Χρησιμοποίησε αυτό το πνευματικό κόλπο για να ελέγχεις την αντιδραστικότητά σου

Πώς να αντιμετωπίσεις την έλλειψη υπομονής
Καθοδήγηση
Η διαφορά ανάμεσα σε μια εκρηκτική και σε μια μετρημένη αντίδραση μπορεί να είναι τόσο μικρή, αλλά και τόσο μεγάλη, όσο αυτό το [παύση] στιγμιαίο κόλπο.
Αν έχεις ποτέ παρατηρήσει έναν αγενή πελάτη να ξεσπά σε έναν σερβιτόρο σε ένα εστιατόριο και σκέφτηκες ότι ο σερβιτόρος πρέπει να έχει τεράστια υπομονή για να μην αντιδράει, τότε ξέρεις ότι η ιώβεια υπομονή δεν είναι μύθος. Σίγουρα, μπορεί ο σερβιτόρος να έχει συνηθίσει τους απαιτητικούς πελάτες ή να έχει λάβει εντολές να μην αντιμιλάει. Είναι επίσης πιθανό να έχει τελειοποιήσει αυτό που πολλοί ειδικοί σε θέματα ψυχολογίας αναφέρουν ως "παύση".
Η παύση είναι η στιγμή μεταξύ ενός συμβάντος πυροδότησης και της απόκρισής σου, λεκτικής ή σωματικής, αναφέρει η Djuan Short, αδειοδοτημένη κλινική κοινωνική λειτουργός και πιστοποιημένη δασκάλα γιόγκα στη Φιλαδέλφεια. Αυτό το χρονικό σημείο, το οποίο μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα έως πολύ περισσότερο, σου επιτρέπει να αποκτήσεις τον έλεγχο αυτού που θα επακολουθήσει, λέει η Short, μετατρέποντας μια παρορμητική αντίδραση σε συνειδητή.
Πώς γίνεται αυτό; Όταν κάνεις μια παύση, αποκτάς αυτοεπίγνωση πιέζοντας τον εαυτό σου να κατεβάσει τους ρυθμούς και να στρέψεις προς εσένα την προσοχή σου, ώστε να μπορείς να συγκεντρώσεις τις σκέψεις σου και να παρακάμψεις τις μη παραγωγικές. Είναι μια δεξιότητα που δεν έχουμε όλοι μας, μην σε παίρνει από κάτω.
Ο κόσμος μας δεν μας δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουμε αυτήν την ικανότητα", λέει η Raquel Martin, PhD, αδειοδοτημένη κλινική ψυχολόγος στο Νάσβιλ. "Νιώθουμε την υποχρέωση να αποκριθούμε άμεσα". Αυτό συμβαίνει επειδή η σημερινή κοινωνία δίνει έμφαση στην άμεση ανταπόκριση και όχι στην αργή και σταθερή αντιμετώπιση και συχνά γινόμαστε ευερέθιστοι, επειδή δεν έχουμε την ευκαιρία να επεξεργαστούμε όλα όσα συμβαίνουν, λέει η Martin.
Όταν αντιδράς αρνητικά σε μια κατάσταση, αυτό συχνά συμβαίνει επειδή νιώθεις άγχος, ανασφάλεια ή απειλή (σε αυτό περιλαμβάνονται τα αισθήματα θυμού και προσβολής, τα οποία μπορεί να εκλάβεις ως προσωπική επίθεση), λέει η Short. Οποιοδήποτε από αυτά τα αισθήματα μπορεί να ενεργοποιήσει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα του σώματός σου, το οποίο ευθύνεται για την αντίδραση πάλης, φυγής ή παράλυσης. Μπορεί ακόμα να παρατηρήσεις ότι οι καρδιακοί παλμοί και η αναπνοή σου αυξάνονται, οι μύες σου σφίγγονται και αρχίζεις να ιδρώνεις. Αυτή η αντίδραση είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης που σε προετοιμάζει να αντιδράσεις γρήγορα σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, λέει η Short. Ωστόσο, το μποτιλιάρισμα στους δρόμους και οι πολλές εκκρεμότητες δεν είναι απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή, όσο και αν σε κάνουν να θέλεις να ουρλιάξεις ή να το βάλεις στα πόδια.
