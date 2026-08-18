  1. Ρούχα
    2. /
  2. Εσώρουχα
    3. /
  3. Αθλητικοί στηθόδεσμοι

Αθλητικοί στηθόδεσμοι με ενίσχυση

(46)
Nike Universa
Nike Universa Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
+2
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Universa
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης με ενίσχυση
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
54,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
+2
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swoosh
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
44,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
+2
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy Light Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης, με ενίσχυση και μακρύ μανίκι
Nike Zenvy
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης, με ενίσχυση και μακρύ μανίκι
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Seamless
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
42,99 €
Nike Universa
Nike Universa Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης από διχτυωτό υλικό
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Universa
Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης από διχτυωτό υλικό
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
+1
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
54,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
+4
Nike Zenvy Strappy
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Seamless
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
42,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy High Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Γυναικείο tank top με αθλητικό στηθόδεσμο ελαφριάς στήριξης
Nike Zenvy
Γυναικείο tank top με αθλητικό στηθόδεσμο ελαφριάς στήριξης
59,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση και πολυμορφική σχεδίαση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Alate Minimalist
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση και πολυμορφική σχεδίαση
47,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Indy High Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
54,99 €
Nike Rival
Nike Rival Γυναικείο αθλητικό σουτιέν με ενίσχυση και εξαιρετικά υψηλή στήριξη
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Rival
Γυναικείο αθλητικό σουτιέν με ενίσχυση και εξαιρετικά υψηλή στήριξη
89,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy Light Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
37,99 €
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Indy Plunge
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με ενίσχυση
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης σε μακριά γραμμή με ενίσχυση
Nike Zenvy
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης σε μακριά γραμμή με ενίσχυση
59,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείος στηθόδεσμος με βαθύ ντεκολτέ
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείος στηθόδεσμος με βαθύ ντεκολτέ
64,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείος στηθόδεσμος με φερμουάρ μπροστά
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείος στηθόδεσμος με φερμουάρ μπροστά
89,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Στηθόδεσμος Jumpman μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Στηθόδεσμος Jumpman μέτριας στήριξης με ενίσχυση
42,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος στηθόδεσμος με τετράγωνη λαιμόκοψη
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος στηθόδεσμος με τετράγωνη λαιμόκοψη
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Universa
Tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης με ενίσχυση
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο crop tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο crop tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος μακρύς στηθόδεσμος σε στιλ κορσέ
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος μακρύς στηθόδεσμος σε στιλ κορσέ
89,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος στηθόδεσμος με μακριά γραμμή σε στιλ tank top
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος στηθόδεσμος με μακριά γραμμή σε στιλ tank top
64,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Γυναικείος στηθόδεσμος με ψηλό λαιμό
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Γυναικείος στηθόδεσμος με ψηλό λαιμό
64,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με επένδυση (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swoosh
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με επένδυση (μεγάλα μεγέθη)
44,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος αθλητικός τριγωνικός στηθόδεσμος
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος αθλητικός τριγωνικός στηθόδεσμος
64,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy Light Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
37,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείος στηθόδεσμος φανελάκι με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείος στηθόδεσμος φανελάκι με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος Micro
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος Micro
64,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy High Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
54,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με επένδυση (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swoosh
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με επένδυση (μεγάλα μεγέθη)
44,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ψηλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ψηλή λαιμόκοψη
74,99 €
Nike Indy Medium Support
Nike Indy Medium Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy Medium Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
39,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Γυναικείος στηθόδεσμος με μικρή στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Γυναικείος στηθόδεσμος με μικρή στρογγυλή λαιμόκοψη
44,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείος στηθόδεσμος με ανοιχτή, βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείος στηθόδεσμος με ανοιχτή, βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης με ενίσχυση
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος εμπριμέ στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος εμπριμέ στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος εμπριμέ μακρύς στηθόδεσμος σε στιλ κορσέ
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος εμπριμέ μακρύς στηθόδεσμος σε στιλ κορσέ
89,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείος στηθόδεσμος μπαντό με μετατρέψιμη σχεδίαση
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείος στηθόδεσμος μπαντό με μετατρέψιμη σχεδίαση
64,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείος στηθόδεσμος που δένει πίσω από τον λαιμό
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείος στηθόδεσμος που δένει πίσω από τον λαιμό
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
64,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Alate Minimalist
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
Έκπτωση 29%
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο crop tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο crop tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος μακρύς στηθόδεσμος σε στιλ κορσέ
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος μακρύς στηθόδεσμος σε στιλ κορσέ
89,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος στηθόδεσμος με μακριά γραμμή σε στιλ tank top
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος στηθόδεσμος με μακριά γραμμή σε στιλ tank top
64,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Γυναικείος στηθόδεσμος με ψηλό λαιμό
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Γυναικείος στηθόδεσμος με ψηλό λαιμό
64,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με επένδυση (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swoosh
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με επένδυση (μεγάλα μεγέθη)
44,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος αθλητικός τριγωνικός στηθόδεσμος
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος αθλητικός τριγωνικός στηθόδεσμος
64,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy Light Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
37,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείος στηθόδεσμος φανελάκι με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείος στηθόδεσμος φανελάκι με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος Micro
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος Micro
64,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy High Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση (μεγάλα μεγέθη)
54,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με επένδυση (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swoosh
Αθλητικός στηθόδεσμος μέτριας στήριξης με επένδυση (μεγάλα μεγέθη)
44,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ψηλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείος αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ψηλή λαιμόκοψη
74,99 €
Nike Indy Medium Support
Nike Indy Medium Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy Medium Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
39,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Γυναικείος στηθόδεσμος με μικρή στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Γυναικείος στηθόδεσμος με μικρή στρογγυλή λαιμόκοψη
44,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείος στηθόδεσμος με ανοιχτή, βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείος στηθόδεσμος με ανοιχτή, βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Tank top με αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης με ενίσχυση
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος εμπριμέ στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος εμπριμέ στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος εμπριμέ μακρύς στηθόδεσμος σε στιλ κορσέ
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος εμπριμέ μακρύς στηθόδεσμος σε στιλ κορσέ
89,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείος στηθόδεσμος μπαντό με μετατρέψιμη σχεδίαση
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείος στηθόδεσμος μπαντό με μετατρέψιμη σχεδίαση
64,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείος στηθόδεσμος που δένει πίσω από τον λαιμό
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείος στηθόδεσμος που δένει πίσω από τον λαιμό
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείος στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
NikeSKIMS Matte
Γυναικείος στηθόδεσμος με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
64,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Alate Minimalist
Αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης με ενίσχυση
Έκπτωση 29%

Προπονήσεις με ανθεκτική αντοχή

Οι κλασικοί στηθόδεσμοι της Nike με την αφαιρούμενη ενίσχυση σου επιτρέπουν να έχεις εσύ τον έλεγχο της κάλυψης. H σχεδίαση με τεχνολογία Dri-FIT, ακολουθώντας τη φυσική κίνηση του σώματός σου, απομακρύνει τον ιδρώτα και την υγρασία από το δέρμα. Ο απορροφητικός σχεδιασμός τους προσφέρει αίσθηση ασφάλειας, ώστε να συγκεντρώνεσαι ακόμη περισσότερο στους στόχους που έχεις θέσει. Ανακάλυψε στηθόδεσμους σε ποικίλα σχέδια, όπως μπουστάκια στήριξης για αθλήματα υψηλής έντασης ή μπουστάκια ειδικά σχεδιασμένα για συγκεκριμένα αθλήματα όπως ο χορός και η γιόγκα.