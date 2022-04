A Nike One Box felére csökkenti a csomagolást

Ez azt jelenti, hogy minden cipősdoboz helyét a One Box veszi át? Azért nem azonnal. Ebben az évben több millió darabot szállítanak ki, és a körültekintő tesztelés és fejlesztés hatására ez a szám csak emelkedni fog. „Hiába nagyok a számok, még mindig csak a tesztüzemnél tartunk – mondja Erica. – A One Boxnak lehetősége van tovább fejlődni a jövőben: a külseje, a célja és a megtakarított dobozok szempontjából.”



Annak mintájára, ahogy a Space Hippie ihlette ezt a korszakalkotó dobozt, a One Box is inspirál új ötleteket a többi csomagolási gyakorlatra vonatkozóan, például a cipők orrába tömött papírmennyiség csökkentése vagy az egyes ruhadarabok csomagolásához használt műanyagzacskók teljes megszüntetése témájában.



Rich megjegyzi, hogy ez egy hosszabb történet része: a Nike általános csomagoláscsökkentési törekvése, amely egy folytonosan zajló erőfeszítés.