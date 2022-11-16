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Podcast "Trained": Αναδεικνύουμε τις γυναίκες στον αθλητισμό με την Anna Kessel

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Οι γυναίκες έχουν τη δική τους θέση στον αθλητισμό. Η αθλητικογράφος και δημοσιογράφος Anna Kessel βροντοφωνάζει αυτό το μήνυμα, για να το ακούσουν όλοι.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Νοεμβρίου 2022
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Η δημοσιογράφος Anna Kessel μιλάει για τις γυναίκες στον χώρο των σπορ και του fitness

Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.

Η Anna Kessel γράφει για τις γυναίκες στον αθλητισμό εδώ και δύο δεκαετίες. Το έργο της, ιδίως για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο, ήταν τόσο σημαντικό που η Kessel ανακηρύχθηκε μέλος του Πιο Εξαίρετου Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 90ά γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Πολλοί θεωρούν το βιβλίο της με τίτλο Eat Sweat Play σημαντικό ανάγνωσμα σε σχέση με τον φεμινισμό και την άθληση. Σε αυτό το επεισόδιο, η Kessel συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μιλά για την ιστορία των γυναικών στον αθλητισμό, εξηγεί γιατί οι κοινωνικές αντιλήψεις ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις δυσκολίες που συναντούν οι επίδοξες αθλήτριες και περιγράφει πώς μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι στην ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στον αθλητισμό.

"Θέλω απλώς να σταματήσουμε να βάζουμε εμπόδια στις γυναίκες και στα κορίτσια. Να τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν να κινούνται σε μια τροχιά ελευθερίας, αυτοπεποίθησης, εξερεύνησης και παιχνιδιού. Πιστεύω ότι έτσι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος για όλους, άνδρες και γυναίκες".

Anna Kessel
Αθλητικογράφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου Eat Sweat Play

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Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 23 Νοεμβρίου 2022

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