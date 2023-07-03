Ποδοσφαιρικός εξοπλισμός για κορίτσια - Nike

Οι αθλητικοί στηθόδεσμοι είναι σχεδιασμένοι για παιχνίδι και κίνηση. Ένας αθλητικός στηθόδεσμος με καλή εφαρμογή θα σε κάνει να νιώθεις άνεση και σιγουριά σε κάθε άθλημα! Δες πώς μπορείς να βρεις τον τέλειο αθλητικό στηθόδεσμο για σένα:

Βρες τον τύπο σου: Οι περισσότεροι αθλητικοί στηθόδεσμοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ελαφριά στήριξη και μέτρια στήριξη. Οι στηθόδεσμοι ελαφριάς στήριξης κατασκευάζονται συνήθως από πιο λεπτό και ελαστικό υλικό, ενώ διαθέτουν λεπτές τιράντες. Αυτοί οι στηθόδεσμοι είναι ιδανικοί για ασκήσεις όπως περπάτημα, γιόγκα, διατάσεις ή μπαλέτο. Οι στηθόδεσμοι μέτριας στήριξης κατασκευάζονται συνήθως από υλικό μεγαλύτερου πάχους και έχουν φαρδιές τιράντες. Αυτοί οι στηθόδεσμοι έχουν λίγο πιο σφιχτή εφαρμογή και στηρίζουν το στήθος σε δραστηριότητες υψηλής έντασης, όπως το τρέξιμο και τα άλματα.

Μέτρηση: Φόρεσε έναν από τους στηθόδεσμους που έχεις ήδη ή απλώς ένα T-Shirt, χρησιμοποίησε μια μεζούρα και πέρασέ τη γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους. Σημείωσε αυτόν τον αριθμό, ο οποίος είναι το μέγεθος του λάστιχου υποστήριξης και αντιστοιχεί στο μέγεθος του στηθόδεσμου που θα δοκιμάσεις. Η Nike χρησιμοποιεί έναν πίνακα μεγεθών που μπορείς να βρεις online. Απλώς βρες τη μέτρηση που έκανες και αντιστοίχισέ τη με το μέγεθος στον πίνακα. Για παράδειγμα, μια μέτρηση 73-79 cm αντιστοιχεί στο μέγεθος Medium.

Δοκιμή: Επίλεξε μερικά στιλ και δες την αίσθηση που έχουν. Φρόντισε οι τιράντες και το λάστιχο υποστήριξης γύρω από την πλάτη σου να είναι σταθερά, αλλά όχι πολύ σφιχτά. Ο στηθόδεσμος θα πρέπει να εφαρμόζει καλά κάτω από τα χέρια σου, χωρίς να κάνει κενά ή να ζαρώνει. Δοκίμασε να κάνεις διατάσεις, να τρέξεις και να κάνεις άλματα, για να βεβαιωθείς ότι νιώθεις άνεση και στήριξη ενώ κινείσαι. Έπειτα, κάνε την αγορά σου, βγες έξω και παίξε!