"Ο κόσμος μας δεν μας δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουμε αυτήν την ικανότητα. Νιώθουμε την υποχρέωση να αποκριθούμε άμεσα".
Raquel Martin
PhD, αδειοδοτημένη κλινική ψυχολόγος
Όταν κάνεις μια παύση σε δύσκολες καταστάσεις, καταφέρνεις να καθησυχάσεις την απόκριση του συμπαθητικού συστήματος και να δώσεις την ευκαιρία στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα (το τμήμα υπεύθυνο για την ανάπαυση και την πέψη) να αναλάβει δράση, ενώ μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να μεταπηδήσεις από την κατάσταση "επιβίωσης" στην κατάσταση "άνθησης", λέει η Short. Οι αυθόρμητες αντιδράσεις πηγάζουν από συναισθήματα που δεν έχεις αναλύσει ή διαχειριστεί, αναφέρει. Και σχεδόν πάντα αφορούν καταστάσεις για τις οποίες μετανιώνεις (φωνάζεις στον συνεργάτη σου, στέλνεις μια κοφτή απάντηση σε έναν φίλο ή λες όχι σε ένα εύκολο αλλά επείγον αίτημα ενός συναδέλφου σου). Αντίθετα, η παύση σε βοηθά να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου ότι είσαι ασφαλής τη συγκεκριμένη στιγμή, λέει η Short, ώστε να μπορέσεις να αντιδράσεις με ωριμότητα, ευγένεια και σύνεση.
Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν στη διάρκεια μιας παύσης; Εξαρτάται. Ο καθένας μας διαφέρει. Υπάρχουν όμως μερικές τεχνικές που μπορείς να δοκιμάσεις. Δοκίμασε μία ή και όλες μέχρι να βρεις ποια σου ταιριάζει.
- Θέσε όρια.
Είτε είσαι στη δουλειά είτε στο σπίτι (ακόμα και στην περίπτωση που δουλεύεις από το σπίτι), το διάλειμμα μπορεί να σημαίνει ότι θέτεις όρια, λέει η Short. Ας υποθέσουμε ότι ένα μέλος της οικογένειάς σου ή ένας συμπαίκτης σου θέλει να κάνεις ή να μιλήσεις για κάτι αμέσως. Αν και μπορεί να νομίζεις ότι πρέπει να απαντήσεις ή να το αντιμετωπίσεις άμεσα, προσπάθησε να ακούσεις το αίτημά τους και να πεις απλώς "Δώσε μου ένα λεπτό να το σκεφτώ" ή "Χρειάζομαι ένα λεπτό για να το επεξεργαστώ". Όταν δηλώνεις τι χρειάζεσαι εκείνη στη στιγμή, θέτεις όρια για τον εαυτό σου και για τους άλλους, λέει η Short, αποφεύγοντας την πιθανότητα να αντιδράσεις εντελώς συναισθηματικά ή προσωπικά. Κατόπιν, μπορείς να έχεις τον απόλυτο έλεγχο για το τι θα πεις και πότε θα το πεις, επιλέγοντας τις λέξεις, τον τόνο και το μήνυμα με διακριτικότητα, προσθέτει.
Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται με αυτό επειδή ανησυχούν μήπως το άλλο άτομο στεναχωρηθεί ή ενοχληθεί, αν δεν λάβει άμεση απάντηση, επισημαίνει η Short. Μην ξεχνάς, όμως, ότι μια αποτελεσματική παύση δεν χρειάζεται να διαρκεί ώρες ή μέρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αναφέρει, η θετική σου ενέργεια και η εστίασή σου στην εύρεση λύσης θα αντισταθμίσει τον χαμένο χρόνο.
