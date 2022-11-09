Η ιδρύτρια του Black Girls Do Bike, Monica Garrison, μιλάει για τα οφέλη της ποδηλασίας

Το 2013, η Monica Garrison ανακάλυψε ξανά την ποδηλασία ως έναν τρόπο να διαχειρίζεται το στρες, να παραμένει σε φόρμα και να περνά χρόνο με τα παιδιά της. Τα ψυχικά οφέλη που αποκόμισε ήταν τόσο μεγάλα που την ίδια χρονιά ίδρυσε την οργάνωση Black Girls Do Bike (BGDB). Αυτή η οργάνωση ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες να έρθουν σε επαφή και να νιώσουν τη χαρά της ποδηλασίας, προσπαθώντας ιδιαίτερα να ανοίξει τις πόρτες για τις γυναίκες όλων των χρωμάτων και να εξομαλύνει τις ανισότητες όσον αφορά την υγεία. Αριθμώντας πλέον περισσότερα από 100 παραρτήματα, η οργάνωση BGDB δίνει σε γυναίκες από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να αποκτήσουν μια βαθιά αίσθηση κοινότητας μέσα από το πάθος τους για την ποδηλασία και την προσφορά. Σε αυτό το επεισόδιο, η παρουσιάστρια Jaclyn Byrer υποδέχεται τη Monica και άλλα μέλη της οργάνωσης BGDB, που δίνουν έμπνευση μιλώντας για τις εμπειρίες τους με την ομάδα και την αποστολή τους να κάνουν την ευεξία προσιτή σε όλους.