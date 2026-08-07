Πώς μπορώ να γυμνάζομαι όταν έχω περίοδο; | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

Οι ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ
Θηλασμός, διπλός στηθόδεσμος και άσκηση τις ημέρες της περιόδου.
Καλώς όρισες στην ενότητα των ερωτήσεων που δεν γίνονται ποτέ. Εδώ απαντάμε σε ερωτήσεις που ποτέ δεν βρίσκεις το θάρρος να κάνεις σχετικά με το στήθος, τους αθλητικούς στηθόδεσμους και τη γυμναστική.
Σήμερα, θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα και θα φροντίσουμε ότι γυμνάζεις το σώμα σου και φοράς τον κατάλληλο αθλητικό στηθόδεσμο πάντα, ακόμα και κατά τη διάρκεια του θηλασμού ή της περιόδου σου. Θα απαντήσουμε στις εξής ερωτήσεις:
- Μπορώ να φορέσω αθλητικό στηθόδεσμο αν θηλάζω;
- Πρέπει να φοράω δύο στηθόδεσμους στην προπόνηση;
- Πώς μπορώ να γυμνάζομαι όταν έχω περίοδο;
1. Μπορώ να φορέσω αθλητικό στηθόδεσμο αν θηλάζω;
Φυσικά και ναι. Όταν θηλάζεις, ο στηθόδεσμός σου πρέπει αφενός να σε στηρίζει με άνεση και αφετέρου να διευκολύνει την πρόσβαση για το τάισμα.
Ο στηθόδεσμος μητρότητας Nike (M) Swoosh είναι ειδικά σχεδιασμένος για μητέρες, με στρώσεις που διευκολύνουν τον θηλασμό και τη χρήση θήλαστρου, αλλά και ένα ειδικό ύφασμα διαχείρισης της υγρασίας που κρύβει τις διαρροές. Χάρη στο ειδικό ρυθμιστικό, προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο μέγεθος του στήθους σου από την εγκυμοσύνη μέχρι τον τοκετό και όχι μόνο. Επίσης, μπορείς να δοκιμάσεις τον στηθόδεσμο Indy Luxe. Μπορεί να μην είναι στηθόδεσμος μητρότητας, αλλά είναι σχεδιασμένος για μέγιστη άνεση.
2. Πρέπει να φοράω δύο στηθόδεσμους στην προπόνηση;
Η χρήση διπλού στηθόδεσμου (δηλαδή το να φοράς έναν κανονικό στηθόδεσμο κάτω από τον αθλητικό στηθόδεσμο) δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αν νιώθεις ότι ο αθλητικός σου στηθόδεσμος δεν σε στηρίζει αρκετά, δοκίμασε να πειραματιστείς με διάφορα στιλ και σχήματα που προσφέρουν περισσότερη κάλυψη ή είναι ειδικά σχεδιασμένα για να εμποδίζουν την αναπήδηση.
Όταν βρεις τον κατάλληλο αθλητικό στηθόδεσμο, θα νιώθεις ότι εφαρμόζει σωστά και δεν θα πρέπει να χρειάζεσαι επιπλέον στήριξη. Μην ξεχνάς ότι είναι απαραίτητο να δίνεις μεγάλη σημασία στην εφαρμογή. Αν φοράς λάθος μέγεθος, μπορεί να αισθάνεσαι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.
Δροσερή αίσθηση
Ο διπλός στηθόδεσμος όχι μόνο σε κάνει να αισθάνεσαι άβολα, αλλά μπορεί επίσης να περιορίσει την κίνηση και την κυκλοφορία, ενώ δεν απομακρύνει τον ιδρώτα τόσο αποτελεσματικά όσο ένας αθλητικός στηθόδεσμος από αεριζόμενο υλικό. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να δοκιμάσεις τα διάφορα στιλ μας και να θυμάσαι ότι μπορεί να χρειάζεσαι διαφορετικά επίπεδα στήριξης για διαφορετικές δραστηριότητες.
3. Πώς μπορώ να γυμνάζομαι όταν έχω περίοδο;
Αναρωτιέσαι γιατί πασχίζεις να ολοκληρώσεις ένα σετ HIIT τη μία εβδομάδα και την επόμενη σου φαίνεται παιχνιδάκι; Δεν είναι μυστήριο, είναι μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού σου. Αλήθεια. Η φάση που βρίσκεσαι στον έμμηνο κύκλο μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην προπόνησή σου.
Η Dr Stacy Sims, PhD, είναι κορυφαία ειδικός σε θέματα γυναικείας αθλητικής φυσιολογίας. Με τη βοήθειά της, δημιουργήσαμε μια σειρά από προγράμματα άσκησης προσαρμοσμένα στις τρεις φάσεις του έμμηνου κύκλου. Όρισε την πρώτη ημέρα της περιόδου σου ως σημείο αφετηρίας για να ξεκινήσεις τον συγχρονισμό του κύκλου σου και να αποκομίσεις τα βέλτιστα οφέλη από την προπόνησή σου.
Απίστευτη δύναμη
Την πρώτη ημέρα της περιόδου σου και για τις επόμενες 12 περίπου ημέρες, οι ορμόνες σου βρίσκονται στο πιο χαμηλό επίπεδο, επομένως έχεις ένα φυσικό αθλητικό πλεονέκτημα. Μπορείς να τρέξεις πιο γρήγορα, έχεις καλύτερη αποκατάσταση, νιώθεις ότι έχεις περισσότερη ενέργεια και μπορείς να φέρεις εις πέρας προπονήσεις υψηλής έντασης, όπως μαθήματα HIT, τρέξιμο στην ανηφόρα ή σπριντ. Αξιοποίησε αυτήν τη χρονική περίοδο για να πιεστείς παραπάνω.
Στη συνέχεια, από την ωορρηξία μέχρι περίπου την 20ή ημέρα εισέρχεσαι στη μεσαία φάση. Η απότομη αύξηση των οιστρογόνων μπορεί να σου δώσει μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και δύναμης. Αυτή είναι η κατάλληλη φάση για να εστιάσεις στην αντοχή και τη δύναμή σου. Δυσκόλεψε το πρόγραμμά σου προσθέτοντας περισσότερα χιλιόμετρα, αυξάνοντας τη διάρκεια ή κάνοντας προπόνηση αντίστασης.
Ρίξε ρυθμούς
Καθώς αρχίζουν να εκδηλώνονται τα συμπτώματα του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου (περίπου 10 ημέρες πριν από τον επόμενο κύκλο σου), μπορεί να παρατηρήσεις μια απότομη πτώση στην ενέργειά σου, η οποία οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα προγεστερόνης και οιστρογόνων. Αυτή είναι η κατάλληλη φάση για γυμναστική χαμηλής έντασης, όπως μεγάλες αποστάσεις πεζοπορίας, γιόγκα αποκατάστασης ή πιλάτες.
Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το πώς μπορείς να προσαρμόσεις την προπόνησή σου στον έμμηνο κύκλο σου χρησιμοποιώντας τη συλλογή προγραμμάτων άσκησης (Cycle)Sync, πήγαινε στην εφαρμογή Nike Training Club.
Ρίξε μια ματιά στις άλλες μας ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ, για να μάθεις περισσότερα για τις πιο συνηθισμένες απορίες σχετικά με τους στηθόδεσμους, το στήθος και τη γυμναστική.