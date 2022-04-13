A Nike One Box felére csökkenti a csomagolást

Különleges szállítmány: Hogyan csökkenti a felére egyetlen doboz a csomagolóanyagot?
Innováció
Ismerd meg, hogyan szabadul meg a Nike csomagolásért felelős csapata a dupladoboztól a hulladék csökkentése érdekében, és hogyan gondolja újra a cipősdobozban rejlő lehetőségeket.
A Move To Zero bemutatja: a Nike széndioxid- és hulladékmentes termelés irányába tett törekvései a sport jövőjének megóvása érdekében.
„A csomagolás kérdése általában a legutolsó a sorban – említi Rich Hastings, a Nike egyedi cipősdoboztervei mögött több mint 20 éve dolgozó ötletgazda. – Azonban azt nem vesszük észre, hogy a környezetünkre óriási hatással van.”
Ezt valószínűleg azért észrevesszük akkor, amikor az online vásárolt cipő egy másik dobozzal körülvett cipősdobozban érkezik meg. „Tudtuk, hogy itt az alkalom a jelenlegi modellünk továbbfejlesztésére” – meséli Rich.
Rich és csapata pontosan ezt vitték véghez, amikor a Space Hippie 2020-as kiadásán dolgoztak, egy olyan cipőkollekcióén, amelynek darabjai 25–50%-os súlyarányban tartalmaztak újrafeldolgozott anyagot, ennek megfelelően pedig mindössze egy szemtelenül kis környezeti hatású tárolóra volt szükségük a jövőorientált formatervezés megvalósításához.
A Space Hippie dobozon (középen) való munka után Rich Hastings segítette világra a One Boxot, amely megszabadított
minket az addig jól ismert megoldástól.
„A Space Hippie jelentette az ugródeszkát – mondja a fenntartható terméküzemeltetésen dolgozó Erica Swanson. – Egy innovatív rendszert akartunk létrehozni, amelyben a cipő szállítása a saját dobozában történik, egy további doboz alkalmazása nélkül.”
Vagyis amikor vásárolsz egy cipőt online, az új rendszer révén a rendelésed – és a szemetesed is – egy egész dobozzal könnyebb lesz. Egyszerűen hangzik, de mint minden vezető koncepció esetében, itt is rengeteg munkát jelent a megvalósítása.
Kísérletezz és tanulj
„Limitált kiadásnak indult. Így azt mondtuk: legyünk merészek, és próbáljuk meg akkor is, ha nem biztos, hogy működni fog” – teszi hozzá Rich a saját, hosszúkás dobozában szállítható sneakerkollekció kapcsán.
„A cipők azonban akkora népszerűségnek örvendtek, hogy alkalmazkodva az igényekhez, gyorsan skálázhatóvá kellett tenni a folyamatot. Számos visszajelzés érkezett arról, hogy a doboz nem elég tartós, nem bírja a szállítás viszontagságait, és ezek alapján kellett frissítenünk az elképzelést.”
Erica Swanson a One Boxszal új magasságokba segíti a Nike-t. „Megtudtuk, hogy a fogyasztók 86%-a szívesen
dolgozna együtt a márkákkal, hogy fenntarthatóbbá tegyék őket – mondja Erica. – A One Boxszal kielégítjük ezt az igényt.”
Rich és csapata egy sor műszaki tesztet végeztek a dobozon, például a dobozt igénybe vevő törestesztet, hogy megbizonyosodjanak arról, az sértetlenül kerül majd az ajtónk elé. E teszteknek köszönhetően sikerült kifejlesztenünk egy még erősebb tárolót, és bizonyítottuk, hogy nagyobb léptékben is működik a tervezés.
Hogy mi lett a nagyban álmodás és tesztelés eredménye? A Nike One Box. A jelenlegi dizájnba szinte bármelyik Nike cipő belefér. Bár külseje eltérő az eredetijétől, a célja megmaradt: a hulladék csökkentése.
A cipősdobozban történő szállítás és az egyéb (járulékos) csomagolóanyagok feleslegessé tétele nagy győzelmet ígér.
A hagyományos csomagoláshoz képest a One Box 51%-os hulladékcsökkentést kínál minden egyes online rendelésnél, cipőmodelltől függetlenül.
