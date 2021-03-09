(Bra) by Dina Asher-Smith
Βρες στηθόδεσμους για τις φίλες σου
Αν έχεις παρακολουθήσει το (Bra) by Dina (όπου η παγκόσμια πρωταθλήτρια δίνει συμβουλές για όλα όσα αφορούν τους αθλητικούς στηθόδεσμους), θα έχεις καταλάβει ότι η Dina Asher-Smith είναι ειδικός στο θέμα. Φοράει αθλητικό στηθόδεσμο έξι μέρες την εβδομάδα, επομένως δεν δυσκολεύεται καθόλου με τα μεγέθη.
Ισχύει όμως το ίδιο και για τις φίλες της; Δες τι συμβαίνει όταν τους βρίσκει εκείνη στηθόδεσμο.
Στηθόδεσμος με ενιαία ενίσχυση
Η Dina επέλεξε τον στηθόδεσμο με ενιαία ενίσχυση για την Portia και το αποτέλεσμα τη δικαίωσε. Πέτυχε διάνα στην εφαρμογή, στο στιλ και στη λειτουργικότητα, ενώ η καινοτομία της σταθερής ενίσχυσης που δεν βγαίνει και δεν διπλώνει χαρίζει στην Portia δυναμικό στιλ και αίσθηση ελευθερίας. Ένα μεγάλο μπράβο στην Dina.