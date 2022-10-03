Στο πανεπιστήμιο, σπούδασε Sports Management, ενώ προπονούνταν για να γίνει επαγγελματίας kickboxer.

Είχε πάντα μαζί της τα γάντα του kickboxing όπου και αν πήγαινε, ώστε να μπορεί να κάνει εξάσκηση κάθε φορά που δεν παρακολουθούσε κάποιο μάθημα στη σχολή. Οι ελιγμοί, το jabbing και οι κλοτσιές στο ρινγκ τη γέμιζαν γαλήνη και την έκαναν να νιώθει δυνατή. Είχε βρει τον σκοπό της στη ζωή.

Όμως, στα 21 της χρόνια, είχε ένα τρομερό τροχαίο. Όταν οι γιατροί τής είπαν ότι δεν θα αγωνιζόταν ποτέ ξανά, αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε πλέον να κάνει.

Η Houda σύντομα συνειδητοποίησε ότι το kickboxing θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή της, ακόμη και αν δεν έμπαινε στο ρινγκ ως διαγωνιζόμενη. Σήμερα, η Houda προπονεί κορίτσια βοηθώντας τα να χτίσουν δύναμη και αυτοπεποίθηση μέσα από τα σπορ. Το όνειρο της για το kickboxing συνεχίζεται μέσα από τις μελλοντικές πρωταθλήτριες που προπονεί κάθε μέρα.