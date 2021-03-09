(Στηθόδεσμος) από την Dina | Στιλ και αθλητικοί στηθόδεσμοι

Όλα για τους στηθόδεσμους με την Dina Asher-Smith
Συμβουλές για συνδυασμούς με αθλητικούς στηθόδεσμους από την Dina Asher-Smith
Το "Όλα για τους στηθόδεσμους με την Dina" είναι μια συλλογή από συμβουλές από τη βασίλισσα των αθλητικών στηθόδεσμων (και του σπριντ) για τους αθλητικούς στηθόδεσμους, φυσικά. Αυτήν την εβδομάδα, η Dina Asher-Smith συνδύασε τους αγαπημένους της αθλητικούς στηθόδεσμους Nike με κομμάτια από την γκαρνταρόμπα της. Δες το ημερολόγιο του στιλ της παρακάτω.
Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash και κολάν σε συνδυασμό με δερμάτινο σακάκι και τακούνια
"Αυτό ήταν το αγαπημένο μου look. Λατρεύω τον συνδυασμό καφέ και μαύρου με τα έντονα χρώματα στο σχέδιο του στηθόδεσμου. Μερικές φορές, όταν φοράω τα καλά μου, μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και οι πολύχρωμοι συνδυασμοί είναι πάντα μία από τις επιλογές που προσπαθώ να φοράω πιο συχνά. Έχω μια φυσική κλίση προς τα μονόχρωμα look, τα οποία θα μπορούσα να φοράω όλη μέρα, κάθε μέρα, με μικρές παραλλαγές στις αποχρώσεις. Αλλά μερικές φορές, πρέπει να κάνεις την έκπληξη! Αυτό για εμένα, σήμερα, ήταν ο συνδυασμός μαύρου και καφέ. Λατρεύω το έντονο σχέδιο του αθλητικού στηθόδεσμου και το πώς συνδυάζεται άψογα με το κολάν τονίζοντας τη σιλουέτα. Είναι πολύ χαριτωμένο look!"
Nike Indy Ultrabreathe με χαριτωμένη ζακέτα και φαρδύ τζιν
Αυτή η τσάντα είναι δική μου και τη λατρεύω! Δεν έχω πολλά έντονα ροζ κομμάτια, αλλά έπρεπε να βρω κάτι για να το συνδυάσω με την τσάντα. Απίστευτα χαριτωμένο look! Αυτό το στιλ αθλητικού στηθόδεσμου είναι το αγαπημένο μου. Δεν είναι απαραίτητα η πρώτη μου επιλογή για το τρέξιμο, αλλά έχει όμορφο σχέδιο και είναι πραγματικά πολύ άνετος. Λατρεύω το μικρό κενό στο μέσο του αθλητικού στηθόδεσμου, καθώς και τις τιράντες. Χαρίζουν εξαιρετική άνεση και στήριξη στον στηθόδεσμο, ενώ αποτελούν επίσης ένα ενδιαφέρον και σέξι στοιχείο του.