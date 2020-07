Πώς η μυϊκή μνήμη επιταχύνει την πρόοδο

Η ικανότητα του σώματός σου να συνεχίζει από εκεί όπου σταμάτησε ονομάζεται μυϊκή μνήμη. Αλλά οι μύες σου δεν απομνημονεύουν στην πραγματικότητα τίποτα. Ο εγκέφαλός σου απομνημονεύει πώς να κάνεις μια κινητική δεξιότητα. "Όταν κάνεις μια συγκεκριμένη κίνηση ξανά και ξανά, προπονείς το νευρομυϊκό σου σύστημα μέχρι το κεντρικό νευρικό σύστημα να μάθει να εκτελεί αυτήν την κίνηση ως ομαλή, συντονισμένη ενέργεια που δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι", εξηγεί η Heather Milton, CSCS, φυσιολόγος κλινικής άσκησης και υπεύθυνη στο NYU Langone Health Sports Performance Center. (Αν και αυτός δεν είναι λόγος για να μην προσέχεις τη στάση του σώματός σου, όπως επισημαίνει.)



Παρόλο που η μυϊκή μνήμη, όπως τη γνωρίζουμε, λαμβάνει χώρα κυρίως στον εγκέφαλό σου, οι ερευνητές πρόσφατα ανακάλυψαν έναν πιο κυριολεκτικό τύπο μυϊκής μνήμης, που ονομάζεται επιγενετική μνήμη, η οποία λαμβάνει χώρα στους ίδιους τους μύες όταν εκτίθενται σε προπόνηση ενδυνάμωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το DNA των μυών μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ως απάντηση στις ενέργειές σου, προετοιμάζοντας τον ιστό για τη μελλοντική πρόοδο. Μάλιστα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Medicine & Science in Sports & Exercise, διαπιστώθηκε ότι οι μύες διαθέτουν τη δυνατότητα απομνημόνευσης σε μοριακό επίπεδο από προηγούμενα προγράμματα προπόνησης αντίστασης για έως και 20 εβδομάδες. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να επιταχύνεις την πρόοδό σου ακόμα και μετά από μια (μεγάλη) διακοπή από το γυμναστήριο.



Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό; Άκου αυτό: σε αυτήν τη μελέτη, οι συμμετέχοντες έκαναν προπόνηση ενδυνάμωσης μόνο σε ένα πόδι τρεις φορές την εβδομάδα για δέκα εβδομάδες και μετά σταμάτησαν την προπόνηση για πέντε ολόκληρους μήνες. Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι το πόδι που είχε προπονηθεί στο παρελθόν ήταν σημαντικά δυνατότερο από το μη προπονημένο πόδι, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που μπορούσε να μετακινήσει 10 έως 25% μεγαλύτερα βάρη, αναφέρει ο συγγραφέας της μελέτης Marcus Moberg, επίκουρος καθηγητής στο Swedish School of Sport and Health Sciences στη Στοκχόλμη. Έτσι, αν κάνεις ένα διάλειμμα από την άρση βαρών και δεν αντέχεις καν στη σκέψη να ξεκινήσεις από την αρχή, να θυμάσαι ότι μπορεί να είσαι έως και 25% πιο μπροστά στο προπονητικό σου ταξίδι από ό,τι όταν ξεκίνησες στην αρχή.