozhat, mint hasznot. Egy, a „Journal of Applied Physiology” lapban közzétett friss, kisebb tanulmány megállapította, hogy a rezisztenciaedzés utáni hideg vizes fürdő valójában gátolhatja az izomnövekedést.
Ha a jégfürdőt választod, akkor a legjobb módszer 11-15 percig 11-15 Celsius-fok közötti hőmérsékletű vízben fürödni, állítja egy tanulmány. Az elmélet az, hogy az ibuprofenhez hasonlóan a fagyos víz csökkenti a fájdalmat azáltal, hogy blokkolja az edzés okozta gyulladásos folyamatot. Egyes kutatások szerint a hideg víz az edzést követő négy napig csökkentheti a fájdalmat.
Természetesen senki sem vitathatja, hogy a jégfürdő pihentető hatású. Továbbá arra is lehetőséget kínál, hogy a gondolkodásodat tornáztasd, és egy kis békére lelj. Josh Bridges profi sportoló és volt amerikai tengerészgyalogos a meditációhoz hasonlítja. „Minden reggel ébredés után az utam a ház előtt felállított hideg vízzel teli kádhoz vezet. Szó szerint valószínűleg 1 fokos. Meg kell törnöm a felületét borító jégréteget, majd négy percig csak lélegzem benne” – mondja. „Ha ezt meg tudom csinálni, akkor a nap hátralévő része sima ügy lesz.”