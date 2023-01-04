Πώς να δημιουργήσετε και να κόψετε συνήθειες με τον James Clear

Παραμένοντας για τρία συνεχόμενα χρόνια στη λίστα με τα βιβλία best seller των New York Times, η επιτυχία του Ένα τίποτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα του James Clear ήταν μάλλον αναμενόμενη. Σε αυτό το επεισόδιο, ο συγγραφέας και επιχειρηματίας, που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια αναγνώστες να αλλάξουν συνήθειες προς όφελος της υγείας τους, συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο: Αυτό που είμαστε αντικατοπτρίζει τις συνήθειές μας. Με τις χρήσιμες αλληγορίες και τις αναπάντεχα απλές και βιώσιμες τεχνικές νοοτροπίας που προτείνει, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από κορυφαίους ψυχολόγους, όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε συνήθειες που θα αναδείξουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.