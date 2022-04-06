A Nike Air előállítása házon belüli újrahasznosítással

De miből is készül az Air párnázás? Két fő összetevője van: az első a termoplasztikus poliuretán (TPU) – egy olyan műanyagtípus, amely szívósságáért és újrahasznosíthatóságáért népszerű.



„Igaz, hogy a TPU nem a végtelenségig újrahasznosítható, azonban a gyártási folyamat alatt többször is újra fel tudjuk használni” – mondja Makely Lyon, a fenntarthatósági program vezetője. Az évtizedes gyakorlatnak köszönhetően finomítottuk folyamatunkat, hogy újrahasznosíthassuk és újrafelhasználhassuk az egyébként kidobásra kerülő hulladékok nagy részét.



Ez a TPU lesz az Air egység burkolata, amelyet ezután a második fő összetevővel töltünk meg: gázzal. Talán furcsán hangzik, de tudtad, hogy a mindannyiunk által belélegzett levegő gázok keveréke? Nos, a Nike Air is tartalmaz gázt. Régebben egy kén-hexafluorid (SF6) nevű gázt használtunk, amely nem tett jót a bolygónak.