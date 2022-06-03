Για τον Raj Mistry, τα παπούτσια για τρέξιμο είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που δηλώνει το όνομά τους.



"Νομίζω ότι είναι μέρος της ιστορίας σου", λέει ο Senior Apparel Designer της Nike. "Όταν αυτά τα κομμάτια αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για σένα, δένεσαι μαζί τους. Θέλεις να τα δεις να διαρκούν περισσότερο".



Ο καθαρισμός των παπουτσιών σου είναι ένας τρόπος να ενισχύσεις αυτό το δέσιμο και να αποκτήσεις οικολογική συνείδηση ως καταναλωτής επιλέγοντας συνειδητά να περιορίσεις τις αγορές σου. "Δεν πρόκειται να πετάξω τα παπούτσια μου μόλις κυκλοφορήσει ένα νέο μοντέλο ή έπειτα από μερικά χιλιόμετρα", εξηγεί ο Raj, ο οποίος ανέκαθεν λάτρευε να συλλέγει και να περιποιείται ρετρό ρούχα.



Στο παραπάνω βίντεο, ο Raj παρουσιάζει μερικές εύκολες, καθημερινές τεχνικές για να διατηρείς τα παπούτσια σου καθαρά, καθώς και μια μέθοδο για πιο βαθύ καθαρισμό, όταν είναι πολύ λερωμένα.



Αν θέλεις να μάθεις περισσότερες συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείς να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής των παπουτσιών σου για τρέξιμο, όπως για παράδειγμα πόσο σημαντικό είναι το να λύνεις τα κορδόνια ή το να γράφεις πάνω στα παπούτσια μια φράση που σε εμπνέει, δες τον πλήρη οδηγό μας.