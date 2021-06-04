Χρησιμοποίησε αυτό το πνευματικό κόλπο για να ελέγχεις την αντιδραστικότητά σου

Αν έχεις ποτέ παρατηρήσει έναν αγενή πελάτη να ξεσπά σε έναν σερβιτόρο σε ένα εστιατόριο και σκέφτηκες ότι ο σερβιτόρος πρέπει να έχει τεράστια υπομονή για να μην αντιδράει, τότε ξέρεις ότι η ιώβεια υπομονή δεν είναι μύθος. Σίγουρα, μπορεί ο σερβιτόρος να έχει συνηθίσει τους απαιτητικούς πελάτες ή να έχει λάβει εντολές να μην αντιμιλάει. Είναι επίσης πιθανό να έχει τελειοποιήσει αυτό που πολλοί ειδικοί σε θέματα ψυχολογίας αναφέρουν ως "παύση".

Η παύση είναι η στιγμή μεταξύ ενός συμβάντος πυροδότησης και της απόκρισής σου, λεκτικής ή σωματικής, αναφέρει η Djuan Short, αδειοδοτημένη κλινική κοινωνική λειτουργός και πιστοποιημένη δασκάλα γιόγκα στη Φιλαδέλφεια. Αυτό το χρονικό σημείο, το οποίο μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα έως πολύ περισσότερο, σου επιτρέπει να αποκτήσεις τον έλεγχο αυτού που θα επακολουθήσει, λέει η Short, μετατρέποντας μια παρορμητική αντίδραση σε συνειδητή.

Πώς γίνεται αυτό; Όταν κάνεις μια παύση, αποκτάς αυτοεπίγνωση πιέζοντας τον εαυτό σου να κατεβάσει τους ρυθμούς και να στρέψεις προς εσένα την προσοχή σου, ώστε να μπορείς να συγκεντρώσεις τις σκέψεις σου και να παρακάμψεις τις μη παραγωγικές. Είναι μια δεξιότητα που δεν έχουμε όλοι μας, μην σε παίρνει από κάτω.

Ο κόσμος μας δεν μας δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουμε αυτήν την ικανότητα", λέει η Raquel Martin, PhD, αδειοδοτημένη κλινική ψυχολόγος στο Νάσβιλ. "Νιώθουμε την υποχρέωση να αποκριθούμε άμεσα". Αυτό συμβαίνει επειδή η σημερινή κοινωνία δίνει έμφαση στην άμεση ανταπόκριση και όχι στην αργή και σταθερή αντιμετώπιση και συχνά γινόμαστε ευερέθιστοι, επειδή δεν έχουμε την ευκαιρία να επεξεργαστούμε όλα όσα συμβαίνουν, λέει η Martin.

Όταν αντιδράς αρνητικά σε μια κατάσταση, αυτό συχνά συμβαίνει επειδή νιώθεις άγχος, ανασφάλεια ή απειλή (σε αυτό περιλαμβάνονται τα αισθήματα θυμού και προσβολής, τα οποία μπορεί να εκλάβεις ως προσωπική επίθεση), λέει η Short. Οποιοδήποτε από αυτά τα αισθήματα μπορεί να ενεργοποιήσει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα του σώματός σου, το οποίο ευθύνεται για την αντίδραση πάλης, φυγής ή παράλυσης. Μπορεί ακόμα να παρατηρήσεις ότι οι καρδιακοί παλμοί και η αναπνοή σου αυξάνονται, οι μύες σου σφίγγονται και αρχίζεις να ιδρώνεις. Αυτή η αντίδραση είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης που σε προετοιμάζει να αντιδράσεις γρήγορα σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, λέει η Short. Ωστόσο, το μποτιλιάρισμα στους δρόμους και οι πολλές εκκρεμότητες δεν είναι απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή, όσο και αν σε κάνουν να θέλεις να ουρλιάξεις ή να το βάλεις στα πόδια.