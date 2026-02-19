Cosmic Unity: Behind the Design
Fedezd fel, hogy olyan kosárlabdacipő, amely súlya alapján legalább 25%-ban újrahasznosított anyagból készült, miként lehet a Nike hulladékmentes jövőről alkotott koncepciójának következő lépcsőfoka.
Behind The Design: Cosmic Unity
Nem a tökéletesség a lényeg, hanem a fejlődés. A kosárlabdában minden apró fejlődés számít, még akkor is, ha fokozatos. A Cosmic Unity a következő lépés a hulladékmentes jövő felé. Súlyát tekintve 25%-ban újrahasznosított anyagokból készült, ami nem tűnik soknak, de tervezőink elkötelezetten igyekeznek fenntartható termékeket tervezni, amelyek évről évre kicsit jobbá válnak. Olvasd el a történetet arról, hogy akár egy kis mennyiségű átalakított hulladék hogyan segít nekünk újabb lépéseket tenni a Move to Zero kezdeményezés – a Nike a zéró szénlábnyom és a zéró hulladék felé tartó küldetése – megvalósítása felé.
A szemét új értelme
A Cosmic Unity megalkotásának története a Nike Zoom BB II Low „Trash Talk” cipő 2008-as megjelenéséig nyúlik vissza. Ez az alacsony szárú sziluett volt a Nike első lépése afelé a lehetőség felé, hogy újrahasznosított anyagokból készítsünk cipőt a teljesítmény feláldozása nélkül. A Cosmic Unity ezt az elképzelést vakmerően továbbviszi. A csapat a folyamat minden lépése során tudatos döntéseket hozott a fenntarthatóságot szem előtt tartva, onnantól kezdve, hogy a tervezők a papírt feladva digitálisan vázoltak fel az ötleteiket, egészen odáig, hogy a termelői csapat hozzájárult, hogy csökkentsék a gyártól kért minták számát.
Figyeltünk a hulladékra
Bennett Shaw, a Cosmic Unity termékvonal-menedzsere nagy kosárlabda-rajongó, de nem szakértője a Nike Move to Zero kezdeményezésének. A cipő kifejlesztése során azonban fokozatosan meglátta a párhuzamot imádott sportága és a Nike küldetése között, méghozzá abban az elgondolásban, hogy évről évre kissé jobbá válhatunk. „Idővel egyre jobbak szeretnénk lenni” – magyarázza Bennett. „Vállaltuk azt a kötelezettséget, hogy 5%-kal növeljük az újrahasznosított tartalom mennyiségét.” A 25%-os varázsszám elérése érdekében a tervezők egyedülálló kombinációt vetettek be: részben újrahasznosított összetevőket és hatékonyan gyártott új anyagokat alkalmaztak. A Crater Foam középtalphoz például körülbelül 10% Nike Grind gumit használtak fel, új anyagokkal kombinálva. A réteges kábelrendszer 99%-ban újrahasznosított anyagokból készült, a talpbetét újrahasznosított poliészterből áll, a talpszél pedig újrahasznosított poliuretán és poliészter keveréke. A csapat továbbá rendkívül komolyan vette a cipő esztétikáját is, ügyelve arra, hogy gyors, áramvonalas és futurisztikus megjelenést nyújtson.
Kopásálló szemét
A’ja Wilson, a WNBA MVP-je a profi játékosok közül elsőként próbálta ki a Cosmic Unity cipőt a pályán. A cipőt teljes hosszúságú Zoom Air Strobellel szereltük fel, amely részben újrahasznosított TPU-ból készült, és úgy lett kialakítva, hogy minden elképzelhető mozdulatod kövesse. A Zoom Air Strobel egy olyan összetevő, amelyet a remek lábmunkával rendelkező játékosok, mint A’ja, nagyra értékelnek, ugyanakkor minden játékosnak szól. „Nagyon meglepett, hogy milyen könnyű, és szerintem bármilyen játékosnak, bármilyen poszton jó választás” – mondja A’ja. „Rájöttem, hogy a Cosmic Unity képes alkalmazkodni az összes lépésemhez és mozdulatomhoz, és ez nagyon fontos. Egy jó cipőnek kell, hogy legyen egy kis játéka, de nem túl sok, csak épp annyi, hogy egyre gyorsabbnak érezd magad.”