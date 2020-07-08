Αξιοποίησε περισσότερο κάθε διαδρομή

Πώς να αξιοποιείς περισσότερο κάθε διαδρομή
Κίνηση
Από τη Nike Running
Προσδιόρισε γιατί τρέχεις, ώστε να επανεστιάσεις στη χαρά που σου προσφέρει το τρέξιμο και όχι στους αριθμούς.
Το τρέξιμο δεν είναι μόνο αριθμοί και μετρήσεις. Σε αυτό το άρθρο, ο προπονητής Bennett σού ζητά να σκεφτείς γιατί τρέχεις. Προσδιόρισε γιατί τρέχεις, ώστε να επανεστιάσεις στη χαρά που σου προσφέρει το τρέξιμο και όχι στους αριθμούς. Αυτό θα σου δώσει τη δύναμη που χρειάζεσαι για όλες τις επόμενες διαδρομές σου. Έτσι, ό,τι και αν λένε οι αριθμοί, κάθε διαδρομή γίνεται μια μικρή νίκη. Φύγαμε!
Οι δρομείς τείνουν να κρίνουν μια διαδρομή από δύο παραμέτρους: την απόσταση και την ταχύτητα. Στην κοινωνία μας που τα δεδομένα έχουν γίνει εμμονή, μπορείς να μοιραστείς τα πάντα, από τις βασικές μετρήσεις μέχρι τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2 max) και τον ρυθμό του βηματισμού σου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά αυτή η μονομερής, επικεντρωμένη στους αριθμούς προσέγγιση για το τρέξιμο μπορεί στην πραγματικότητα να μειώσει τη χαρά που σου προσφέρει το σπορ.
"Συχνά, οι άνθρωποι πανηγυρίζουν μόνο με τους αγώνες, τις πραγματικά σκληρές προπονήσεις ή τις μεγαλύτερες διαδρομές τους", λέει ο Chris Bennett, Global Head Coach της Nike Running. "Αλλά όσο βελτιώνεσαι τόσο δυσκολότερο γίνεται να ξεπεράσεις αυτά τα ορόσημα. Και αν πανηγυρίζεις μόνο με αυτά, τότε δεν θα έχεις πολλά για να πανηγυρίζεις".
Αντιθέτως, αν δεν τρέχεις μόνο για τη σωματική δραστηριότητα και όλους τους αριθμούς που σχετίζονται με αυτήν, ο Bennett λέει ότι θα δώσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να πετύχει και θα απολαμβάνεις περισσότερο το σπορ. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι ο εξής: προσδιόρισε γιατί τρέχεις.
"Αλλά όσο βελτιώνεσαι τόσο δυσκολότερο γίνεται να ξεπεράσεις αυτά τα ορόσημα. Και αν πανηγυρίζεις μόνο με αυτά, τότε δεν θα έχεις πολλά για να πανηγυρίζεις".
Chris Bennett, Global Head Coach της Nike Running
Σκέψου γιατί τρέχεις. Σε βοηθάει να αποβάλεις το άγχος μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά; Σε βοηθάει να ξεπερνάς προβλήματα ή να βρίσκεις δημιουργικές λύσεις; Είναι απλώς μια ευκαιρία για να βγεις έξω και να απολαύσεις τον ήλιο;
Όταν επικεντρώνεσαι στον λόγο ή τον σκοπό που τρέχεις, μπορείς να βρεις πολλά περισσότερα κίνητρα συγκριτικά με το να σκέφτεσαι μόνο πόσο μακριά ή πόσο γρήγορα θα πας, αναφέρει ο Bennett. Επιπλέον, κάθε φορά που τρέχεις και εξυπηρετείς αυτόν τον σκοπό, αυτός είναι και ένας λόγος να δώσεις συγχαρητήρια στον εαυτό σου.
