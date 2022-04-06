A Nike Air előállítása házon belüli újrahasznosítással

Teljes körforgás: Hogyan születik újjá az Air házon belüli újrahasznosítással
Innováció
Lépj be a kulisszák mögé, és nézd meg, hogyan készülnek a Nike Air egységek újra és újra.
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A Nike Air párnázás stílusa és kényelme legendás, azonban talán sokan nem tudják, hogy a történelmét évtizedek óta a fenntartható innováció nevében írják. Pedig így van. A Nike a kezdetektől fogva fejleszti ezt a sűrített levegős technológiát, hogy minél kisebb lábnyomot hagyjunk a bolygón.
„A kezdetektől fogva alkalmazunk láthatatlan innovációkat a leglátványosabb technológiánkban – mondja Mitesh Patel, az Air Manufacturing Innovation (AirMI) központ gyártási projektjeinek vezetője. – A lényeg az, hogy bizonyos dolgok állandóak maradjanak, mint például a megjelenés vagy az élmény, a gyártást viszont folyamatosan fejlesszük.”
Hogyan csináljuk?
„Az Air készítése olyan, mintha tortát sütnénk – mondja Mitesh. – Különböző süteményekhez különböző receptek kellenek, és a Nikenak sokféle Airje van. Minden alkalommal, amikor egy új dizájn beérkezik, létre kell hoznunk a gépeket és a folyamatokat, hogy megvalósíthassuk. Ugyanazok az összetevők, csak más-más módszerekkel.”
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A gyártás során keletkező hulladékot újrahasznosítjuk új Air egységek készítéséhez. Ezeket a képeket
a szabadalmaztatott folyamatról az AirMI központban készítettünk az oregoni Beavertonban, 2022 januárjában.
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De miből is készül az Air párnázás? Két fő összetevője van: az első a termoplasztikus poliuretán (TPU) – egy olyan műanyagtípus, amely szívósságáért és újrahasznosíthatóságáért népszerű.
„Igaz, hogy a TPU nem a végtelenségig újrahasznosítható, azonban a gyártási folyamat alatt többször is újra fel tudjuk használni” – mondja Makely Lyon, a fenntarthatósági program vezetője. Az évtizedes gyakorlatnak köszönhetően finomítottuk folyamatunkat, hogy újrahasznosíthassuk és újrafelhasználhassuk az egyébként kidobásra kerülő hulladékok nagy részét.
Ez a TPU lesz az Air egység burkolata, amelyet ezután a második fő összetevővel töltünk meg: gázzal. Talán furcsán hangzik, de tudtad, hogy a mindannyiunk által belélegzett levegő gázok keveréke? Nos, a Nike Air is tartalmaz gázt. Régebben egy kén-hexafluorid (SF6) nevű gázt használtunk, amely nem tett jót a bolygónak.
„Csapatunk már a 90-es években felismerte, hogy nem használhatjuk tovább az SF6 gázt, mert nagyon nagy hatással van a globális felmelegedésre – mondja Makely. – Évekig tartó innovációra volt szükség. De 2006 óta SF6-mentesek vagyunk, és helyette 100%-ban nitrogént használunk.”
Ez azért van, mert a Föld légkörének körülbelül 78 százaléka nitrogéngáz, ez pedig sokkal több, mint az oxigén, amely nagyjából 21 százalékot tesz ki. Ha tehát a gyártási folyamat során nitrogén távozik, annak kisebb környezeti hatása van, mint az általunk korábban használt gáznak.
Megvan a gáz és a díszes műanyag? Remek. Most pedig...
Jöhet az Air!
Első lépés: Illessz össze két TPU-lapot, majd melegítsd fel őket az ideális hőmérsékletre. A hő hatására a merev TPU képlékennyé válik, így a megfelelő formába öntheted, és lezárhatod – természetesen légmentesen.
Második lépés: Miután megszilárdultak, távolítsd el az Air egységeket a formából, vágd le a felesleges TPU-t, így létrehozva a kívánt formát. Ne dobd ki a hulladékot! Az utolsó lépésnél még szükség lesz rá.
Harmadik lépés: Injektáld be a nem titkos összetevőt, a nitrogént. Ez van a TPU-héjban, ez adja azt a jól ismert és kedvelt rugózást.
Negyedik lépés: Fogd az összes tiszta levágott részt (amely több mint 90%-a az összes hulladéknak), daráld le őket, majd olvaszd össze új TPU-lappá. Ezután kezdd elölről. Ez az Air körforgása.
El is készült az Air egység, amely kész arra, hogy kipárnázza a lépteidet és egy adag újrahasznosított anyagot adjon a cipődhöz.
Figyeltél a fenntarthatósági részletekre? Azzal, hogy SF6 helyett nitrogént használunk, csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsájtását. A TPU-maradékok újrahasznosításával pedig évente közel 30 millió kilogrammal kevesebb gyártási hulladék került a szeméttelepekre.
Az AirMI csapat tagjai, balról jobbra: Makely Lyon, Ana Castaneda, Mitesh Patel és Jordan Binkerd.
Makely szerint ez mind az AirMI „régóta tartó innovációs törekvése arra, hogy csökkentsük a bolygóra kifejtett hatásunkat”.
És ez még mind csak a kezdet.
„Olyan dolgokat csinálunk, amelyek egy évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűntek. Ez mind az embereknek köszönhető. Nélkülük és az ötleteik nélkül nem jöhet létre az Air.”
Mitesh Patel
Az Air Manufacturing Innovation (AirMI) üzem termelésért felelős igazgatója
További információ: Látogass el a Nike.com/Sustainability oldalra, és fedezd fel azokat a módokat, amelyekkel együtt megvalósíthatjuk a Move To Zero célkitűzéseit.
Fotók: Ariel Fisher
Szöveg: Sallie Stacker