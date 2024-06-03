Εστίασε στην πρόοδο, όχι στις επιδόσεις
Οδηγός προπόνησης κοριτσιών
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν τους δίνεται η ευκαιρία να παίξουν. Όμως σήμερα, τα κορίτσια σταματούν τα σπορ με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Nike, μαζί με συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς, για να αντιστραφεί αυτή η τάση, παρουσιάζουμε τον Οδηγό προπόνησης κοριτσιών. Πρόκειται για μια πηγή που βοηθάει στην καθοδήγηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη νεαρών αθλητριών.
Είναι απίστευτα δυνατό συναίσθημα το να βλέπεις ότι βελτιώνεσαι σε κάτι. Τα κορίτσια θέλουν προπονητές που τα βοηθούν να νιώθουν καλά με την πρόοδό τους, ανεξάρτητα από την έκβαση του παιχνιδιού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουν και ανακαλύπτουν το πραγματικό νόημα των σπορ. Κάθε χτύπημα, πάσα, σπριντ ή σουτ ενισχύει αυτή την προσέγγιση. Το ίδιο ισχύει και με κάθε χαμένη εκτέλεση, στραβοπάτημα ή λάθος.
Στην προπονητική, αυτό ονομάζεται "Προσέγγιση κατανόησης" και αφορά ένα σύνολο τεχνικών για την προώθηση των κινήτρων και της προσπάθειας, την ανάπτυξη των αθλητικών δεξιοτήτων και τη μείωση του άγχους. Οι προπονητές που χρησιμοποιούν την προσέγγιση κατανόησης δημιουργούν ευκαιρίες ώστε τα νεαρά άτομα να αφοσιωθούν στον σκοπό τους και να πάρουν τον έλεγχο της διαδικασίας εκμάθησης. Ένας προπονητής με προσέγγιση κατανόησης εστιάζει στα εξής:
- Πράγματα που μπορεί να ελέγξει ένας αθλητής:
Οι προπονητές που εστιάζουν σε αυτά που μπορεί να ελέγξει ένας αθλητής, όπως το να καταβάλλει προσπάθεια, να δοκιμάζει νέα πράγματα και να επιμένει σε έναν δύσκολο στόχο, βοηθούν τους αθλητές να θέσουν τις βάσεις όσον αφορά τις επιδόσεις και όχι απλώς να επικεντρώνονται στο τελικό αποτέλεσμα. Το να εστιάζουν σε όσα μπορούν να ελέγξουν βοηθά επίσης τους αθλητές να αντιληφθούν πώς να διαμορφώσουν τη δική τους πορεία και να γίνουν το είδος του παίκτη που θέλουν.
- Πράγματα που μπορεί να ελέγξει ένας αθλητής:
Κανείς δεν γίνεται Serena Williams την πρώτη μέρα που θα πάρει στα χέρια του μια ρακέτα. Αν ένα κορίτσι που έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα το τένις συγκρίνει τον εαυτό της με τη Serena ή ακόμα και με την καλύτερη παίκτρια στη δική της ομάδα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα απογοητευτεί. Αντί γι' αυτό, επιβράβευσε τις πιο μικρές στιγμές, όπως την πρώτη φορά που θα περάσει την μπάλα πάνω από το δίχτυ, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έπαιξε για έναν πόντο, την πρώτη φορά που θα καταφέρει να τελειοποιήσει το σερβίς πάνω από το κεφάλι, ώστε να διατηρήσει τα κίνητρά της και να συνεχίσει να μαθαίνει.
- Ανάκαμψη μετά από λάθη:
Τα κορίτσια συχνά εσωτερικεύουν τα λάθη διαφορετικά από τα αγόρια και τείνουν να τα παίρνουν πιο προσωπικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο να παρατήσουν πιο γρήγορα μια δραστηριότητα για να αποφύγουν το αίσθημα δυσφορίας. Αν τα κορίτσια κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ξεπεράσουν πνευματικά τα λάθη, θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, θα εστιάσουν στο επόμενο παιχνίδι και θα περάσουν καλά.
Τα κορίτσια θέλουν να ξέρουν ότι κάνουν πρόοδο, όχι απλώς όσον αφορά τις νίκες και τις ήττες, αλλά σχετικά με τις δεξιότητες που μαθαίνουν. Κανείς δεν γεννήθηκε με το τρόπαιο ενός πρωταθλήματος στα χέρια. Η βελτίωση απαιτεί χρόνο και αυτό σημαίνει ότι είναι εξίσου σημαντικό να γιορτάζουμε τόσο τις καθημερινές νίκες (την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προσπάθεια, την εμψύχωση και την ομαδική εργασία) όσο και τους αγώνες που κερδίσαμε και τα γκολ που σημειώθηκαν.
Βοήθησέ τα να πετύχουν
- Ανάδειξε τη σημασία ανάπτυξης δεξιοτήτων
Στα κορίτσια δεν αρκεί να γίνονται απλώς καλύτερες. Πρέπει να το γνωρίζουν. Η εμψύχωση και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί, σε συνδυασμό με τα προσεκτικά μελετημένα σχόλια και την παρακολούθηση της προόδου, βοηθούν τα κορίτσια να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να δοκιμάσουν νέα πράγματα.
- Αντάμειψε κάθε συνεισφορά
Τα μέλη μιας ομάδας συνεισφέρουν διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Κάθε συνεισφορά έχει σημασία για την ομάδα. Επομένως, φρόντισε να επιβραβεύσεις το κορίτσι που δοκιμάζει κάτι νέο, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει τέλεια. Χειροκρότησε τις συμπαίκτριες που πανηγυρίζουν δυνατά για τις υπόλοιπες, που μοιράστηκαν την μπάλα περισσότερο από την προηγούμενη εβδομάδα ή που δουλεύουν ιδιαίτερα σκληρά.
- Αντιστοίχισε τα παιδιά σύμφωνα με τις δυνατότητές τους
Στις ομαδικές δραστηριότητες, είναι χρήσιμο να αντιστοιχίζεις τα παιδιά σύμφωνα με το επίπεδο των δυνατοτήτων τους. Έτσι, μπορούν να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να προκαλούν πιο εύκολα το ένα το άλλο. Αν υπάρχει μεγάλο χάσμα στο επίπεδο των δεξιοτήτων, ζήτησε από τους καλύτερους παίκτες να βοηθήσουν τους νέους παίκτες να μάθουν μια συγκεκριμένη δεξιότητα.
Μάθε περισσότερα για το πώς μπορείς να ενδυναμώσεις τα κορίτσια στην κοινότητά σου.