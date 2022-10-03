Ήταν κάποτε ένα κορίτσι που έτρεχε τόσο πολύ που η μητέρα της της έδωσε το παρατσούκλι "άλογο". Όταν η Jawahir ήταν παιδί, αυτή και τα οκτώ αδέλφια της έπαιζαν πάντα ποδόσφαιρο. Έπαιζαν στον κήπο, στην μπροστινή αυλή, ακόμα και μέσα στο σπίτι!

Όταν μεγάλωσε, η JJ αποφάσισε να ακολουθήσει μια καριέρα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έγινε η πρώτη μουσουλμάνα διαιτητής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία μέρα, η JJ παρατήρησε ότι οι επτά ανιψιές της έσφυζαν από ενέργεια και χρειάζονταν μια διέξοδο. Θυμήθηκε τις μέρες που έπαιζε ποδόσφαιρο με τα αδέλφια της και είδε άλλη μια ευκαιρία για να συνεχίσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο: θα γινόταν η προπονήτριά τους.

Στην πρώτη τους προπόνηση, η JJ ξεκίνησε με τα βασικά. Έδειξε στα κορίτσια με ποιο μέρος του ποδιού τους να κλοτσούν την μπάλα και τις επευφημούσε καθώς έτρεχαν πάνω-κάτω στο γήπεδο. Η JJ καθοδηγούσε τα επτά χαμογελαστά κορίτσια μέσα από ασκήσεις, ενθαρρύνοντάς τα να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα και να κλοτσήσουν λίγο πιο δυνατά. Ένιωθε όπως όταν ήταν παιδί.