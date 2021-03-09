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Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαρτίου 2021

Όλα για τους στηθόδεσμους με την Dina Asher-Smith

Συμβουλές για συνδυασμούς με αθλητικούς στηθόδεσμους από την Dina Asher-Smith

Το "Όλα για τους στηθόδεσμους με την Dina" είναι μια συλλογή με συμβουλές από τη βασίλισσα των αθλητικών στηθόδεσμων (και του σπριντ) για τους αθλητικούς στηθόδεσμους, φυσικά. Αυτήν την εβδομάδα, η Dina Asher-Smith συνδύασε τους αγαπημένους της αθλητικούς στηθόδεσμους Nike με κομμάτια από την γκαρνταρόμπα της. Δες το ημερολόγιο του στιλ της παρακάτω.

Nike Indy με λαιμόκοψη V συνδυασμένος με παλτό, σορτς και μποτάκια με χοντρή σόλα

Αυτό είναι το αγαπημένο μου ρετρό, καλό παλτό. Το λατρεύω πραγματικά. Το αγόρασα η ίδια για τα γενέθλιά μου το 2019 και νιώθω υπέροχα όταν το φοράω. Λατρεύω τον στηθόδεσμο Indy και αυτό είναι ένα από τα χαλαρά και άνετα στιλ που προτιμώ. Με το παλτό και τον στηθόδεσμο, ένιωσα υπέροχα και απόλυτα άνετα.

  • (Στηθόδεσμος) από την Dina | Πώς να φορέσεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο, slide 1 of 4
  • (Στηθόδεσμος) από την Dina | Πώς να φορέσεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο, slide 2 of 4
  • (Στηθόδεσμος) από την Dina | Πώς να φορέσεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο, slide 3 of 4

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    Παρουσιάζουμε τις συμβουλές της Dina
  • Σχετικές ιστορίες, (Στηθόδεσμος) από την Dina | Πώς να φορέσεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο, slide 2 of 5

    Όλα για τους στηθόδεσμους με την Dina Asher-Smith

    Συμβουλές για συνδυασμούς με αθλητικούς στηθόδεσμους από την Dina Asher-Smith
  • Σχετικές ιστορίες, (Στηθόδεσμος) από την Dina | Πώς να φορέσεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο, slide 3 of 5

    Όλα για τους στηθόδεσμους με την Dina Asher-Smith

    Αθλητικοί στηθόδεσμοι και ο νεότερος εαυτός μου

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 9 Μαρτίου 2021

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