Το να γνωρίζεις τον λόγο είναι επίσης βασικό για να αναπτύξεις την ψυχική σου δύναμη ή το πόσα είσαι διατεθειμένος να αντέξεις κυνηγώντας έναν στόχο τρεξίματος. Άλλωστε, όπως οι μύες σου πρέπει να δουλέψουν για να ξεπεράσεις τα όριά σου και να συνεχίζεις όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, έτσι και η πνευματική σου αντοχή είναι εξαιρετικά σημαντική. Ένας καλός τρόπος για να βελτιώνεις την εσωτερική σου δύναμη είναι να θυμίζεις στον εαυτό σου γιατί τρέχεις.
Το σημαντικότερο είναι ότι όταν τρέχεις με συγκεκριμένο σκοπό, το τρέξιμο γίνεται πολύ πιο διασκεδαστικό. "Το τρέξιμο θα πρέπει να σου υπενθυμίζει ότι είσαι δραστήριος και ζωντανός", λέει ο Bennett. "Θεωρητικά πρέπει να απολαμβάνουμε το τρέξιμο. Επιλέγουμε να το κάνουμε". Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο όταν κοιτάζεις τη μικροσκοπική οθόνη του ρολογιού GPS κάθε λίγα δευτερόλεπτα.
Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσεις τελείως τους αριθμούς. Ο Bennett προτείνει το εξής: "Δοκίμασε να προσθέσεις κάποια άλλη μέτρηση για να υπολογίζεις την επιτυχία μιας διαδρομής". Κατάφερες να ανέβεις έναν πολύ δύσκολο λόφο στη γειτονιά σου για πρώτη φορά; Σκέφτηκες μια καλή ιδέα για ένα έργο στη δουλειά σου; Είδες ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα; "Κανένα από αυτά τα πράγματα δεν σχετίζεται με το πόσο μακριά ή πόσο γρήγορα τρέχεις", αναφέρει ο Bennett, "αλλά είναι όλα εκπληκτικά και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του τρεξίματος".
Τρεις τρόποι για να απολαμβάνεις καλύτερες διαδρομές
Τώρα που ξέρεις γιατί τρέχεις, χρησιμοποίησε τη συμβουλή του προπονητή Bennett για να διασφαλίζεις ότι οι διαδρομές σου είναι επιτυχημένες.
- Οραματίσου την επιτυχία. Ο σκοπός σου στο τρέξιμο είναι να αποβάλεις το άγχος; Φαντάσου ότι ολοκληρώνεις την προπόνηση και ότι νιώθεις ηρεμία, χαλάρωση και ενέργεια. Τρέχεις για καλύτερη φυσική κατάσταση και υγεία; Σκέψου τη στάση του σώματος, την αναπνοή και όλα τα οφέλη που προσφέρει στο μυαλό και το σώμα σου με κάθε βήμα.
- Ενθάρρυνε τον εαυτό σου. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο να λες στον εαυτό σου "μπορείς να το καταφέρεις", αλλά τα θετικά μηνύματα μπορούν να πείσουν τον εγκέφαλο και τα πόδια σου ότι έχεις ακόμα περισσότερα να δώσεις, είτε πηγαίνεις για ένα συνηθισμένο τρέξιμο είτε πρόκειται για την ημέρα του αγώνα.
- Βρες την άνεση εκεί που δεν υπάρχει. Μπορεί να βρέχει ή να βρίσκεσαι σε ένα ανηφορικό κομμάτι της διαδρομής. Αντί να κάνεις αμέσως αρνητικές σκέψεις, σκέψου πώς οι δύσκολες συνθήκες προπόνησης σε κάνουν καλύτερο, πιο ευέλικτο δρομέα. Στη συνέχεια, δώσε συγχαρητήρια στον εαυτό σου που τα κατάφερες σε αυτό το δύσκολο κομμάτι. Το να μπορείς να τρέχεις σε δύσκολες στιγμές, είτε αντιμετωπίζεις δυσκολίες στην προπόνηση είτε στη ζωή, αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς σου. Όπως αναφέρει ο Bennett: "Δεν τρέχουμε ώστε τα πάντα να γίνουν ευκολότερα. Τρέχουμε ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες".
"Δεν τρέχουμε ώστε τα πάντα να γίνουν ευκολότερα. Τρέχουμε ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες".
Chris Bennett, Global Head Coach της Nike Running