Ποδοσφαιρικός εξοπλισμός για κορίτσια - Nike

Σε συνεργασία με τη Rebel Girls
Ετοιμάσου για τον αγώνα
Τα κορίτσια συχνά χρειάζονται διαφορετικά προϊόντα από τα αγόρια στα σπορ. Συγκεντρώσαμε βασικές συμβουλές και προϊόντα που μπορούν να βοηθήσουν τα κορίτσια να συνεχίζουν να παίζουν και να περνάνε καλά με ασφαλή, άνετο και υποστηρικτικό τρόπο.
Βασικά στοιχεία για τον αθλητικό στηθόδεσμο
Οι αθλητικοί στηθόδεσμοι είναι σχεδιασμένοι για παιχνίδι και κίνηση. Ένας αθλητικός στηθόδεσμος με καλή εφαρμογή θα σε κάνει να νιώθεις άνεση και σιγουριά σε κάθε άθλημα! Δες πώς μπορείς να βρεις τον τέλειο αθλητικό στηθόδεσμο για σένα:
Βρες τον τύπο σου: Οι περισσότεροι αθλητικοί στηθόδεσμοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ελαφριά στήριξη και μέτρια στήριξη. Οι στηθόδεσμοι ελαφριάς στήριξης κατασκευάζονται συνήθως από πιο λεπτό και ελαστικό υλικό, ενώ διαθέτουν λεπτές τιράντες. Αυτοί οι στηθόδεσμοι είναι ιδανικοί για ασκήσεις όπως περπάτημα, γιόγκα, διατάσεις ή μπαλέτο. Οι στηθόδεσμοι μέτριας στήριξης κατασκευάζονται συνήθως από υλικό μεγαλύτερου πάχους και έχουν φαρδιές τιράντες. Αυτοί οι στηθόδεσμοι έχουν λίγο πιο σφιχτή εφαρμογή και στηρίζουν το στήθος σε δραστηριότητες υψηλής έντασης, όπως το τρέξιμο και τα άλματα.
Μέτρηση: Φόρεσε έναν από τους στηθόδεσμους που έχεις ήδη ή απλώς ένα T-Shirt, χρησιμοποίησε μια μεζούρα και πέρασέ τη γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους. Σημείωσε αυτόν τον αριθμό, ο οποίος είναι το μέγεθος του λάστιχου υποστήριξης και αντιστοιχεί στο μέγεθος του στηθόδεσμου που θα δοκιμάσεις. Η Nike χρησιμοποιεί έναν πίνακα μεγεθών που μπορείς να βρεις online. Απλώς βρες τη μέτρηση που έκανες και αντιστοίχισέ τη με το μέγεθος στον πίνακα. Για παράδειγμα, μια μέτρηση 73-79 cm αντιστοιχεί στο μέγεθος Medium.
Δοκιμή: Επίλεξε μερικά στιλ και δες την αίσθηση που έχουν. Φρόντισε οι τιράντες και το λάστιχο υποστήριξης γύρω από την πλάτη σου να είναι σταθερά, αλλά όχι πολύ σφιχτά. Ο στηθόδεσμος θα πρέπει να εφαρμόζει καλά κάτω από τα χέρια σου, χωρίς να κάνει κενά ή να ζαρώνει. Δοκίμασε να κάνεις διατάσεις, να τρέξεις και να κάνεις άλματα, για να βεβαιωθείς ότι νιώθεις άνεση και στήριξη ενώ κινείσαι. Έπειτα, κάνε την αγορά σου, βγες έξω και παίξε!
Ρούχα περιόδου
Γνώριζες ότι το 70% των κοριτσιών αποφεύγουν να είναι δραστήρια όταν έχουν περίοδο; Πολλά κορίτσια ανησυχούν μήπως έχουν διαρροές ή δυσκολεύονται να βρουν ρούχα προπόνησης με τα οποία να νιώθουν άνετα. Όμως, η σωματική δραστηριότητα τις μέρες που τα κορίτσια έχουν περίοδο είναι εξαιρετικά σημαντική. Η άσκηση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα δυσάρεστα συμπτώματα της περιόδου, όπως τις κράμπες, ενισχύει την ενέργεια και τη διάθεση, ενώ ανακουφίζει από το άγχος.
