Μεγαλώνοντας, κάθε φορά που η Kameroon Jade πήγαινε στο γήπεδο για να παίξει ποδόσφαιρο, έβλεπε το ίδιο πράγμα: αγόρια. Μερικές φορές, της συμπεριφέρονταν καλά, αλλά πάντα υπήρχαν ένα ή δύο αγόρια που δεν ήθελαν να παίξει μαζί τους. Η Kameroon ήξερε ότι μπορούσε να τους συναγωνιστεί. Ήξερε ότι μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα αν της έδιναν πάσα. Ένιωθε απογοητευμένη. Την αποθάρρυνε το γεγονός ότι έπρεπε να αποδεικνύει την αξία της ξανά και ξανά.

Το πιο λυπηρό ήταν ότι γνώριζε πολλά κορίτσια που θα ήθελαν να παίζουν ποδόσφαιρο πιο συχνά, αλλά ένιωθαν άβολα λόγω της πίεσης που τους ασκούσαν τα αγόρια. Αγχωνόντουσαν ότι κάποιος θα τα κορόιδευε αν τα έκαναν θάλασσα.

"Πώς μπορούν τα κορίτσια να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους αν δεν μπορούν να κάνουν εξάσκηση;", σκέφτηκε η Kameroon.