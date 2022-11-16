Η δημοσιογράφος Anna Kessel μιλάει για τις γυναίκες στον χώρο των σπορ και του fitness

Η Anna Kessel γράφει για τις γυναίκες στον αθλητισμό εδώ και δύο δεκαετίες. Το έργο της, ιδίως για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο, ήταν τόσο σημαντικό που η Kessel ανακηρύχθηκε μέλος του Πιο Εξαίρετου Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 90ά γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Πολλοί θεωρούν το βιβλίο της με τίτλο Eat Sweat Play σημαντικό ανάγνωσμα σε σχέση με τον φεμινισμό και την άθληση. Σε αυτό το επεισόδιο, η Kessel συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μιλά για την ιστορία των γυναικών στον αθλητισμό, εξηγεί γιατί οι κοινωνικές αντιλήψεις ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις δυσκολίες που συναντούν οι επίδοξες αθλήτριες και περιγράφει πώς μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι στην ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στον αθλητισμό.