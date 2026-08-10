Δημιούργησε χώρους άθλησης κατάλληλους για τα κορίτσια
Οδηγός προπόνησης κοριτσιών
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν τους δίνεται η ευκαιρία να παίξουν. Όμως σήμερα, τα κορίτσια σταματούν τα σπορ με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Nike, μαζί με συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς, για να αντιστραφεί αυτή η τάση, παρουσιάζουμε τον Οδηγό προπόνησης κοριτσιών. Πρόκειται για μια πηγή που βοηθάει στην καθοδήγηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη νεαρών αθλητριών.
Η πραγματικότητα είναι ότι ο αθλητικός εξοπλισμός και οι χώροι αθλητισμού δεν είναι συνήθως σχεδιασμένοι για κορίτσια. Και αυτό ενισχύεται ακούσια με πολλούς τρόπους. Το να πρέπει ένα κορίτσι να διασχίσει το πάρκο για να βρει τουαλέτα ή το να φοράει μεταχειρισμένες εμφανίσεις από την ομάδα των αγοριών δείχνει ξεκάθαρα ότι οι αθλήτριες και οι ανάγκες τους είναι σε δεύτερη μοίρα. Επίσης, ο προστατευτικός εξοπλισμός δεν φτιάχνεται πάντα με γνώμονα τα κορίτσια. Γι' αυτό, μπορεί τελικά να μην έχει καλή εφαρμογή, να μην είναι άνετος ή ακόμη και να μην είναι μερικές φορές καν ασφαλής.
"Πολύ συχνά, τα κορίτσια πρέπει να τα καταφέρουν με ό,τι έχουν στη διάθεσή τους, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία τους όσον αφορά τα σπορ".
Τα κορίτσια χρειάζονται εξοπλισμό που εφαρμόζει καλά, ρούχα που τους κάνουν, κοντινούς χώρους που είναι καθαροί και ασφαλείς για τις ανάγκες προσωπικής υγιεινής τους και προπονήσεις που προγραμματίζονται σε μέρη και σε ώρες που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ασφάλεια. Παρόλο που δεν μπορείς απαραίτητα να χτίσεις καλύτερες τουαλέτες, μπορείς να προσφέρεις μια ασφαλή και άνετη εμπειρία λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ανάγκες κατά τον προγραμματισμό των αθλητικών προπονήσεων και των τοποθεσιών.
Λάβε υπόψη ότι πολλά κορίτσια δεν ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Επομένως, ακόμη και το να εμφανιστούν θεωρείται ριψοκίνδυνο. Γι' αυτό, είναι ακόμα πιο σημαντικό για αυτά τα κορίτσια να έχουν ένα θετικό, υγιές περιβάλλον που τους επιτρέπει να νιώθουν ασφαλή και να περνάνε καλά, χωρίς διακρίσεις και επικριτικά σχόλια.
Βοήθησέ τα να πετύχουν
- Πρόσφερέ τους ασφάλεια και την αίσθηση του ανήκειν
Έλεγξε τον χώρο από πριν για να βεβαιωθείς ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι, ότι είναι καλά φωτισμένος και ότι επιτηρείται κατάλληλα. Οι τουαλέτες θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και να προσφέρουν ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Αν ένας χώρος δεν καλύπτει τις επιθυμητές ανάγκες, σκέψου εναλλακτικές λύσεις (π.χ. ένα άλλο γυμναστήριο ή το πάρκο) ή προγραμμάτισε την προπόνηση νωρίς μέσα στη μέρα.
- Δημιούργησε περιβάλλοντα χωρίς διακρίσεις
Δώσε στις αθλήτριες την ευκαιρία να νιώσουν ότι ανήκουν στην ομάδα. Καθώς οι νόρμες σε θέματα ταυτότητας φύλου αλλάζουν, όλα τα παιδιά θα πρέπει να νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα. Άρχισε να χρησιμοποιείς φράσεις που εμπερικλείουν τους πάντες. Αντί να λες "πάμε, μάγκες" ή να χρησιμοποιείς λανθασμένες αντωνυμίες, προτίμησε συμπεριληπτικούς όρους, όπως "πάμε, ομάδα". Στη συνέχεια, άφησέ τις να προσαρμόσουν τον χώρο, ακόμα και αν είναι κάτι τόσο απλό όσο το να κρεμάσουν ένα πανό με το όνομα και το σύμβολο της ομάδας.
- Δώσε στα κορίτσια τον εξοπλισμό που χρειάζονται για το παιχνίδι
Τα κορίτσια και τα αγόρια έχουν διαφορετικές ανάγκες, ειδικότερα όταν μπαίνουν στην εφηβεία. Είναι σημαντικό να σκέφτεσαι πώς το μέγεθος των ρούχων, ο προστατευτικός εξοπλισμός και τα ρούχα μπορούν να επηρεάσουν τις εμπειρίες των κοριτσιών. Μήπως ένα κορίτσι δεν συμμετέχει ενώ στο παρελθόν έπαιρνε πάντα μέρος; Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι σωματικά δεν νιώθει άνετα. Μάθε τι συμβαίνει και κάνε ό,τι μπορείς για να τη βοηθήσεις να επιστρέψει στο παιχνίδι.
Μάθε περισσότερα για το πώς μπορείς να ενδυναμώσεις τα κορίτσια στην κοινότητά σου.