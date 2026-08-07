Πώς πρέπει να πλένεις τον αθλητικό σου στηθόδεσμο | Ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

Τα προγράμματα του πλυντηρίου ρούχων (ιδίως το πρόγραμμα στυψίματος) συχνά ευθύνονται για το παραμορφωμένο σχήμα του στηθόδεσμού σου. Το μυστικό για να αποφύγεις αυτήν τη δυσάρεστη αίσθηση είναι να αφαιρέσεις τις ενισχύσεις όταν πλένεις τον στηθόδεσμο και να τις πλύνεις στο χέρι. Στη συνέχεια, άφησέ τις να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο. Αν βάλεις τις ενισχύσεις στο στεγνωτήριο, μπορεί να παραμορφωθούν, με αποτέλεσμα να διπλώσουν και να ζαρώσουν σε σημεία όπου δεν θα έπρεπε.



Όταν τοποθετήσεις ξανά τις ενισχύσεις στον στηθόδεσμο, φρόντισε να τις τοποθετήσεις σωστά (από τη μακριά πλευρά και όχι από τα πλάγια) και αφιέρωσε λίγο χρόνο για να βεβαιωθείς ότι εφαρμόζουν σωστά. Αυτό ήταν όλο!



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