Δημιούργησε χώρους άθλησης κατάλληλους για τα κορίτσια

Τα κορίτσια χρειάζονται εξοπλισμό που εφαρμόζει καλά, ρούχα που τους κάνουν, κοντινούς χώρους που είναι καθαροί και ασφαλείς για τις ανάγκες προσωπικής υγιεινής τους και προπονήσεις που προγραμματίζονται σε μέρη και σε ώρες που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ασφάλεια. Παρόλο που δεν μπορείς απαραίτητα να χτίσεις καλύτερες τουαλέτες, μπορείς να προσφέρεις μια ασφαλή και άνετη εμπειρία λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ανάγκες κατά τον προγραμματισμό των αθλητικών προπονήσεων και των τοποθεσιών.

Λάβε υπόψη ότι πολλά κορίτσια δεν ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Επομένως, ακόμη και το να εμφανιστούν θεωρείται ριψοκίνδυνο. Γι' αυτό, είναι ακόμα πιο σημαντικό για αυτά τα κορίτσια να έχουν ένα θετικό, υγιές περιβάλλον που τους επιτρέπει να νιώθουν ασφαλή και να περνάνε καλά, χωρίς διακρίσεις και επικριτικά σχόλια.