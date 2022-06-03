Πώς να καθαρίσεις τα παπούτσια για τρέξιμο χωρίς να επιβαρύνεις τον πλανήτη
Καινοτομία
Θέλεις τα παπούτσια σου για τρέξιμο να διαρκέσουν περισσότερο; Ένα απλό καθάρισμα μπορεί να κάνει θαύματα. Ο Raj Mistry, σχεδιαστής ρούχων της Nike, εξηγεί πώς οι μικρές, καθημερινές πράξεις μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο.
Με τη σειρά "Στην πράξη" θα μάθεις χειροπιαστές τεχνικές από πρωτοπόρους ειδικούς.
Για τον Raj Mistry, τα παπούτσια για τρέξιμο είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που δηλώνει το όνομά τους.
"Νομίζω ότι είναι μέρος της ιστορίας σου", λέει ο Senior Apparel Designer της Nike. "Όταν αυτά τα κομμάτια αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για σένα, δένεσαι μαζί τους. Θέλεις να τα δεις να διαρκούν περισσότερο".
Ο καθαρισμός των παπουτσιών σου είναι ένας τρόπος να ενισχύσεις αυτό το δέσιμο και να αποκτήσεις οικολογική συνείδηση ως καταναλωτής επιλέγοντας συνειδητά να περιορίσεις τις αγορές σου. "Δεν πρόκειται να πετάξω τα παπούτσια μου μόλις κυκλοφορήσει ένα νέο μοντέλο ή έπειτα από μερικά χιλιόμετρα", εξηγεί ο Raj, ο οποίος ανέκαθεν λάτρευε να συλλέγει και να περιποιείται ρετρό ρούχα.
Στο παραπάνω βίντεο, ο Raj παρουσιάζει μερικές εύκολες, καθημερινές τεχνικές για να διατηρείς τα παπούτσια σου καθαρά, καθώς και μια μέθοδο για πιο βαθύ καθαρισμό, όταν είναι πολύ λερωμένα.
Αν θέλεις να μάθεις περισσότερες συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείς να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής των παπουτσιών σου για τρέξιμο, όπως για παράδειγμα πόσο σημαντικό είναι το να λύνεις τα κορδόνια ή το να γράφεις πάνω στα παπούτσια μια φράση που σε εμπνέει, δες τον πλήρη οδηγό μας.
Εντάσσεται στο πλαίσιο του Move to Zero, του ταξιδιού της Nike προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και αποβλήτων με σκοπό την προστασία του μέλλοντος του αθλητισμού.
Βίντεο: Azsa West