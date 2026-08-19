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Αθλητικοί στηθόδεσμοι σε λευκό χρώμα

(26)
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση και πολυμορφική σχεδίαση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Alate Minimalist
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση και πολυμορφική σχεδίαση
47,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Γυναικείο tank top με αθλητικό στηθόδεσμο ελαφριάς στήριξης
Nike Zenvy
Γυναικείο tank top με αθλητικό στηθόδεσμο ελαφριάς στήριξης
59,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
Nike Zenvy Strappy
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
54,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης χωρίς ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης χωρίς ενίσχυση
37,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swoosh
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
44,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Indy High Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
54,99 €
Nike Rival
Nike Rival Γυναικείο αθλητικό σουτιέν με ενίσχυση και εξαιρετικά υψηλή στήριξη
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Rival
Γυναικείο αθλητικό σουτιέν με ενίσχυση και εξαιρετικά υψηλή στήριξη
89,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy Light Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
37,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Στηθόδεσμος Jumpman μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Στηθόδεσμος Jumpman μέτριας στήριξης με ενίσχυση
42,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος στηθόδεσμος με μικρή στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος στηθόδεσμος με μικρή στρογγυλή λαιμόκοψη
59,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy Light Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
37,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος αθλητικός τριγωνικός στηθόδεσμος
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος αθλητικός τριγωνικός στηθόδεσμος
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος στηθόδεσμος με διπλό λουράκι και βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος στηθόδεσμος με διπλό λουράκι και βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος μακρύς στηθόδεσμος με λαιμόκοψη V
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος μακρύς στηθόδεσμος με λαιμόκοψη V
64,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Γυναικείος στηθόδεσμος με μικρή στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Γυναικείος στηθόδεσμος με μικρή στρογγυλή λαιμόκοψη
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος στηθόδεσμος με μακριά γραμμή σε στιλ tank top
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος στηθόδεσμος με μακριά γραμμή σε στιλ tank top
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος εμπριμέ στηθόδεσμος με μικρή στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος εμπριμέ στηθόδεσμος με μικρή στρογγυλή λαιμόκοψη
59,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος εμπριμέ στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος εμπριμέ στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος εμπριμέ μακρύς στηθόδεσμος σε στιλ κορσέ
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος εμπριμέ μακρύς στηθόδεσμος σε στιλ κορσέ
89,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike Indy High Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος εμπριμέ μακρύς στηθόδεσμος με λαιμόκοψη V
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος εμπριμέ μακρύς στηθόδεσμος με λαιμόκοψη V
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος στηθόδεσμος με τετράγωνη λαιμόκοψη
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος στηθόδεσμος με τετράγωνη λαιμόκοψη
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ψηλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ψηλή λαιμόκοψη
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος Micro
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος Micro
64,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Γυναικείος στηθόδεσμος με ψηλό λαιμό
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Γυναικείος στηθόδεσμος με ψηλό λαιμό
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος Micro
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος Micro
64,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Γυναικείος στηθόδεσμος με ψηλό λαιμό
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Γυναικείος στηθόδεσμος με ψηλό λαιμό
64,99 €

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή σου

Νιώσε άνετη και γεμάτη αυτοπεποίθηση φορώντας αθλητικούς στηθόδεσμους που συμπληρώνουν την εμφάνισή σου και αντανακλούν το μοναδικό σου στυλ. Αγόρασε λευκά αθλητικά μπουστάκια, διαθέσιμα σε πολλά μεγέθη και σχήματα, ιδανικά για κάθε σωματότυπο. Σε συνδυασμό με τα ποικίλα επίπεδα στήριξης είναι άνετα και εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή. Ανακάλυψε αθλητικούς στηθόδεσμους στο κλασσικό μαύρο ή σε πολλά ακόμη χρώματα μέσα από την ολοκληρωμένη συλλογή της Nike. αν δεν μπορείς να βρεις τη σωστή εφαρμογή απόκτησε αθλητικούς στηθόδεσμους σε μεγάλα μεγέθη που σου επιτρέπουν να τους προσαρμόσεις εσύ στο σώμα σου.