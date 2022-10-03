Ιστορίες επιλεγμένες από τη Rebel Girls
Houda Loukili
Για τη Houda, ο αθλητισμός ήταν όλη της η ζωή. Λάτρευε όλα τα σπορ και διέπρεπε σε ό,τι και αν έκανε. Όμως, η πραγματική της αγάπη ήταν το kickboxing. Ως η πρώτη Ολλανδή πρωταθλήτρια kickboxing στην κατηγορία των νέων που αγωνιζόταν φορώντας μαντίλα, η Houda ήθελε να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο και προπονούνταν για να γίνει επαγγελματίας αθλήτρια. Όμως, μετά από ένα τροχαίο που της άλλαξε τη ζωή στα 21 της χρόνια, δεν μπορούσε πλέον να αγωνιστεί στο ρινγκ. Καθώς δεν υπήρχε περίπτωση να παρατήσει το σπορ που λατρεύει, η Houda προπονεί πλέον κορίτσια για να γίνουν μελλοντικές πρωταθλήτριες.
Houda Loukili. Ολλανδή. Ημερομηνία γέννησης: 18 Σεπτεμβρίου 1989. Εικονογράφηση: Sarah Jones.
Τα σπορ ήταν όλη η ζωή της Houda. Είτε ασχολιόταν με το ποδόσφαιρο, είτε με την κολύμβηση ή το τζούντο, με όποιο άθλημα και αν καταπιανόταν απλώς διέπρεπε. Μία μέρα, ένας δάσκαλος του kickboxing έκανε μια παρουσίαση στο σχολείο της. Οι κλοτσιές και οι μπουνιές ήταν τόσο γρήγορες που έκαναν την εντεκάχρονη Houda να ζαλιστεί! Μερικές μέρες αργότερα, επισκέφτηκε το γυμναστήριο kickboxing στο ολλανδικό προάστιο που ζούσε. Ήταν το μοναδικό κορίτσι, αλλά αυτό δεν τη σταμάτησε από το να μπει στο ρινγκ. Σύντομα, έκανε εξάσκηση όλη την ώρα, ακόμη και όταν έκανε απλά, καθημερινά πράγματα όπως το να περιμένει στην ουρά στον φούρνο!
Στα 14, η Houda αποφάσισε να φορέσει μαντίλα. Ήταν ευγνώμων για τη θρησκεία και την πνευματική της κοινότητα και η μαντίλα ήταν ο συνδετικός κρίκος και για τα δύο. Αν και ορισμένοι κατέκριναν την απόφασή της, η ίδια έβλεπε τη μαντίλα ως στοιχείο ενδυνάμωσης. Μόλις έναν χρόνο μετά, κατάφερε να αναδειχθεί πρωταθλήτρια kickboxing στην κατηγορία των νέων φορώντας μαντίλα, πετυχαίνοντας κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά. Αυτή η νίκη δεν ήταν μόνο για τη Houda, αλλά και για όλες όσες φορούν μαντίλα. "Ήθελα να αλλάξω τον κόσμο", δήλωσε η Houda.
"Άλλαξα τα σχέδιά μου και μετέτρεψα τις αντιξοότητες σε δύναμη".
Στο πανεπιστήμιο, σπούδασε Sports Management, ενώ προπονούνταν για να γίνει επαγγελματίας kickboxer.
Είχε πάντα μαζί της τα γάντα του kickboxing όπου και αν πήγαινε, ώστε να μπορεί να κάνει εξάσκηση κάθε φορά που δεν παρακολουθούσε κάποιο μάθημα στη σχολή. Οι ελιγμοί, το jabbing και οι κλοτσιές στο ρινγκ τη γέμιζαν γαλήνη και την έκαναν να νιώθει δυνατή. Είχε βρει τον σκοπό της στη ζωή.
Όμως, στα 21 της χρόνια, είχε ένα τρομερό τροχαίο. Όταν οι γιατροί τής είπαν ότι δεν θα αγωνιζόταν ποτέ ξανά, αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε πλέον να κάνει.
Η Houda σύντομα συνειδητοποίησε ότι το kickboxing θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή της, ακόμη και αν δεν έμπαινε στο ρινγκ ως διαγωνιζόμενη. Σήμερα, η Houda προπονεί κορίτσια βοηθώντας τα να χτίσουν δύναμη και αυτοπεποίθηση μέσα από τα σπορ. Το όνειρο της για το kickboxing συνεχίζεται μέσα από τις μελλοντικές πρωταθλήτριες που προπονεί κάθε μέρα.