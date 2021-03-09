(Στηθόδεσμος) από την Dina | Σχετικά με τους αθλητικούς στηθόδεσμους

Είμαι πολύ περήφανη και ενθουσιασμένη που ανοίγω τη νέα ενότητα για αθλητικούς στηθόδεσμους της Nike, το "Όλα για τους στηθόδεσμους με την...", παρουσιάζοντας τις δικές μου ιδέες για αυτό το βασικό κομμάτι εξοπλισμού. Ήρθε επιτέλους η ώρα να εξετάσουμε ειλικρινά και σε βάθος αυτό το κορυφαίο είδος ένδυσης για το οποίο οι γυναίκες ζητούν τις συμβουλές μου. Ναι... οι γυναίκες με ρωτάνε περισσότερα για τους αθλητικούς στηθόδεσμους από ό,τι για τα αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο. Γνωρίζουμε ήδη πώς να βρούμε το ιδανικό για εμάς παπούτσι για τρέξιμο. Ωστόσο, όταν αναζητάς τον ιδανικό αθλητικό στηθόδεσμο, τα ερωτηματικά είναι πολλά περισσότερα... Πού τον χρειάζομαι; Τι ακριβώς χρειάζομαι; Ποια πρέπει να είναι η αίσθηση που δίνει; 🤷



Η έλλειψη γνώσεων για τους αθλητικούς στηθόδεσμους, η χρήση στηθόδεσμου με κακή εφαρμογή ή η ανεπαρκής στήριξη σίγουρα λειτουργούν ως εμπόδιο σε έναν δραστήριο τρόπο ζωής. Ένα εντελώς περιττό εμπόδιο. Γνωρίζουμε ότι, δυστυχώς, πολλές νέες γυναίκες σταματούν να κάνουν σπορ όταν μπαίνουν στην εφηβεία. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι η γενική αίσθηση δυσφορίας και, δυστυχώς, η ντροπή που νιώθουν για τις αλλαγές που υφίσταται το σώμα τους. Το καταλαβαίνω, γιατί και εγώ πέρασα από αυτό το στάδιο. Πριν από έναν χρόνο μπορούσες να τρέχεις χωρίς να σκέφτεσαι το στήθος σου. Τώρα, όμως, το πρωτόγνωρο για εσένα στήθος έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που κινείται το σώμα σου και το πώς αισθάνεσαι η ίδια με τον εαυτό σου!



Ακόμα και αν λατρεύεις να παίρνεις μέρος σε σπορ, αν δεν έχεις την κατάλληλη στήριξη, θα νιώθεις άβολα. Πολλά κορίτσια συσχετίζουν τον πόνο στο στήθος με τον αθλητισμό ή τη σωματική δραστηριότητα γενικά. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αθλητισμός δεν τους ταιριάζει. Ότι το στήθος τους είναι πολύ μεγάλο πλέον για κάτι τέτοιο, ότι είναι πολύ επώδυνο και δεν αξίζει τον κόπο. Δεν θα έπρεπε, όμως, να συμβαίνει αυτό. Ιδίως όταν πολλές γυναίκες δεν συνειδητοποιούν ότι ο σωστός στηθόδεσμος μπορεί να διευκολύνει πολλά πράγματα.



Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να απομυθοποιήσουμε και να απενοχοποιήσουμε τον αθλητικό στηθόδεσμο.



Είμαι περήφανη που παρουσιάζω το "Όλα για τους στηθόδεσμους με την Dina": η απενοχοποίηση του προβλήματος. Θα μιλήσουμε ειλικρινά για το θέμα. Θα σου δείξω διάφορα επίπεδα στήριξης, διάφορους τύπους στηθόδεσμων και θα απαντήσω σε μερικές ερωτήσεις που ενδεχομένως να ντρέπεσαι να ρωτήσεις. Να ξέρεις ότι μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θες ελεύθερα, δεν είμαι εδώ για να σε κρίνω 😄



Ας μην καθυστερούμε άλλο... ξεκινάμε αμέσως



Με αγάπη, Dina xxx

