Πώς να κάνεις τα κορίτσια να ενδιαφερθούν για τα σπορ

Τα κορίτσια ενδιαφέρονται για τα σπορ. Θέλουν να κινούνται, να διαγωνίζονται, να παίρνουν ρίσκα και να αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου. Όμως, για να παρακινήσουμε τα κορίτσια να πάνε στο γήπεδο ή το γυμναστήριο, να εξασφαλίσουμε ότι έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (όπως αθλητικούς στηθόδεσμους και λαστιχάκια για τα μαλλιά) και να κρατήσουμε ζωντανό το ενδιαφέρον τους για τα σπορ, χρειάζεται κάποια προσπάθεια.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν τους δίνεται η ευκαιρία να παίξουν. Όμως, τα κορίτσια σταματούν τα σπορ με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Για τα κορίτσια στις αστικές κοινότητες και τα κορίτσια όλων των χρωμάτων, οι αριθμοί είναι ακόμα χειρότεροι.