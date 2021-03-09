(Στηθόδεσμος) από την Dina | Πώς να φορέσεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο

Αυτό είναι το αγαπημένο μου ρετρό, καλό παλτό. Το λατρεύω πραγματικά. Το αγόρασα η ίδια για τα γενέθλιά μου το 2019 και νιώθω υπέροχα όταν το φοράω. Λατρεύω τον στηθόδεσμο Indy και αυτό είναι ένα από τα χαλαρά και άνετα στιλ που προτιμώ. Με το παλτό και τον στηθόδεσμο, ένιωσα υπέροχα και απόλυτα άνετα.

