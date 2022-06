Billie már sokszor beszélt klímaszorongásáról és arról, milyen hatással van zenéjére, kapcsolataira és turnéira – ahol nem tűri meg a szívószálat a koncerthelyszíneken, és arra kéri a közönséget, hozzanak magukkal saját kulacsot. De mindig örömmel tanul még többet. Dr. Johnson pedig nemcsak hosszú karriert tudhat magáénak tudományos és szakpolitikai területen, de a part menti városok jövőjével foglalkozó agytröszt, az Urban Ocean Lab, valamint a klímaváltozásban vezető szerepet vállaló nők támogatására létrejött The All We Can Save Project társalapítója, emellett a klímamegoldásokkal foglalkozó How to Save a Planet podcast társszerzője.