Αθλήτρια της Nike: Kimia Alizadeh

Η Kimia δεν πιστεύει στα όνειρα. "Δεν έχω όνειρα, μόνο στόχους. Ένα όνειρο είναι κάτι πολύ αόριστο, είναι δύσκολο να το πετύχεις. Αλλά όταν έχεις έναν στόχο, έναν σκοπό, μοιάζει πιο εφικτός". Πιστεύει ότι η νίκη μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο όταν παραμένει προσγειωμένη με κάθε κόστος.