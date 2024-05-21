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Kimia Alizadeh

Η Kimia Alizadeh, το αστέρι του ταεκβοντό, αποδεικνύει ότι η δύναμη της θέλησης μπορεί να νικήσει τα πάντα. Ως περήφανη εκπρόσωπος της κοινότητας των προσφύγων, είναι ένα σύμβολο δύναμης, μαχητικού πνεύματος και αποφασιστικότητας.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαΐου 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Αθλήτρια της Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Άθλημα: ταεκβοντό
Χώρα καταγωγής: Ιράν
Εθνική ομάδα: Βουλγαρία
Ημερομηνία γέννησης: 10/07/1998

"Δεν έχω όνειρα, μόνο στόχους. Ένα όνειρο είναι κάτι πολύ αόριστο, είναι δύσκολο να το πετύχεις. Αλλά όταν έχεις έναν στόχο, έναν σκοπό, μοιάζει πιο εφικτός".

Η Kimia δεν πιστεύει στα όνειρα. "Δεν έχω όνειρα, μόνο στόχους. Ένα όνειρο είναι κάτι πολύ αόριστο, είναι δύσκολο να το πετύχεις. Αλλά όταν έχεις έναν στόχο, έναν σκοπό, μοιάζει πιο εφικτός". Πιστεύει ότι η νίκη μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο όταν παραμένει προσγειωμένη με κάθε κόστος.

Ολυμπιακό Ίδρυμα Προσφύγων

H Nike πιστεύει στη δύναμη του αθλητισμού να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Μάθε πώς η Nike συμβάλλει στη στήριξη των εκτοπισμένων αθλητών σε συνεργασία με το Ολυμπιακό Ίδρυμα Προσφύγων.

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Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 21 Μαΐου 2024

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