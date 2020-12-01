Πώς η μυϊκή μνήμη επιταχύνει την πρόοδο

Η ομάδα του Moberg έκανε επίσης βιοψία στους μύες των συμμετεχόντων τόσο αμέσως μετά την περίοδο προπόνησης διάρκειας δέκα εβδομάδων όσο και μετά την τελική προπόνηση μετά από πέντε μήνες. Δες τι διαπίστωσαν για τα πόδια που προπονήθηκαν: μεγαλύτερα επίπεδα δεικτών γονιδίων και πρωτεϊνών που πιστεύεται ότι σχετίζονται με τη μυϊκή υγεία και ανάπτυξη, καθώς και τη μυϊκή αντοχή, κάτι που μπορεί να εξηγήσει τη δύναμή τους.



Με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται ότι ο εγκέφαλος και οι μύες συνεργάζονται, λέει ο Moberg. Ο εγκέφαλος εξασφαλίζει τις κινητικές δεξιότητες, ενώ οι μύες βασίζονται σε δομικές αλλαγές που μπορούν να σε βοηθήσουν να ανακτήσεις και να αυξήσεις ξανά γρηγορότερα τη μειωμένη δύναμη.



Αυτά τα νέα δεν είναι δικαιολογία για να φυλάξεις τα βαράκια σου. Ισχύει ακόμα ότι η απώλεια της φυσικής κατάστασης μπορεί να αρχίσει μόλις μετά από μερικές εβδομάδες μετά τη διακοπή της προπόνησης, παρόλο που επιδράσεις διαφέρουν κυρίως ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητας και το επίπεδο της φυσικής σου κατάστασης πριν από τη διακοπή της προπόνησης. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα χάσουν κάποια αερόβια ικανότητα μέσα σε μία εβδομάδα, λέει ο Milton, ενώ η μείωση στην ικανότητα προπόνησης ενδυνάμωσης χρειάζεται μεγαλύτερο διάστημα και επηρεάζει διαφορετικά τους ανθρώπους. Αλλά είτε δεν προπονείσαι για μία εβδομάδα είτε για πέντε μήνες, ισχύει το εξής: "Αν έχεις προπονηθεί στο παρελθόν, το πιθανότερο είναι ότι δεν έχασες όλα όσα είχες κερδίσει", αναφέρει ο Milton. "Είσαι κάπου ανάμεσα στην κορυφαία φυσική σου κατάσταση και στο αρχικό σημείο αναφοράς". Θα μπορούσε να ήταν χειρότερα…



Αυτή η ανακάλυψη δεν θα πρέπει όμως να σε ωθήσει να τα δώσεις όλα όταν επιστρέψεις στο πρόγραμμα φυσικής σου κατάστασης. Κάνε μια χάρη στον εαυτό σου και πήγαινε πιο χαλαρά στις πρώτες προπονήσεις ή τις πρώτες εβδομάδες από ό,τι όταν σταμάτησες. "Ακόμα και ένα πολύ καλά προπονημένο άτομο θα πρέπει να ξεκινήσει σε χαμηλότερο επίπεδο. Απλώς μπορεί να ανέβει επίπεδο σε γρηγορότερο ρυθμό σε σύγκριση με κάποιον που έχει λιγότερο εκτενές υπόβαθρο προπόνησης", λέει ο Milton. Δεν θέλεις να ξεκινήσεις ξανά μόνο για να σταματήσεις λόγω τραυματισμού ή υπερπροπόνησης.



Και ενώ μια δραστηριότητα μπορεί να μην σε κάνει να νιώθεις εξαιρετικά ή να μην έχεις την απαιτούμενη χάρη μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα (όπως οι ρόδες ενηλίκων), είναι εμψυχωτικό να γνωρίζεις ότι είναι σχεδόν αδύνατο να επιστρέψεις στην αρχή μέσα σε μερικούς μήνες ή ακόμα και χρόνια, ενώ μπορεί να βλέπεις γρηγορότερα πρόοδο από ό,τι την πρώτη φορά. Απλώς μην ξεχάσεις να ευχαριστήσεις τον εγκέφαλό σου, και τους μύες σου, για αυτό.