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Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda
Μεγαλώνοντας, κάθε φορά που η Kameroon Jade πήγαινε για μπάλα, μπορούσε να παίξει μόνο με αγόρια. Ένιωθε απογοητευμένη. Έτσι, αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να κάνει τα κορίτσια να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο γήπεδο, ενώ αργότερα κατόρθωσε να γίνει προπονήτρια σε έναν οργανισμό που έκλεινε αθλητικούς χώρους για γυναίκες. Σήμερα, διδάσκει στα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο με τους δικούς τους όρους.
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda. Γαλλίδα. Ημερομηνία γέννησης: 8 Αυγούστου 2003. Εικονογράφηση: Taylor McManus.
Μεγαλώνοντας, κάθε φορά που η Kameroon Jade πήγαινε στο γήπεδο για να παίξει ποδόσφαιρο, έβλεπε το ίδιο πράγμα: αγόρια. Μερικές φορές, της συμπεριφέρονταν καλά, αλλά πάντα υπήρχαν ένα ή δύο αγόρια που δεν ήθελαν να παίξει μαζί τους. Η Kameroon ήξερε ότι μπορούσε να τους συναγωνιστεί. Ήξερε ότι μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα αν της έδιναν πάσα. Ένιωθε απογοητευμένη. Την αποθάρρυνε το γεγονός ότι έπρεπε να αποδεικνύει την αξία της ξανά και ξανά.
Το πιο λυπηρό ήταν ότι γνώριζε πολλά κορίτσια που θα ήθελαν να παίζουν ποδόσφαιρο πιο συχνά, αλλά ένιωθαν άβολα λόγω της πίεσης που τους ασκούσαν τα αγόρια. Αγχωνόντουσαν ότι κάποιος θα τα κορόιδευε αν τα έκαναν θάλασσα.
"Πώς μπορούν τα κορίτσια να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους αν δεν μπορούν να κάνουν εξάσκηση;", σκέφτηκε η Kameroon.
"Κάθε φορά που πέφτεις, απλώς στάσου ξανά στα πόδια σου. Κλάψε αν το έχεις ανάγκη, δώσε στον εαυτό σου χρόνο για ένα διάλειμμα, αλλά μην εγκαταλείπεις. Πίστεψε στα όνειρά σου".
Αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να κάνει τα κορίτσια να αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν παίζουν ποδόσφαιρο. Η Kameroon άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα για το πώς να γίνει προπονήτρια. Συμφώνησε να προπονήσει μια ομάδα νεαρών παικτριών σε έναν οργανισμό που έκλεινε αθλητικούς χώρους για γυναίκες. Ήταν ενθουσιασμένη που δημιούργησε ένα περιβάλλον όπου όποιος ήθελε να παίξει ήταν ευπρόσδεκτος.
Την πρώτη φορά, η Kameroon παρατήρησε ότι τα κορίτσια ήταν ενθουσιασμένα που είχαν ένα γήπεδο όλο δικό τους. Αλλά η πραγματική χαρά ήρθε αργότερα. Ένα από τα κορίτσια κούνησε το πόδι του για να κλοτσήσει την μπάλα, αλλά δεν τα κατάφερε. Το κορίτσι πάγωσε, αλλά κανείς δεν γέλασε ούτε την κοίταξε με αποδοκιμασία Η Kameroon την προέτρεψε να προσπαθήσει ξανά. Έτσι, όλα τα κορίτσια συνειδητοποίησαν ότι είχαν το δικαίωμα να κάνουν λάθη. Θα μπορούσαν να μάθουν πώς να παίζουν ποδόσφαιρο με τους δικούς τους όρους.