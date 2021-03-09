Αγόρασε όλες τις νέες κυκλοφορίες

Αγόρασε

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαρτίου 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Βρες στηθόδεσμους για τις φίλες σου

Αν έχεις παρακολουθήσει το (Bra) by Dina (όπου η παγκόσμια πρωταθλήτρια δίνει συμβουλές για όλα όσα αφορούν τους αθλητικούς στηθόδεσμους), θα έχεις καταλάβει ότι η Dina Asher-Smith είναι ειδικός στο θέμα. Φοράει αθλητικό στηθόδεσμο έξι μέρες την εβδομάδα, επομένως δεν δυσκολεύεται καθόλου με τα μεγέθη.

Ισχύει όμως το ίδιο και για τις φίλες της; Δες τι συμβαίνει όταν τους βρίσκει εκείνη στηθόδεσμο.

Στηθόδεσμος με ενιαία ενίσχυση

Η Dina επέλεξε τον στηθόδεσμο με ενιαία ενίσχυση για την Portia και το αποτέλεσμα τη δικαίωσε. Πέτυχε διάνα στην εφαρμογή, στο στιλ και στη λειτουργικότητα, ενώ η καινοτομία της σταθερής ενίσχυσης που δεν βγαίνει και δεν διπλώνει χαρίζει στην Portia δυναμικό στιλ και αίσθηση ελευθερίας. Ένα μεγάλο μπράβο στην Dina.

Αγόρασε
(Bra) by Dina | Διαλέγοντας έναν αθλητικό στηθόδεσμο για μια φίλη
(Bra) by Dina | Διαλέγοντας έναν αθλητικό στηθόδεσμο για μια φίλη
(Bra) by Dina | Διαλέγοντας έναν αθλητικό στηθόδεσμο για μια φίλη

Σχετικές ιστορίες

  • Σχετικές ιστορίες, (Bra) by Dina | Διαλέγοντας έναν αθλητικό στηθόδεσμο για μια φίλη, slide 1 of 5

    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Παρουσιάζουμε τις συμβουλές της Dina
  • Σχετικές ιστορίες, (Bra) by Dina | Διαλέγοντας έναν αθλητικό στηθόδεσμο για μια φίλη, slide 2 of 5

    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Συμβουλές για συνδυασμούς με αθλητικούς στηθόδεσμους από την Dina Asher-Smith
  • Σχετικές ιστορίες, (Bra) by Dina | Διαλέγοντας έναν αθλητικό στηθόδεσμο για μια φίλη, slide 3 of 5

    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Αθλητικοί στηθόδεσμοι και ο νεότερος εαυτός μου

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 9 Μαρτίου 2021