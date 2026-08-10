Ο Derrick Henry μοιράζεται το κίνητρο της φυσικής του κατάστασης

Podcast "Trained": Βρες το κίνητρό σου με τον Derrick Henry
Καθοδήγηση
Υπάρχει λόγος που τον αποκαλούν "King Henry". Αυτός ο running back του NFL αποκαλύπτει τι τον βοηθά να διατηρεί τη θέλησή του για συνεχή βελτίωση.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Ο Derrick Henry λατρεύει τη γυμναστική και ο λόγος δεν είναι μόνο ότι προετοιμάζεται για την έβδομη σεζόν του στο NFL. Στο γυμναστήριο βρίσκει την έμπνευση, το πάθος και την περηφάνια που χρειάζεται. Σε αυτό το επεισόδιο, συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και συζητούν για όλα όσα τους αρέσουν στη γυμναστική. Ο running back των Tennessee Titans περιγράφει επίσης πώς του στάθηκε η οικογένειά του στις καλές και στις κακές στιγμές, πώς πέτυχε παρά τη δυσπιστία μερικών και πώς μπορούμε όλοι μας να διαλύσουμε τις αμφιβολίες και να πετύχουμε τους στόχους μας, είτε ονειρευόμαστε να τρέξουμε ημιμαραθώνιο είτε έχουμε βάλει σκοπό να δοκιμάσουμε ένα νέο μάθημα γυμναστικής.
"Κάθε φορά που θέλεις να κάνεις κάτι που σε ελκύει στην καριέρα σου ή στη ζωή σου γενικότερα, κυνήγησέ το και δώσ' τα όλα κάθε μέρα".
Derrick Henry
Αθλητής της Nike και running back των Tennessee Titans
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.