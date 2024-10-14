Προπόνηση αθλητριών που φορούν μαντίλα
Coaching for Belonging
Η Nike πιστεύει στη δύναμη του αθλητισμού να κινητοποιεί τον κόσμο, ξεκινώντας από τα παιδιά. Γνωρίζουμε ότι τα δραστήρια παιδιά δεν είναι μόνο πιο υγιή, αλλά έχουν επίσης καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, στην κοινότητα και στη μελλοντική καριέρα τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κορίτσια που είναι συχνά λιγότερο δραστήρια και έχουν λιγότερες ευκαιρίες να παίξουν συγκριτικά με τα αγόρια.
Το κατάλληλο προϊόν μπορεί να αλλάξει ριζικά την εμπειρία των κοριτσιών όσον αφορά τα σπορ. Για κάποια κορίτσια, η μαντίλα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της εμπειρίας. Για τα κορίτσια που επιλέγουν να τη φορούν, η μαντίλα μπορεί να αποτελέσει πηγή δύναμης εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου.
Αυτός ο οδηγός θα σε βοηθήσει να δώσεις στις αθλήτριες που φορούν μαντίλα, καθώς και στις συμπαίκτριές τους, τις πληροφορίες και τη στήριξη που χρειάζονται για να συνεχίσουν να παίζουν.
Επειδή τα κορίτσια δεν θα πρέπει ποτέ να χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα στο άθλημα που κάνουν και σε όσα πιστεύουν.
Σε ευχαριστούμε για όλα όσα κάνεις για να βοηθήσεις περισσότερα κορίτσια να παραμείνουν σε κίνηση!
"Μέσα από την αφήγηση της ιστορίας μου θέλω να ενθαρρύνω την επόμενη γενιά να ασχοληθεί με αυτά τα απίθανα αθλήματα, στα οποία παραδοσιακά δεν θα είχαμε πρόσβαση ή δεν θα υπήρχε ο χώρος για να λάβουμε μέρος, όπως είναι η ξιφασκία, η κολύμβηση, η ενόργανη γυμναστική ή οτιδήποτε άλλο".
Ibtihaj Muhammad
Ολυμπιονίκης αθλήτρια ξιφασκίας και πρώτη μουσουλμάνα Αμερικανίδα που κέρδισε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς
Βασικά στοιχεία για τη μαντίλα
Η μαντίλα είναι ένα κομμάτι για την κάλυψη του κεφαλιού που φορούν ορισμένες μουσουλμάνες. Αποτελεί παραδοσιακά ένα σύμβολο σεμνότητας και ιδιωτικότητας, ενώ θεωρείται σημαντική για θρησκευτικούς, πολιτιστικούς ή οικογενειακούς λόγους.
Τα κορίτσια επιλέγουν να φορέσουν τη μαντίλα σε διαφορετικές ηλικίες. Για μερικά, αυτό μπορεί να γίνει στην αρχή της εφηβείας ή ακόμα και νωρίτερα. Για άλλα, η χρήση της μαντίλας μπορεί να ξεκινήσει με τον γάμο, σε μια συγκεκριμένη ηλικία ή απλώς όταν το αποφασίσουν τα ίδια. Μερικά κορίτσια φορούν τη μαντίλα όποτε το επιλέξουν, άλλα τη φορούν μόνο σε περιστάσεις θρησκευτικού περιεχομένου, ενώ άλλα τη φορούν κάθε φορά που βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχουν άνδρες που δεν ανήκουν στα συγγενικά τους πρόσωπα.
Η χρήση μαντίλας με ριχτή γραμμή στη διάρκεια της άθλησης μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες και να αποβεί επικίνδυνη. Όπως ακριβώς και κάθε άλλο είδος εξοπλισμού, τα μη αεριζόμενα υλικά σε ριχτή γραμμή που πέφτουν στα μάτια ή εγκλωβίζουν τον ιδρώτα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις σε αθλήματα όπως το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Μια αθλητική μαντίλα (ή μια εφαρμοστή μαντίλα χωρίς καρφίτσες ή άλλα στοιχεία στερέωσης που μπορεί να χαλαρώσουν) επιτρέπει στα κορίτσια να κινηθούν. Και τα κορίτσια που κινούνται, κινούν τον κόσμο.
Επιπλέον, τα κορίτσια μπορεί να επιλέξουν να φορέσουν μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια ή κολάν. Αν και πρόκειται για μια ατομική επιλογή, μπορεί να είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή τους.
"Η συμβουλή μου προς τις νεαρές παίκτριες που φορούν μαντίλα είναι να μην τα παρατούν ποτέ. Να είναι περήφανες για τη μουσουλμανική τους ταυτότητα και τη μαντίλα τους, να ξεπερνούν τα όρια και να μην αμφιβάλλουν ποτέ για τον εαυτό τους. Και όταν ο κόσμος περιμένει τα λιγότερα από εκείνες, να τους ξαφνιάζουν πάντα πετυχαίνοντας περισσότερα".
Yasmin Said
Θερινό πρωτάθλημα μπάσκετ μουσουλμάνων γυναικών
Η σημασία της σωστής εφαρμογής της μαντίλας
Η μαντίλα θα πρέπει να προσφέρει άνετη εφαρμογή και κάλυψη. Η μαντίλα Nike Pro έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιχνίδι και κίνηση. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να βοηθήσουμε τα κορίτσια να βρουν τη βέλτιστη εφαρμογή:
- Φρόντισε το λάστιχο να εφαρμόζει στο επάνω μέρος του κεφαλιού και να μην πέφτει πολύ χαμηλά στο μέτωπο. Αν συμβαίνει αυτό, η μαντίλα μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλη, με αποτέλεσμα να κινείται και να γλιστρά ενώ παίζεις. Υπάρχει επίσης ένα εσωτερικό λουράκι που συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κάλυψης, ενώ εμποδίζει την ολίσθηση της μαντίλας. Βεβαιώσου ότι είναι σφιχτό, αλλά άνετο.
- Αν φοράς φανέλα, δοκίμασε να βάλεις τη μαντίλα μέσα από τη λαιμόκοψη ή τον γιακά, ώστε να διασφαλίσεις ότι δεν θα κινείται ενώ δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι.
- Μερικές αθλήτριες που φορούν μαντίλα προτείνουν να δένεις τα μαλλιά σου σε χαμηλό κότσο, ώστε η μαντίλα να εφαρμόζει καλύτερα και να νιώθεις πιο άνετα.
- Η μαντίλα Nike Pro μπορεί να έχει λίγο διαφορετική εφαρμογή από άλλες μαντίλες, γι' αυτό δοκίμασέ τη μερικές φορές για να δεις ποιος τρόπος προσφέρει σε σένα καλύτερη αίσθηση.
Μάθε περισσότερα για το πώς μπορείς να ενδυναμώσεις τα κορίτσια στην κοινότητά σου.