Τα είδη κάτω ένδυσης με ειδική σχεδίαση για την περίοδο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνουν τα κορίτσια δραστήρια εκείνες τις μέρες του μήνα, νιώθοντας παράλληλα σιγουριά! Ρίξε μια ματιά στο σορτς ποδηλασίας Leak Protection της Nike. Η κομψή σχεδίαση ακολουθεί τις κινήσεις σου, ενώ η απορροφητική επένδυση λειτουργεί ως ασφαλής εφεδρική λύση στον τρόπο προστασίας από την περίοδο που χρησιμοποιείς συνήθως. Η τεχνολογία Dri-Fit της Nike απομακρύνει τον ιδρώτα, προσφέροντας στεγνή και δροσερή αίσθηση. Επίσης, η σχεδίαση περιλαμβάνει δύο κρυφές τσέπες, που είναι ό,τι πρέπει για το τηλέφωνο ή τα κλειδιά σου. Τρέξε, χόρεψε, κάνε άλματα και σκόραρε χωρίς να ανησυχείς, με αυτό το εξαιρετικά άνετο σορτς.
Τρόπος χρήσης της αθλητικής μαντίλας
Κάθε κορίτσι πρέπει να έχει στη διάθεσή του τα εργαλεία και τα προϊόντα που χρειάζεται για να ασχοληθεί με το σπορ που λατρεύει. Για μερικά κορίτσια, σε αυτά περιλαμβάνεται η μαντίλα. Για τις μουσουλμάνες, η μαντίλα είναι ένα σύμβολο της θρησκείας τους και, για πολλές, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Όμως, οι κλασικές μαντίλες δεν είναι φτιαγμένες για άσκηση. Έχουν πιο χαλαρή εφαρμογή και μπορεί να γλιστρήσουν ή να μπλεχτούν. Έχουμε τη λύση με τη μαντίλα Nike Sport Pro.
Όταν τη δοκιμάσεις, πιάσε τα μαλλιά σου έναν χαμηλό κότσο στη βάση του αυχένα. Έτσι, το ύφασμα δεν θα μαζευτεί και θα πετύχεις μια ομαλή και εύκολη εφαρμογή. Χρησιμοποίησε τα λουράκια στο εσωτερικό για να μην γλιστράει η μαντίλα. Πέρασέ τα πίσω από τα αυτιά σου και δέσε τη μαντίλα στη θέση της. Δοκίμασε διαφορετικά μεγέθη για να βρεις την καλύτερη εφαρμογή για σένα. Τρέξε, κάνε άλματα και διατάσεις κατά τη δοκιμή, για να διαπιστώσεις πώς θα αισθάνεσαι όταν είσαι στο γήπεδο. Την ημέρα του αγώνα, πέρασε τη μαντίλα μέσα στη λαιμόκοψη ή στον γιακά της φανέλας σου, ώστε το υλικό να μην σε εμποδίζει. Έπειτα, παίξε με την ψυχή σου!
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για κορίτσια
Από την επιφάνεια μέχρι τον τρόπο που παίζει, είναι απαραίτητο να βρει τα ιδανικά ποδοσφαιρικά παπούτσια για το παιχνίδι της, ώστε να τα δίνει όλα.
Αρχικά, μάθε σε τι επιφάνεια παίζει. Η κάθε επιφάνεια επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο την πρόσφυση και τον έλεγχο. Επομένως, είναι σημαντικό να βρεις την κατάλληλη επιφάνεια σόλας για τον τύπο γηπέδου στο οποίο παίζει. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, διαφορετικές επιφάνειες σόλας, σχεδιασμένες να αντιδρούν στις ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων τύπων γηπέδων, που θα τη βοηθήσουν να δίνει πάντα τον καλύτερό της εαυτό.
Δεύτερον, ρίξε μια ματιά μαζί της για να δείτε ποια ποδοσφαιρικά παπούτσια ταιριάζουν καλύτερα στην προσωπικότητά της. Έχουμε πολλά χρώματα και σχήματα για να τη βοηθήσουμε να παίξει με χαρακτήρα. Είτε πρόκειται για δημιουργικές εξατομικεύσεις είτε για διαχρονικό μαύρο ή κλασικό δέρμα, βρες τα κατάλληλα ποδοσφαιρικά παπούτσια που ταιριάζουν στο στιλ της.
Μην ξεχνάς ότι, όταν πρόκειται για παιδιά, πρέπει να δώσεις προτεραιότητα στην άνεση και την εφαρμογή. Αν είναι χαρούμενα, τότε είναι έτοιμα να παίξουν.