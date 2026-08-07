Πώς μπορώ να γυμνάζομαι όταν έχω περίοδο; | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

Οι ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

Καλώς όρισες στην ενότητα των ερωτήσεων που δεν γίνονται ποτέ. Εδώ απαντάμε σε ερωτήσεις που ποτέ δεν βρίσκεις το θάρρος να κάνεις σχετικά με το στήθος, τους αθλητικούς στηθόδεσμους και τη γυμναστική.



Σήμερα, θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα και θα φροντίσουμε ότι γυμνάζεις το σώμα σου και φοράς τον κατάλληλο αθλητικό στηθόδεσμο πάντα, ακόμα και κατά τη διάρκεια του θηλασμού ή της περιόδου σου. Θα απαντήσουμε στις εξής ερωτήσεις: