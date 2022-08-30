Πώς να ανταποκρίνεσαι πιο θετικά

Η μελέτη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον: Οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν είχαν κάνει ποτέ διαλογισμό, να παρακολουθήσουν ένα μάθημα διάρκειας 30 λεπτών για την ενσυνείδητη αποδοχή. Οι συμμετέχοντες έμαθαν τι σημαίνει η έννοια (η επίγνωση και η αποδοχή μιας κατάστασης χωρίς κρίση) και πώς λειτουργεί (για παράδειγμα, αν δεν καταφέρεις να ξεπεράσεις το προσωπικό σου ρεκόρ σε έναν αγώνα, θα αναγνώριζες και θα αποδεχόσουν ότι νιώθεις απογοήτευση με τον εαυτό σου χωρίς, όμως, να αφήσεις την απογοήτευση να σε κάνει να νιώσεις ενοχή, θυμό ή αδυναμία). Τους δόθηκαν επίσης μεταφορές, σύμφωνα με τις οποίες θα ήταν οδηγοί λεωφορείου ή θα έπρεπε να υπομείνουν μια καταιγίδα (θα τα δούμε αναλυτικά προς το τέλος), για να τους βοηθήσουν να μάθουν πώς να εφαρμόζουν αυτήν την προσέγγιση σε πραγματικές καταστάσεις.

Αμέσως μετά, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αντιδράσουν φυσιολογικά καθώς θα έβλεπαν ουδέτερες και αρνητικές εικόνες και θα βίωναν ζεστές και επώδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Στη συνέχεια, τους είπαν να αντιδράσουν σε καθεμία από αυτές τις καταστάσεις με ενσυνείδητη αποδοχή. Όταν οι συμμετέχοντες έλαβαν μια αρνητική εικόνα ή βρέθηκαν σε συνθήκες επώδυνης ζέστης, ένιωσαν λιγότερα αρνητικά συναισθήματα και σωματικό πόνο συγκριτικά με το όταν αντέδρασαν φυσιολογικά σε αυτά.

Ένας λόγος για αυτό, σύμφωνα με τον συνεργάτη συγγραφέα της μελέτης Kevin Ν. Ochsner, PhD, καθηγητή και πρόεδρο του τμήματος ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, είναι ότι η ενσυνείδητη αποδοχή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις τι σημαίνει κάτι για εσένα. Ένα άλλο όνομα για αυτήν την ερμηνεία είναι η "εκτίμηση" και κινεί όλα τα συναισθήματά σου.

"Η ενσυνείδητη αποδοχή μπορεί να μεταβάλει την εκτίμηση σου, προσφέροντας μια αίσθηση αποστασιοποίησης από μια εμπειρία, σαν να παρακολουθείς απλώς το τι συμβαίνει και να μην συμμετέχεις σε αυτήν στην πραγματικότητα", εξηγεί. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο στόχος σου ήταν να ολοκληρώσεις δέκα push-up και αναγκάστηκες να σταματήσεις την προσπάθεια στα εννέα. Η εκτίμησή σου μπορεί είτε να σε κάνει να εστιάσεις στο ότι σου λείπει ένα και έτσι να νιώσεις απογοήτευση είτε να σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις ότι ήρθες πιο κοντά από ό,τι ποτέ πριν και να σε ωθήσει να προσπαθήσεις πιο σκληρά την επόμενη φορά.

"Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αφήνουν τα συναισθήματά τους να συσσωρεύονται και να διογκώνονται. Νιώθεις άγχος και φόβο, μετά νιώθεις θυμό επειδή νιώθεις άγχος και φόβο, κατόπιν νιώθεις θλίψη επειδή νιώθεις θυμό κ.λπ. Αν, όμως, μπορείς να αποδεχθείς ενσυνείδητα την αρχική αντίδραση ως τον τρόπο που πραγματικά αισθάνεσαι, τότε απλώς θα σου περάσει, δεν θα εντείνεις την κατάσταση και η συναισθηματική σου απόκριση δεν θα είναι τόσο έντονη ή μεγάλης διάρκειας", λέει ο Ochsner. Με άλλα λόγια, σου δίνει τη δυνατότητα να το αφήνεις πίσω σου και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει την επόμενη φορά που τα πράγματα δεν θα πάνε όπως ευχόσουν.