- Πάρε μια βαθιά ανάσα.
Ένα πανίσχυρο εργαλείο για να διατηρείς (ή να ανακτάς) την ψυχραιμία σου είναι να χρησιμοποιείς την αναπνοή σου. Αντί να ξεσπάς στον οδηγό που πετάχτηκε μπροστά σου ή να τα βάλεις με τον καθηγητή σου επειδή σου έβαλε χαμηλότερο βαθμό, μπορείς να εξασκηθείς στη συνειδητή αναπνοή, η οποία σε επαναφέρει στο παρόν και σε απομακρύνει από την πηγή της αγανάκτησής σου, ώστε να επανέλθεις ήρεμος και με καθαρό μυαλό. Η Short προτείνει το box breathing: εισπνέεις μέχρι το τέσσερα, κρατάς την αναπνοή σου μέχρι το τέσσερα, εκπνέεις μετρώντας έως το τέσσερα και κρατάς ξανά την αναπνοή σου μέχρι το τέσσερα. Αυτή η διαδικασία διαρκεί αρκετό χρόνο, ώστε να μπορέσεις να επεξεργαστείς τη σκέψη σου. Εξασκήσου για όσο θέλεις να χαλαρώσεις και να αντιδράσεις ως υπεύθυνος ενήλικας. (Υποσημείωση: έχεις σκεφτεί ποτέ ότι η απόκριση σχετίζεται άμεσα με την υπευθυνότητα;)
- Μίλα όμορφα στον εαυτό σου.
Οι θετικές ή, τουλάχιστον, ουδέτερες σκέψεις, όπως "Χαλάρωσε", "Μπορώ να τα καταφέρω" ή "Χρειάζομαι λίγο χρόνο", σε βοηθούν να αναλογιστείς τι πραγματικά συμβαίνει και σου χαρίζουν μια πιο αισιόδοξη οπτική γωνία, ώστε να νιώθεις λιγότερο ηττημένος και πιο δυναμικός, λέει ο Erlanger A. Turner, PhD, αδειοδοτημένος ψυχολόγος στο Λος Άντζελες. Σίγουρα, η τελευταία άσκηση HIIT μπορεί να είναι σκληρή, αλλά εσύ είσαι πιο σκληρός. Και ναι, αυτό το παγωτό σάντουιτς μπορεί να δείχνει νόστιμο, αλλά τα φρούτα είναι στην ουσία το δροσιστικό επιδόρπιο που λαχταράς. Αν αφιερώσεις μερικά λεπτά για να ανασυγκροτηθείς προτού τα παρατήσεις ή παραδοθείς και αν ανακατευθύνεις τη φωνή στο κεφάλι σου προς κάτι πιο παραγωγικό, μπορεί να αλλάξεις τον τρόπο αντίδρασής σου.
Μην ξεχνάς: η σωστή χρήση των παύσεων είναι τέχνη, όχι μια υποχρέωση που απλώς διαγράφεις από τη λίστα σου. Δοκίμασε οποιαδήποτε από τις παραπάνω μεθόδους για τουλάχιστον δύο εβδομάδες και εξασκήσου περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα πριν τα παρατήσεις, λέει η Martin. Ορισμένες τεχνικές μπορεί να μην έχουν αποτέλεσμα για εσένα αλλά προτού προχωρήσεις, απάντησε με ειλικρίνεια πόσο σκληρά προσπάθησες πραγματικά. Οποιοσδήποτε περιορισμός των αντιδράσεων είναι μια ένδειξη ότι κάτι πάει καλά, προσθέτει.
Όλοι γνωρίζουμε ότι στη ζωή δεν δίνονται πραγματικά δεύτερες ευκαιρίες. Αν, όμως, καταφέρεις να τελειοποιήσεις την εφαρμογή των παύσεων, πιθανώς να μην θέλεις (ή να μην χρειάζεσαι) καμία επανάληψη.
Κείμενο: Ronnie Howard
Εικονογράφηση: Gracia Lam
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