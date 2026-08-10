Η άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη, σύμφωνα με τη Δρ Laurel Proulx

Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο όγκος αίματος και η ενέργεια που καταναλώνεις μπορούν σχεδόν να διπλασιαστούν, ενώ οι καρδιακοί παλμοί σου μπορούν να αυξηθούν κατά 10 έως 15 παλμούς το λεπτό. Το σώμα σου, όμως, βιώνει ακόμη περισσότερες αλλαγές μετά τον τοκετό. Πώς μπορείς, λοιπόν, να εντάξεις με αρμονικό τρόπο την άσκηση στη ζωή σου ενώ την ίδια στιγμή καλείσαι να αντιμετωπίσεις έναν μοναδικό αγώνα αντοχής; Γι' αυτό είναι εδώ η Laurel Proulx, DPT, PhD, ιδρύτρια του FEM Physical Therapy and Physical Performance και συμβουλευτικό μέλος του προγράμματος Nike (M)ove Like a Mother. Σε αυτό το επεισόδιο, συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και εξηγεί τις εσωτερικές διεργασίες του πυελικού εδάφους και του κορμού, αλλά και πώς μπορούμε να τα διατηρήσουμε δυνατά. Επίσης, καταρρίπτει μύθους που αφορούν το διάστημα πριν και μετά τον τοκετό και εξηγεί πώς μπορούμε να εντάξουμε και πάλι την κίνηση στην καθημερινότητά μας μετά τον τοκετό.