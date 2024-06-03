Στην προπονητική, αυτό ονομάζεται "Προσέγγιση κατανόησης" και αφορά ένα σύνολο τεχνικών για την προώθηση των κινήτρων και της προσπάθειας, την ανάπτυξη των αθλητικών δεξιοτήτων και τη μείωση του άγχους. Οι προπονητές που χρησιμοποιούν την προσέγγιση κατανόησης δημιουργούν ευκαιρίες ώστε τα νεαρά άτομα να αφοσιωθούν στον σκοπό τους και να πάρουν τον έλεγχο της διαδικασίας εκμάθησης. Ένας προπονητής με προσέγγιση κατανόησης εστιάζει στα εξής:

Πράγματα που μπορεί να ελέγξει ένας αθλητής:

Οι προπονητές που εστιάζουν σε αυτά που μπορεί να ελέγξει ένας αθλητής, όπως το να καταβάλλει προσπάθεια, να δοκιμάζει νέα πράγματα και να επιμένει σε έναν δύσκολο στόχο, βοηθούν τους αθλητές να θέσουν τις βάσεις όσον αφορά τις επιδόσεις και όχι απλώς να επικεντρώνονται στο τελικό αποτέλεσμα. Το να εστιάζουν σε όσα μπορούν να ελέγξουν βοηθά επίσης τους αθλητές να αντιληφθούν πώς να διαμορφώσουν τη δική τους πορεία και να γίνουν το είδος του παίκτη που θέλουν. Πράγματα που μπορεί να ελέγξει ένας αθλητής:

Κανείς δεν γίνεται Serena Williams την πρώτη μέρα που θα πάρει στα χέρια του μια ρακέτα. Αν ένα κορίτσι που έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα το τένις συγκρίνει τον εαυτό της με τη Serena ή ακόμα και με την καλύτερη παίκτρια στη δική της ομάδα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα απογοητευτεί. Αντί γι' αυτό, επιβράβευσε τις πιο μικρές στιγμές, όπως την πρώτη φορά που θα περάσει την μπάλα πάνω από το δίχτυ, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έπαιξε για έναν πόντο, την πρώτη φορά που θα καταφέρει να τελειοποιήσει το σερβίς πάνω από το κεφάλι, ώστε να διατηρήσει τα κίνητρά της και να συνεχίσει να μαθαίνει. Ανάκαμψη μετά από λάθη:

Τα κορίτσια συχνά εσωτερικεύουν τα λάθη διαφορετικά από τα αγόρια και τείνουν να τα παίρνουν πιο προσωπικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο να παρατήσουν πιο γρήγορα μια δραστηριότητα για να αποφύγουν το αίσθημα δυσφορίας. Αν τα κορίτσια κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ξεπεράσουν πνευματικά τα λάθη, θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, θα εστιάσουν στο επόμενο παιχνίδι και θα περάσουν καλά.

Τα κορίτσια θέλουν να ξέρουν ότι κάνουν πρόοδο, όχι απλώς όσον αφορά τις νίκες και τις ήττες, αλλά σχετικά με τις δεξιότητες που μαθαίνουν. Κανείς δεν γεννήθηκε με το τρόπαιο ενός πρωταθλήματος στα χέρια. Η βελτίωση απαιτεί χρόνο και αυτό σημαίνει ότι είναι εξίσου σημαντικό να γιορτάζουμε τόσο τις καθημερινές νίκες (την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προσπάθεια, την εμψύχωση και την ομαδική εργασία) όσο και τους αγώνες που κερδίσαμε και τα γκολ που σημειώθηκαν.