A hagyományos csomagoláshoz képest a One Box 51%-os hulladékcsökkentést kínál minden egyes online rendelésnél, cipőmodelltől függetlenül.
Mitől lesz egy doboz átütően sikeres? Chris Conklin szerint az ördög a részletekben rejlik.
A kevesebb több
„Csapattagjaink szorosan összedolgoztak, és a legapróbb részletekig elképzelték, a vásárlók hogyan lépnének interakcióba a dobozzal” – jegyzi meg Chris Conklin a csomagolástervezéstől.
Fedezd fel az aprólékos munka eredményeit:
- Csalóka külső
Távolról nézve a One Box semmitmondónak tűnhet – de pontosan ez a cél. „Biztonsági szempontból ez stratégiai döntés volt – említi Chris a logómentes formatervezésre utalva. – Nem akartuk, hogy a doboz hirdesse, hogy új cipő van a kapudban.”
- Ragasztómentes visszaküldés
A dobozfedél ragasztószalaggal ellátott, a használandó ragasztóanyag csökkentése céljából. Van olyan, hogy a dolgok nem az elképzelthez mérten alakulnak, így a csapatnak azon is el kellett gondolkoznia, a vásárlók hogyan küldenék vissza a terméket. Ezért adtak hozzá még egy réteg ragasztószalagot, amellyel lezárhatjuk a dobozt és visszaküldhetjük a cipőt.
- Foltot hagyó feliratok nélkül
„A doboz belsejében a legkülönbözőbb színű feliratokkal próbálkoztunk – mondja Chris. – De amikor észrevettük, hogy a tinta a fehér középtalpakon foltot hagy, fehérre váltottunk, hogy a termék megőrizze tökéletes eredeti állapotát.”
Ráadásul a hulladékcsökkentési küldetésünkhöz hűen alkalmaztuk a fehér tintát. „A nyomtatásnál figyelembe vettük a vízhasználatot – mondja Chris. – Eléggé minimalista dizájnt akartunk ahhoz, hogy környezeti lábnyomunk minél kisebb legyen.”
Ha egy One Box jelenik meg az ajtódban, a cipősdoboz-csomagolódoboz kombóban rögtön, előben láthatod ezeket a részleteket. Egy-két helyen kopást is láthatsz a dobozon. „Tekints ezekre úgy, hogy emlékeztetnek: sikerült még egy doboztól megszabadítani a szelektív konténert” – javasolja Erica.
A cipősdobozok jövője
Ez azt jelenti, hogy minden cipősdoboz helyét a One Box veszi át? Azért nem azonnal. Ebben az évben több millió darabot szállítanak ki, és a körültekintő tesztelés és fejlesztés hatására ez a szám csak emelkedni fog. „Hiába nagyok a számok, még mindig csak a tesztüzemnél tartunk – mondja Erica. – A One Boxnak lehetősége van tovább fejlődni a jövőben: a külseje, a célja és a megtakarított dobozok szempontjából.”
Annak mintájára, ahogy a Space Hippie ihlette ezt a korszakalkotó dobozt, a One Box is inspirál új ötleteket a többi csomagolási gyakorlatra vonatkozóan, például a cipők orrába tömött papírmennyiség csökkentése vagy az egyes ruhadarabok csomagolásához használt műanyagzacskók teljes megszüntetése témájában.
Rich megjegyzi, hogy ez egy hosszabb történet része: a Nike általános csomagoláscsökkentési törekvése, amely egy folytonosan zajló erőfeszítés.
„E területen tényleg élvonalbeliek vagyunk, mégis kezdőknek számítunk.”
Erica Swanson
A fenntartható terméküzemeltetés felelős igazgatója
„E területen tényleg élvonalbeliek vagyunk, mégis kezdőknek számítunk.”
Erica Swanson
A fenntartható terméküzemeltetés felelős igazgatója
További információ: Látogass el a Nike.com/Sustainability oldalra, és fedezd fel, milyen új módszerekkel valósíthatjuk meg együtt a Move To Zero célkitűzéseit.
Fotók: Ariel Fisher
Szöveg: Rebecca Coolidge