Η ιδρύτρια του Black Girls Do Bike, Monica Garrison, μιλάει για τα οφέλη της ποδηλασίας

Podcast "Trained": ευεξία για όλους με τη Monica Garrison
Καθοδήγηση
Όλοι έχουν δικαίωμα να νιώσουν τη χαρά της ποδηλασίας. Γνώρισε μια κοινότητα που καταρρίπτει τα εμπόδια για τις γυναίκες όλων των χρωμάτων.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Το 2013, η Monica Garrison ανακάλυψε ξανά την ποδηλασία ως έναν τρόπο να διαχειρίζεται το στρες, να παραμένει σε φόρμα και να περνά χρόνο με τα παιδιά της. Τα ψυχικά οφέλη που αποκόμισε ήταν τόσο μεγάλα που την ίδια χρονιά ίδρυσε την οργάνωση Black Girls Do Bike (BGDB). Αυτή η οργάνωση ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες να έρθουν σε επαφή και να νιώσουν τη χαρά της ποδηλασίας, προσπαθώντας ιδιαίτερα να ανοίξει τις πόρτες για τις γυναίκες όλων των χρωμάτων και να εξομαλύνει τις ανισότητες όσον αφορά την υγεία. Αριθμώντας πλέον περισσότερα από 100 παραρτήματα, η οργάνωση BGDB δίνει σε γυναίκες από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να αποκτήσουν μια βαθιά αίσθηση κοινότητας μέσα από το πάθος τους για την ποδηλασία και την προσφορά. Σε αυτό το επεισόδιο, η παρουσιάστρια Jaclyn Byrer υποδέχεται τη Monica και άλλα μέλη της οργάνωσης BGDB, που δίνουν έμπνευση μιλώντας για τις εμπειρίες τους με την ομάδα και την αποστολή τους να κάνουν την ευεξία προσιτή σε όλους.
"Θεωρώ ότι η ποδηλασία συνδέεται με πολλά πράγματα στη ζωή, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τον τρόπο που φροντίζεις τον εαυτό σου, αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες και προσπαθείς να ανακτήσεις τη δύναμή σου με πολλούς τρόπους".
Monica Garrison
Ιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης Black Girls Do Bike
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.