(Bra) by Dina Asher-Smith

Αν έχεις παρακολουθήσει το (Bra) by Dina (όπου η παγκόσμια πρωταθλήτρια δίνει συμβουλές για όλα όσα αφορούν τους αθλητικούς στηθόδεσμους), θα έχεις καταλάβει ότι η Dina Asher-Smith είναι ειδικός στο θέμα. Φοράει αθλητικό στηθόδεσμο έξι μέρες την εβδομάδα, επομένως δεν δυσκολεύεται καθόλου με τα μεγέθη.



Ισχύει όμως το ίδιο και για τις φίλες της; Δες τι συμβαίνει όταν τους βρίσκει εκείνη στηθόδεσμο.

