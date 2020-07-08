Αξιοποίησε περισσότερο κάθε διαδρομή

Όταν επικεντρώνεσαι στον λόγο ή τον σκοπό που τρέχεις, μπορείς να βρεις πολλά περισσότερα κίνητρα συγκριτικά με το να σκέφτεσαι μόνο πόσο μακριά ή πόσο γρήγορα θα πας, αναφέρει ο Bennett. Επιπλέον, κάθε φορά που τρέχεις και εξυπηρετείς αυτόν τον σκοπό, αυτός είναι και ένας λόγος να δώσεις συγχαρητήρια στον εαυτό σου.



Το να γνωρίζεις τον λόγο είναι επίσης βασικό για να αναπτύξεις την ψυχική σου δύναμη ή το πόσα είσαι διατεθειμένος να αντέξεις κυνηγώντας έναν στόχο τρεξίματος. Άλλωστε, όπως οι μύες σου πρέπει να δουλέψουν για να ξεπεράσεις τα όριά σου και να συνεχίζεις όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, έτσι και η πνευματική σου αντοχή είναι εξαιρετικά σημαντική. Ένας καλός τρόπος για να βελτιώνεις την εσωτερική σου δύναμη είναι να θυμίζεις στον εαυτό σου γιατί τρέχεις.



Το σημαντικότερο είναι ότι όταν τρέχεις με συγκεκριμένο σκοπό, το τρέξιμο γίνεται πολύ πιο διασκεδαστικό. "Το τρέξιμο θα πρέπει να σου υπενθυμίζει ότι είσαι δραστήριος και ζωντανός", λέει ο Bennett. "Θεωρητικά πρέπει να απολαμβάνουμε το τρέξιμο. Επιλέγουμε να το κάνουμε". Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο όταν κοιτάζεις τη μικροσκοπική οθόνη του ρολογιού GPS κάθε λίγα δευτερόλεπτα.



Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσεις τελείως τους αριθμούς. Ο Bennett προτείνει το εξής: "Δοκίμασε να προσθέσεις κάποια άλλη μέτρηση για να υπολογίζεις την επιτυχία μιας διαδρομής". Κατάφερες να ανέβεις έναν πολύ δύσκολο λόφο στη γειτονιά σου για πρώτη φορά; Σκέφτηκες μια καλή ιδέα για ένα έργο στη δουλειά σου; Είδες ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα; "Κανένα από αυτά τα πράγματα δεν σχετίζεται με το πόσο μακριά ή πόσο γρήγορα τρέχεις", αναφέρει ο Bennett, "αλλά είναι όλα εκπληκτικά και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του τρεξίματος".