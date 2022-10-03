Ιστορίες επιλεγμένες από τη Rebel Girls
JJ Roble
Η JJ και τα οκτώ αδέλφια της έπαιζαν πάντα ποδόσφαιρο ως παιδιά. Αφού κυνήγησε μια καριέρα στο παιχνίδι, κατόρθωσε να γίνει η πρώτη μουσουλμάνα διαιτητής στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύντομα άρχισε να προπονεί τις επτά ανιψιές της. Τα νέα διαδόθηκαν γρήγορα και ολοένα και περισσότερα νεαρά κορίτσια στη γειτονιά άρχισαν να εμφανίζονται για προπόνηση, γεμάτα δίψα για μάθηση. Ονειρεύεται να δει την ομάδα της να εξελίσσεται σε μια λίγκα παικτριών από όλη τη χώρα όπου μπορούν να μαθαίνουν και να πιστεύουν ότι όλα είναι δυνατά.
JJ Roble. Αγγλίδα. Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1994. Εικονογράφηση: Adriana Bellet.
Ήταν κάποτε ένα κορίτσι που έτρεχε τόσο πολύ που η μητέρα της της έδωσε το παρατσούκλι "άλογο". Όταν η Jawahir ήταν παιδί, αυτή και τα οκτώ αδέλφια της έπαιζαν πάντα ποδόσφαιρο. Έπαιζαν στον κήπο, στην μπροστινή αυλή, ακόμα και μέσα στο σπίτι!
Όταν μεγάλωσε, η JJ αποφάσισε να ακολουθήσει μια καριέρα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έγινε η πρώτη μουσουλμάνα διαιτητής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία μέρα, η JJ παρατήρησε ότι οι επτά ανιψιές της έσφυζαν από ενέργεια και χρειάζονταν μια διέξοδο. Θυμήθηκε τις μέρες που έπαιζε ποδόσφαιρο με τα αδέλφια της και είδε άλλη μια ευκαιρία για να συνεχίσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο: θα γινόταν η προπονήτριά τους.
Στην πρώτη τους προπόνηση, η JJ ξεκίνησε με τα βασικά. Έδειξε στα κορίτσια με ποιο μέρος του ποδιού τους να κλοτσούν την μπάλα και τις επευφημούσε καθώς έτρεχαν πάνω-κάτω στο γήπεδο. Η JJ καθοδηγούσε τα επτά χαμογελαστά κορίτσια μέσα από ασκήσεις, ενθαρρύνοντάς τα να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα και να κλοτσήσουν λίγο πιο δυνατά. Ένιωθε όπως όταν ήταν παιδί.
"Είσαι ο καλύτερος φίλος ή η καλύτερη φίλη που είχες ποτέ. Είσαι η καλύτερη και, αν δουλέψεις αρκετά σκληρά, τα όνειρά σου θα γίνουν πραγματικότητα μια μέρα".
Όταν η JJ πήγε στην επόμενη προπόνηση, την υποδέχτηκαν περισσότερα παιδιά, όχι μόνο οι ανιψιές της! Μια ολόκληρη ομάδα μικρών κοριτσιών την περίμενε, με δίψα για να μάθουν από την προπονήτρια JJ. Στις παίκτριές της άρεσε τόσο πολύ να περνούν χρόνο μαζί, με αποτέλεσμα η ομάδα της JJ να μεγαλώσει γρήγορα περιλαμβάνοντας τα περισσότερα από τα παιδιά της γειτονιάς.
Η JJ ονειρεύεται να δει την ομάδα της να μεγαλώνει τόσο ως άνθρωποι όσο και ως παίκτριες. Όμως, οι στόχοι της δεν σταματούν εδώ. Θέλει να δει να ξεφυτρώνει μια ολόκληρη λίγκα γύρω από την ομάδα της, με παίκτριες από όλη τη χώρα. "Θέλω να βοηθήσω περισσότερα κορίτσια να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να γίνουν παίκτριες ποδοσφαίρου, καθώς υπάρχουν τόσα άλλα πολλά που μπορούν να πετύχουν. Τίποτα δεν είναι αδύνατο".