Προπονήσεις με ανθεκτική αντοχή
Οι κλασικοί στηθόδεσμοι της Nike με την αφαιρούμενη ενίσχυση σου επιτρέπουν να έχεις εσύ τον έλεγχο της κάλυψης. H σχεδίαση με τεχνολογία Dri-FIT, ακολουθώντας τη φυσική κίνηση του σώματός σου, απομακρύνει τον ιδρώτα και την υγρασία από το δέρμα. Ο απορροφητικός σχεδιασμός τους προσφέρει αίσθηση ασφάλειας, ώστε να συγκεντρώνεσαι ακόμη περισσότερο στους στόχους που έχεις θέσει. Ανακάλυψε στηθόδεσμους σε ποικίλα σχέδια, όπως μπουστάκια στήριξης για αθλήματα υψηλής έντασης ή μπουστάκια ειδικά σχεδιασμένα για συγκεκριμένα αθλήματα όπως ο χορός και η γιόγκα.