Ενδυνάμωσε την καρδιά σου και τρέξε για μια ζωή

Τα καλά νέα είναι ότι μπορείς να κάνεις πιο δυνατή την καρδιά σου ξεκινώντας αμέσως τώρα, ακόμα και αν η δική σου έχει προσαρμοστεί με βάση την κίνησή σου (ή την απουσία της). Μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες τακτικής προπόνησης αντοχής (δηλαδή 150 λεπτά την εβδομάδα, σύμφωνα με τη σύσταση του American College of Sports Medicine), μπορείς να αρχίσεις να βλέπεις αλλαγές στο καρδιαγγειακό σου σύστημα, όπως ευκολότερο τρέξιμο ή ανάβαση σκαλοπατιών, χάρη στη διαστελλόμενη αριστερή κοιλία. Όλα αυτά τα χιλιόμετρα που καλύπτεις αυξάνουν επίσης στην καρδιά τον αριθμό των μικροσκοπικών αιμοφόρων αγγείων και των κυττάρων που σου δίνουν ενέργεια, κάτι που επιτρέπει στις αρτηρίες εκεί να προσλαμβάνουν περισσότερο οξυγόνο, λέει ο Barry Franklin, PhD, ο διευθυντής του τμήματος προληπτικής καρδιολογίας και καρδιακής αποκατάστασης στο Beaumont Health στο Ρόγιαλ Όουκ του Μίσιγκαν.



Για να δεις τη βελτίωση στην πράξη, σημείωσε τους καρδιακούς παλμούς σου σε κατάσταση ηρεμίας σε μια συσκευή παρακολούθησης δραστηριότητας. Οι χαμηλότεροι καρδιακοί παλμοί σε κατάσταση ηρεμίας, ένα υποπροϊόν της προπόνησης αντοχής, δίνει στην καρδιά σου περισσότερο χρόνο για να γεμίσει με αίμα. Όχι μόνο θα μπορείς να πιέζεις τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο στα αερόβια σπορ και προπονήσεις, αλλά θα βελτιώσεις επίσης την υγεία σου μακροπρόθεσμα: κάθε μείωση 10 χτύπων/λεπτό (bpm) στους καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ηρεμίας βελτιώνει τη φυσική σου κατάσταση αρκετά ώστε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου και τη θνησιμότητα από οποιαδήποτε αιτία κατά 15 έως 20%, αναφέρει ο Franklin. Οι πιο υγιείς αθλητές έχουν καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ηρεμίας περίπου 40 έως 65 bpm, λέει ο Franklin, παρόλο που η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε τιμή ανάμεσα σε 60 και 100 είναι φυσιολογική.



Φυσικά, η προπόνηση με βάρη σίγουρα έχει θέση σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπόνησης. Μπορεί να ενισχύσει τη μυϊκή δύναμη και αντοχή, να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να αυξήσει την άλιπη μάζα σώματος και τον μεταβολισμό, σύμφωνα με τον Franklin. "Ωστόσο, μπορεί να πληρώσουμε το τίμημα αν αυτό είναι το μοναδικό που κάνουμε", προσθέτει ο Lieberman. Δεν χρειάζεται να γίνεις μαραθωνοδρόμος. Αλλά ποιος θέλει να είναι χιμπαντζής;