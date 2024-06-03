Πώς να κάνεις τα κορίτσια να ενδιαφερθούν για τα σπορ
Οδηγός προπόνησης κοριτσιών
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν τους δίνεται η ευκαιρία να παίξουν. Όμως σήμερα, τα κορίτσια σταματούν τα σπορ με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Nike, μαζί με συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς, για να αντιστραφεί αυτή η τάση, παρουσιάζουμε τον Οδηγό προπόνησης κοριτσιών. Πρόκειται για μια πηγή που βοηθάει στην καθοδήγηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη νεαρών αθλητριών.
Τα κορίτσια ενδιαφέρονται για τα σπορ. Θέλουν να κινούνται, να διαγωνίζονται, να παίρνουν ρίσκα και να αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου. Όμως, για να παρακινήσουμε τα κορίτσια να πάνε στο γήπεδο ή το γυμναστήριο, να εξασφαλίσουμε ότι έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (όπως αθλητικούς στηθόδεσμους και λαστιχάκια για τα μαλλιά) και να κρατήσουμε ζωντανό το ενδιαφέρον τους για τα σπορ, χρειάζεται κάποια προσπάθεια.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν τους δίνεται η ευκαιρία να παίξουν. Όμως, τα κορίτσια σταματούν τα σπορ με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Για τα κορίτσια στις αστικές κοινότητες και τα κορίτσια όλων των χρωμάτων, οι αριθμοί είναι ακόμα χειρότεροι.
Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε όλοι να κάνουμε κάτι για να ασχοληθούν τα κορίτσια με τον αθλητισμό και να μην χάσουν το ενδιαφέρον τους για τα σπορ. Τα κορίτσια χρειάζονται μερικά βασικά πράγματα για να δημιουργήσουν θετική, ουσιαστική σχέση με τον αθλητισμό:
- Ευκαιρίες για να γίνουν μέλη της ομάδας, να ανταγωνιστούν, να κάνουν φίλους και να διαμορφώσουν δεσμούς με τις συμπαίκτριες και τους ενήλικες γύρω τους.
- Τα πρότυπα είναι επίσης σημαντικά, όπως προπονήτριες και άτομα στη ζωή τους που αναδεικνύουν τις αθλήτριες. Τα κορίτσια που έχουν όλα αυτά είναι πιθανότερο να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα σπορ μεγαλώνοντας.
- Τέλος, για να μην εγκαταλείψουν τα σπορ, πρέπει να δημιουργήσουμε μια αθλητική κουλτούρα που περιλαμβάνει και αναδεικνύει τα κορίτσια. Αυτό αρχίζει με την κουλτούρα που δημιουργούμε στις ομάδες μας.
Η Nike ενώνει τις δυνάμεις της με συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει την τάση των κοριτσιών να παρατάνε τα σπορ. Οι ενήλικες στη ζωή των κοριτσιών μπορούν να είναι υποστηρικτές και σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια, δημιουργώντας θετικές εμπειρίες για τα κορίτσια στο γήπεδο, στον στίβο και οπουδήποτε αλλού προπονούνται τα κορίτσια. Σε συνεργασία με ειδικούς, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να κάνουμε τα πρώτα βήματα πιο εύκολα. Αν ψάχνεις περισσότερες συμβουλές, ρίξε μια ματιά σε αυτά τα φυλλάδια με συμβουλές.
Βοήθησέ τα να πετύχουν
- Δώσε τους έμπνευση να αγαπήσουν τον αθλητισμό
Δώσε έμπνευση στα κορίτσια (και στα αγόρια!) με παραδείγματα αθλητριών και γυναικείων ομάδων. Επίσης, άφησε τα κορίτσια να κάνουν τον χώρο δικό τους. Αν υπάρχουν αποδυτήρια, διακόσμησέ τα. Μπορείς ακόμη να συμπεριλάβεις τα κορίτσια στη δημιουργία ονομάτων για την ομάδα, πανό, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο τα κάνει να νιώθουν ότι ανήκουν στην ομάδα.
- Αναλογίσου τις προκαταλήψεις
Τα κορίτσια έρχονται αντιμέτωπα με διαφορετικές προσδοκίες από ό,τι τα αγόρια και μερικές φορές αυτό δημιουργεί προβλήματα. Αναρωτήσου αν εμψυχώνονται όσο τα αγόρια. Μήπως θεωρούνται κάτι εύθραυστο; Η συμπεριφορά τους κρίνεται διαφορετικά; Χαρακτηρίζονται ως αυταρχικά, ενώ τα αγόρια αντιμετωπίζονται ως αρχηγοί; Αφιέρωσε χρόνο για να σκεφτείς τι πρέπει να κάνεις για να διαμορφώσεις ένα ισότιμο πεδίο δράσης. Στο τέλος κάθε προπόνησης, αναρωτήσου αν θα περίμενες κάτι διαφορετικό από τα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια.
- Ζήτησε από τις οικογένειες να συμμετέχουν ενεργά
Η συμμετοχή ή μη των κοριτσιών στα σπορ δεν είναι πάντα δική τους επιλογή. Είναι, επομένως, σημαντικό να συζητάς με τους γονείς και τους φροντιστές, ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στη συμμετοχή των κοριτσιών. Ενθάρρυνέ τους να ζητωκραυγάζουν για όλους σε κάθε προπόνηση. Διοργάνωνε συναντήσεις που περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας. Όταν οι οικογένειες επενδύουν συναισθηματικά, είναι πιθανότερο να συνεχίσουν να φέρνουν τα κορίτσια τους στις προπονήσεις.
Μάθε περισσότερα για το πώς μπορείς να ενδυναμώσεις τα κορίτσια στην κοινότητά σου.