Πώς θα επιλέξω τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

Στην αρχή, οι οδηγοί μεγεθών μπορεί να φαίνονται τρομακτικοί, αλλά μόλις εξοικειωθείς μαζί τους, θα δεις ότι θα σε βοηθήσουν να βρεις το σημείο αφετηρίας σου. Μην ξεχνάς, όμως, ότι ο καλύτερος τρόπος για να βρεις την ιδανική εφαρμογή για τον στηθόδεσμό σου είναι να τον δοκιμάσεις.



Για τους στηθόδεσμους Nike, τα μεγέθη ξεκινούν από το μικρό και αυξάνουν το μέγεθος του λάστιχου υποστήριξης, της κουπ και του μήκους που έχουν οι τιράντες καθώς προχωράς σε μεγαλύτερα μεγέθη. Ανάλογα με το στιλ του στηθόδεσμου, αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μερικοί από τους οδηγούς μας περιλαμβάνουν μεγέθη κουπ, επομένως μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις για να μάθεις ποιο είναι το κατάλληλο για σένα. Άλλα στιλ (συνήθως εκείνα χωρίς ξεχωριστά επιθέματα κουπ), χρησιμοποιούν μια κλιμακωτή προσέγγιση, που κυμαίνεται από τα μεγέθη XS έως XL.

