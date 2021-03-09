(Στηθόδεσμος) από την Dina | Γράμμα στον 12χρονο εαυτό μου

Γεια σου Dina,



Είμαι εσύ, δεκατρία χρόνια μετά.



Λοιπόν, να σε ενημερώσω εν τάχει... είσαι πολύ καλή σπρίντερ πλέον. Αυτό είναι υπέροχο και περνάς τέλεια. Δουλειά σου είναι να ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο, να κάνεις ό,τι αγαπάς στο έπακρο και να δημιουργείς φιλίες παντού. Δεν θα σου χαλάσω την έκπληξη λέγοντάς σου τι έχεις καταφέρει, αλλά μπορείς να είσαι πολύ περήφανη για τον εαυτό σου. Πίστεψέ με.



Το πιο δυσάρεστο που πρέπει να σου πω είναι ότι, σε έναν χρόνο περίπου, θα σπάσεις το πόδι σου επειδή μισοκοιμόσουν σε μια προπόνηση χόκεϊ στις εφτά το πρωί, και θα πονάς πολύ. Επομένως, η συμβουλή μου είναι να είσαι σε εγρήγορση τα πρωινά. Μην πηγαίνεις στην προπόνηση μισοκοιμισμένη! Επειδή θα προσπαθήσεις να πηδήξεις πάνω από την μπάλα όταν σου ρίξουν την πάσα... δεν θα υπολογίσεις σωστά, θα προσγειωθείς πάνω στην μπάλα, θα γλιστρήσεις και θα σπάσεις το πόδι σου. Ακόμα όμως και αν δεν με ακούσεις και καταλήξεις με πατερίτσες, δεν πειράζει... θα καταλάβεις το πάθος σου για τον αθλητισμό και ότι η καρδιά σου ανήκει στον στίβο.



Όπως και να έχει, ας μιλήσουμε για το στήθος σου και τους αθλητικούς στηθόδεσμους. Η αλήθεια είναι ότι το ταξίδι σου από την ανάπτυξη του στήθους σου μέχρι την επιλογή στηθόδεσμου δεν είναι τόσο συναρπαστικό όσο αυτό κάποιων φίλων σου. Για την ακρίβεια, είναι ένα αρκετά σύντομο ταξίδι, καθώς δεν πρόκειται να αναπτυχθεί σημαντικά. Αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο είδος ένδυσης, θα χρειαστεί να το φοράς συνέχεια από εδώ και πέρα. Θα έχεις περισσότερους αθλητικούς στηθόδεσμους από ό,τι κανονικούς. Στην πραγματικότητα, θα έχεις περισσότερους αθλητικούς στηθόδεσμους από ό,τι τζιν, καθημερινά T-Shirt και βασικά κάθε άλλο είδος καθημερινής ένδυσης, και μάλιστα, στα πιο όμορφα χρώματα, στιλ και σχέδια. Θα φοράς αθλητικό στηθόδεσμο τουλάχιστον έξι μέρες την εβδομάδα. (Ναι, λυπάμαι που στο λέω, προπονείσαι έξι μέρες την εβδομάδα τώρα, ο John ανέβασε τους ρυθμούς).