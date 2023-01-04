Πώς να δημιουργήσετε και να κόψετε συνήθειες με τον James Clear

Podcast "Trained": Απόκτησε ατομικές συνήθειες με τη βοήθεια του James Clear
Καθοδήγηση
Οι συνήθειές σου είναι η ταυτότητά σου. Απόκτησε αυτές που θέλεις και ξεφορτώσου αυτές που δεν θέλεις με συμβουλές από τον συγγραφέα best seller James Clear.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Παραμένοντας για τρία συνεχόμενα χρόνια στη λίστα με τα βιβλία best seller των New York Times, η επιτυχία του Ένα τίποτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα του James Clear ήταν μάλλον αναμενόμενη. Σε αυτό το επεισόδιο, ο συγγραφέας και επιχειρηματίας, που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια αναγνώστες να αλλάξουν συνήθειες προς όφελος της υγείας τους, συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο: Αυτό που είμαστε αντικατοπτρίζει τις συνήθειές μας. Με τις χρήσιμες αλληγορίες και τις αναπάντεχα απλές και βιώσιμες τεχνικές νοοτροπίας που προτείνει, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από κορυφαίους ψυχολόγους, όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε συνήθειες που θα αναδείξουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.
"Νομίζω ότι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έχουν σημασία οι συνήθειες είναι ότι αποτελούν τον τρόπο που εκφράζεις μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Έτσι, κάθε ενέργειά σου είναι σαν ένα ακόμη βήμα προς τον τύπο του ανθρώπου που επιθυμείς να γίνεις".
James Clear
Επιχειρηματίας και συγγραφέας best seller του βιβλίου Ένα τίποτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.