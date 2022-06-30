Μπες σε πρόγραμμα και άρχισε να γυμνάζεσαι

Πέρασε καιρός από την τελευταία φορά που γυμνάστηκες; Δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεσαι. Ακόμα και τα πιο αφοσιωμένα άτομα χαλαρώνουν το πρόγραμμα της προπόνησής τους πού και πού, λέει ο Nike Trainer Courtney Fearon. Θα πρέπει απλώς να ξαναμπείς σε πρόγραμμα σύντομα (χωρίς όμως να πιέσεις το σώμα σου), καθώς όσο περισσότερο ξεσυνηθίζεις σωματικά, τόσο πιο δύσκολο είναι να αρχίσεις ξανά να κάνεις πρόοδο και τόσο πιο εύκολο είναι να τραυματιστείς.



Έπειτα από μία εβδομάδα αδράνειας, μπορεί να νιώθεις ότι η ενέργεια, η νοοτροπία ή/και η κίνησή σου έχουν αποσυντονιστεί, ενώ πρέπει να καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια από ό,τι συνήθως για να κάνεις έστω και μία προπόνηση, λέει ο πιστοποιημένος ειδικός σε θέματα ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης Alex Rothstein, συντονιστής του επιστημονικού προγράμματος άθλησης στο New York Institute of Technology.



Έρευνες από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ καταδεικνύουν ότι δύο εβδομάδες αδράνειας μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μυϊκής μάζας, χαμηλότερα επίπεδα καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης, μικρή αύξηση του σωματικού λίπους, ύφεση της λειτουργίας των μιτοχονδρίων (της πηγής ενέργειας του σώματος) και αύξηση του κινδύνου εμφάνισης προβλημάτων υγείας.



Έπειτα από τρεις εβδομάδες αδράνειας, θα χρειαστείς μια σύντομη περίοδο ανάκαμψης για να επανέλθεις στο προηγούμενο επίπεδο φυσικής κατάστασης, επειδή διατρέχεις μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού λόγω υπερβολικής χρήσης όπως περιοστίτιδα κνήμης ή καταπόνηση του οπίσθιου μηριαίου, λέει ο Rothstein.



Αν μάλιστα απέχεις έξι εβδομάδες, μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου "αγύμναστο", αναφέρει. Για να επιστρέψεις στο παλιό σου επίπεδο έντασης με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, θα πρέπει να δουλέψεις αργά και ήπια.