Αγόρασε όλες τις νέες κυκλοφορίες

Αγόρασε

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2023
Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Οι ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

Η δύναμη των αθλητικών στηθόδεσμων

Καλώς όρισες στην ενότητα των ερωτήσεων που δεν γίνονται ποτέ. Εδώ απαντάμε σε ερωτήσεις που ποτέ δεν βρίσκεις το θάρρος να κάνεις σχετικά με το στήθος, τους αθλητικούς στηθόδεσμους και τη γυμναστική.

Σήμερα, θα αναλύσουμε σε βάθος το θέμα των αθλητικών στηθόδεσμων και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή τους. Θα απαντήσουμε στις εξής ερωτήσεις:

  1. Γιατί είναι σημαντικό να επενδύσω σε έναν αθλητικό στηθόδεσμο;
  2. Πώς μπορώ να βρω το κατάλληλο μέγεθος στηθόδεσμου Nike;

1. Γιατί είναι σημαντικό να επενδύσω σε έναν αθλητικό στηθόδεσμο;

Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά η σχεδίαση και η κατασκευή ενός αθλητικού στηθόδεσμου δεν είναι απλή υπόθεση. Η διαδικασία ξεκινά με την έρευνα, την ανάπτυξη και τη δοκιμή, πριν το προϊόν περάσει στο στάδιο της κατασκευής. Για ορισμένους στηθόδεσμους, η ανάπτυξη μπορεί να πάρει αρκετά χρόνια, ιδίως επειδή σχεδιάζονται με γνώμονα την απόδοση σε ένα τεράστιο εύρος μεγεθών (σε σύγκριση με τα ρούχα και τα παπούτσια).

Μελετημένη σχεδίαση

Οι αθλητικοί στηθόδεσμοι δεν πρέπει απλώς να έχουν ωραία αίσθηση. Πρέπει επίσης να είναι ελαστικοί και να ακολουθούν την κίνηση του σώματός σου. Από τα ειδικά υφάσματα απομάκρυνσης της υγρασίας που παραμένουν στεγνά και έχουν απαλή υφή μέχρι τα λάστιχα, τις ενισχύσεις και τα φερμουάρ που αντέχουν στη φθορά του χρόνου, κάθε λεπτομέρεια είναι μελετημένη, ώστε ο στηθόδεσμός σου να σου προσφέρει άνεση, να είναι ανθεκτικός, να εφαρμόζει τέλεια και να στηρίζει το στήθος σου κατά την κίνηση.

Πώς θα επιλέξω τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

2. Πώς μπορώ να βρω το κατάλληλο μέγεθος αθλητικού στηθόδεσμου Nike;

Στην αρχή, οι οδηγοί μεγεθών μπορεί να φαίνονται τρομακτικοί, αλλά μόλις εξοικειωθείς μαζί τους, θα δεις ότι θα σε βοηθήσουν να βρεις το σημείο αφετηρίας σου. Μην ξεχνάς, όμως, ότι ο καλύτερος τρόπος για να βρεις την ιδανική εφαρμογή για τον στηθόδεσμό σου είναι να τον δοκιμάσεις.

Για τους στηθόδεσμους Nike, τα μεγέθη ξεκινούν από το μικρό και αυξάνουν το μέγεθος του λάστιχου υποστήριξης, της κουπ και του μήκους που έχουν οι τιράντες καθώς προχωράς σε μεγαλύτερα μεγέθη. Ανάλογα με το στιλ του στηθόδεσμου, αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μερικοί από τους οδηγούς μας περιλαμβάνουν μεγέθη κουπ, επομένως μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις για να μάθεις ποιο είναι το κατάλληλο για σένα. Άλλα στιλ (συνήθως εκείνα χωρίς ξεχωριστά επιθέματα κουπ), χρησιμοποιούν μια κλιμακωτή προσέγγιση, που κυμαίνεται από τα μεγέθη XS έως XL.

Πώς θα επιλέξω τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

Λάβε υπόψη σου τις αλλαγές

Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι το στήθος σου αλλάζει συνεχώς μέγεθος. Συρρικνώνεται και αναπτύσσεται ανάλογα με το βάρος σου, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια των περιόδων σου, επομένως έχε το υπόψη όταν αναζητάς την τέλεια εφαρμογή. Ένας στηθόδεσμος που εφαρμόζει την πρώτη ημέρα του κύκλου σου μπορεί να έχει εντελώς διαφορετική αίσθηση μερικές εβδομάδες αργότερα, επομένως αξίζει να έχεις μερικά διαφορετικά στιλ και μεγέθη για να είσαι πάντα καλυμμένη.

Ρίξε μια ματιά στις άλλες μας ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ, για να μάθεις περισσότερα για τις πιο συνηθισμένες απορίες σχετικά με τους στηθόδεσμους, το στήθος και τη γυμναστική.

Σχετικές ιστορίες

  • Σχετικές ιστορίες, Πώς θα επιλέξω τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ, slide 1 of 7

    Never Asked Questions:

    Small Breasts, Big Breasts and Bra Cup Bunching
  • Σχετικές ιστορίες, Πώς θα επιλέξω τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ, slide 2 of 7

    Never Asked Questions:

    Breastfeeding, ‘Doubling Up’ and Exercising on Your Period.
  • Σχετικές ιστορίες, Πώς θα επιλέξω τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ, slide 3 of 7

    Οι ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

    Στήθος, μάθημα γυμναστικής και ο πρώτος σου στηθόδεσμος
  • Σχετικές ιστορίες, Πώς θα επιλέξω τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ, slide 4 of 7

    Never Asked Questions

    The Power of Sports Bras
  • Σχετικές ιστορίες, Πώς θα επιλέξω τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ, slide 5 of 7

    Οι ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

    Αθλητικοί στηθόδεσμοι και πόνος στο στήθος
  • Σχετικές ιστορίες, Πώς θα επιλέξω τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ, slide 6 of 7

    Οι ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

    Ιδρώτας, ερεθισμοί και λάστιχα υποστήριξης που ανεβαίνουν προς τα πάνω
  • Σχετικές ιστορίες, Πώς θα επιλέξω τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ, slide 7 of 7

    Οι ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

    Ασύμμετρο στήθος και αποκατάσταση μετά από επέμβαση

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 13 Μαΐου 2021