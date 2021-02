Cosmic Unity: Behind the Design

Figyeltünk a hulladékra

Bennett Shaw, a Cosmic Unity termékvonal-menedzsere nagy kosárlabda-rajongó, de nem szakértője a Nike Move to Zero kezdeményezésének. A cipő kifejlesztése során azonban fokozatosan meglátta a párhuzamot imádott sportága és a Nike küldetése között, méghozzá abban az elgondolásban, hogy évről évre kissé jobbá válhatunk. „Idővel egyre jobbak szeretnénk lenni” – magyarázza Bennett. „Vállaltuk azt a kötelezettséget, hogy 5%-kal növeljük az újrahasznosított tartalom mennyiségét.” A 25%-os varázsszám elérése érdekében a tervezők egyedülálló kombinációt vetettek be: részben újrahasznosított összetevőket és hatékonyan gyártott új anyagokat alkalmaztak. A Crater Foam középtalphoz például körülbelül 10% Nike Grind gumit használtak fel, új anyagokkal kombinálva. A réteges kábelrendszer 99%-ban újrahasznosított anyagokból készült, a talpbetét újrahasznosított poliészterből áll, a talpszél pedig újrahasznosított poliuretán és poliészter keveréke. A csapat továbbá rendkívül komolyan vette a cipő esztétikáját is, ügyelve arra, hogy gyors, áramvonalas és futurisztikus megjelenést nyújtson.