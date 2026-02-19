Cosmic Unity: Behind the Design

A’ja Wilson, a WNBA MVP-je a profi játékosok közül elsőként próbálta ki a Cosmic Unity cipőt a pályán. A cipőt teljes hosszúságú Zoom Air Strobellel szereltük fel, amely részben újrahasznosított TPU-ból készült, és úgy lett kialakítva, hogy minden elképzelhető mozdulatod kövesse. A Zoom Air Strobel egy olyan összetevő, amelyet a remek lábmunkával rendelkező játékosok, mint A’ja, nagyra értékelnek, ugyanakkor minden játékosnak szól. „Nagyon meglepett, hogy milyen könnyű, és szerintem bármilyen játékosnak, bármilyen poszton jó választás” – mondja A’ja. „Rájöttem, hogy a Cosmic Unity képes alkalmazkodni az összes lépésemhez és mozdulatomhoz, és ez nagyon fontos. Egy jó cipőnek kell, hogy legyen egy kis játéka, de nem túl sok, csak épp annyi, hogy egyre gyorsabbnak érezd magad.”