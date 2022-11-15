Πώς να γυμνάζεσαι με ασφάλεια μετά από μια καισαρική τομή, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η επιστροφή στην άσκηση μετά από τη γέννηση ενός μωρού είναι σπουδαίο κατόρθωμα, ανεξάρτητα από τον τύπο του τοκετού. Ωστόσο, η άσκηση έπειτα από μια καισαρική είναι από μόνη της ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. "Υποβλήθηκες σε μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση στην περιοχή της κοιλιάς και ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσεις ένα νεογέννητο μωρό", λέει η Ann Nwabuebo, DPT, φυσικοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στην περιοχή του πυελικού εδάφους στη Φιλαδέλφεια και ιδρύτρια του Body Connect Physical Therapy.

Αν είσαι ήδη έτοιμη να γυμναστείς, υπάρχουν καλά νέα: Σύμφωνα με μερικές πρόσφατες έρευνες, η άσκηση έπειτα από μια καισαρική μπορεί να σε βοηθήσει να αισθάνεσαι λιγότερο πόνο κατά την ανάρρωση. Τι συμβαίνει, όμως, αν δεν είσαι ακόμα έτοιμη; Μην πιέζεσαι. Προτεραιότητές σου αυτήν τη στιγμή είναι η ξεκούραση, η ανάρρωση και ο προγραμματισμός της νέας σου ζωής ως μητέρας.

Φυσικά, πριν αρχίσεις να γυμνάζεις ολόκληρο το σώμα σου, παρακολουθώντας για παράδειγμα ένα μάθημα στο γυμναστήριο ή πηγαίνοντας για τρέξιμο, θα πρέπει να έχεις λάβει την άδεια από τον γιατρό σου για να γυμναστείς, κάτι το οποίο συνήθως συμβαίνει περίπου στις έξι με οκτώ εβδομάδες μετά τον τοκετό. Ωστόσο, αυτή η άδεια δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις όποιο είδος άσκησης θέλεις, ούτε όμως ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πριν από αυτό το διάστημα. Οι παρακάτω συμβουλές θα σε βοηθήσουν να εντάξεις και πάλι την άσκηση στη ζωή σου με ασφάλεια, πριν και αφού πάρεις άδεια από τον γιατρό σου.