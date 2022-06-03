12 τρόποι για να έχεις τα παπούτσια σου για τρέξιμο περισσότερο καιρό

"Ο στόχος δεν είναι να παρατείνεις επ' άπειρον τη διάρκεια ζωής του παπουτσιού. Ο στόχος είναι να την παρατείνεις για όσο διάστημα έχει σχεδιαστεί να αντέξει", λέει ο προπονητής Bennett. "Δεν προσπαθούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ένα παπούτσι που έχει έρθει το τέλος του".



Πώς, λοιπόν, θα ξέρεις πότε ήρθε το τέλος για ένα παπούτσι; Θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου πολλούς παράγοντες. Αρχικά, πόσα χιλιόμετρα έχεις διανύσει με αυτό; (Μην ξεχνάς ότι, σε γενικές γραμμές, τα 300 με 500 χιλιόμετρα είναι το όριο, σύμφωνα με τους μηχανικούς ποιότητας.) Μετά, πρέπει να ελέγξεις τα παπούτσια σε σχέση με το σώμα σου. Μήπως τα παπούτσια έχουν εμφανή σημάδια φθοράς; Η σόλα είναι φθαρμένη και λεία; Νιώθεις ότι έχει μειωθεί η απόκριση ή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο αποκατάστασης μετά από μια διαδρομή τρεξίματος; Αν ισχύει κάτι από αυτά, τότε… συγχαρητήρια! Τα παπούτσια σου είχαν μια μακροχρόνια, γεμάτη ζωή. Πρέπει να νιώθεις περηφάνια και να σταματήσεις να τα φοράς στο τρέξιμο.



Αν και δεν θα μπορείς να τα φοράς στο τρέξιμο, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι πρέπει να τα αποχωριστείς για πάντα. Αν τα παλιά σου παπούτσια είναι ακόμα σε σχετικά καλή κατάσταση, σκέψου το ενδεχόμενο να τους δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία ως παπούτσια για το καθημερινό περπάτημα ή την κηπουρική, ή να τα χαρίσεις σε κάποιον άλλο άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Αν πάλι είναι εντελώς φθαρμένα, μπορείς να αφήσεις αθλητικά παπούτσια κάθε τύπου σε επιλεγμένα καταστήματα Nike που συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης.