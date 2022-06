(Στηθόδεσμος) από την Dina | Στιλ και αθλητικοί στηθόδεσμοι

"Αυτό ήταν το αγαπημένο μου look. Λατρεύω τον συνδυασμό καφέ και μαύρου με τα έντονα χρώματα στο σχέδιο του στηθόδεσμου. Μερικές φορές, όταν φοράω τα καλά μου, μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και οι πολύχρωμοι συνδυασμοί είναι πάντα μία από τις επιλογές που προσπαθώ να φοράω πιο συχνά. Έχω μια φυσική κλίση προς τα μονόχρωμα look, τα οποία θα μπορούσα να φοράω όλη μέρα, κάθε μέρα, με μικρές παραλλαγές στις αποχρώσεις. Αλλά μερικές φορές, πρέπει να κάνεις την έκπληξη! Αυτό για εμένα, σήμερα, ήταν ο συνδυασμός μαύρου και καφέ. Λατρεύω το έντονο σχέδιο του αθλητικού στηθόδεσμου και το πώς συνδυάζεται άψογα με το κολάν τονίζοντας τη σιλουέτα. Είναι πολύ χαριτωμένο look!"