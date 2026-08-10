Ο Derrick Henry μοιράζεται το κίνητρο της φυσικής του κατάστασης

Ο Derrick Henry λατρεύει τη γυμναστική και ο λόγος δεν είναι μόνο ότι προετοιμάζεται για την έβδομη σεζόν του στο NFL. Στο γυμναστήριο βρίσκει την έμπνευση, το πάθος και την περηφάνια που χρειάζεται. Σε αυτό το επεισόδιο, συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και συζητούν για όλα όσα τους αρέσουν στη γυμναστική. Ο running back των Tennessee Titans περιγράφει επίσης πώς του στάθηκε η οικογένειά του στις καλές και στις κακές στιγμές, πώς πέτυχε παρά τη δυσπιστία μερικών και πώς μπορούμε όλοι μας να διαλύσουμε τις αμφιβολίες και να πετύχουμε τους στόχους μας, είτε ονειρευόμαστε να τρέξουμε ημιμαραθώνιο είτε έχουμε βάλει σκοπό να δοκιμάσουμε ένα νέο μάθημα γυμναστικής.