2025-ös fenntarthatósági célkitűzések

A termékek életciklusának utolsó szakasza – eljuttatni a termékeket a sportolókhoz*, majd végül visszakapni őket tőlük – a fenntarthatósági kirakós legnagyobb kihívást jelentő része. Manapság alapvetőnek számítanak az egyedi termékek és a másnapi kiszállítás. Az viszont nincs megfelelően meghatározva, hogy mi a teendő a népszerű vagy hibás termékekkel. Senki nem szeretne összenyomott csomagot kapni. Ezért az egész folyamatot találékonyan, tudományosan és eltökélten gondoljuk újra.



2025-ös célkitűzésünk keretében a jelenlegihez képest 10-szer több használt vagy hibás terméket fogunk adományozni, felújítani vagy újrahasznosítani. E cél elérése érdekében könnyebbé tesszük a használt termékek hozzánk történő visszaküldését. Az USA-ban és Európában aktív Reuse-A-Shoe kezdeményezésünket a nagy kínai térségbeli üzleteinkben is bevezetjük, és új lendületet adunk operatív tevékenységeinknek. Értéknövelő újrahasznosítási workshopokat tartunk, és olyan releváns tartalmakat biztosítunk a fogyasztóknak, mint például a Nike körforgásos tervezés útmutatója. Nemrég bizonyos észak-amerikai üzleteinkben bevezettük a Nike Refurbished szolgáltatást. Emellett olyan értéknövelő újrahasznosítási workshopokat és olyan releváns tartalmakat is biztosítunk, melyek például a javítással és ápolással kapcsolatos – idén nyáron érkező – videókkal segítik a termékek életciklusának meghosszabbítását. Még csak most kezdünk belemelegedni e szolgáltatások nyújtásába, célunk azonban továbbra is változatlan: a bolygó sportolóit szolgálni inspirációval és innovációval.