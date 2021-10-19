Πώς να τρέξεις καλύτερα στον μαραθώνιο

Ως μαραθωνοδρόμος, μάλλον γνωρίζεις τον όρο "φόρτωση υδατανθράκων" (carb-loading). Οι υδατάνθρακες αποθηκεύονται με τη μορφή γλυκογόνου και είναι η πιο άμεσα προσβάσιμη πηγή ενέργειας του σώματος. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί δρομείς τρώνε περισσότερους υδατάνθρακες από ό,τι συνήθως πριν από έναν αγώνα, ώστε να γεμίσουν πλήρως τα αποθέματα γλυκογόνων. Όμως, πολλοί παρερμηνεύουν το νόημα αυτής της στρατηγικής. Η φόρτωση υδατανθράκων δεν είναι μια πρόφαση για να καταβροχθίσεις ολόκληρες φρατζόλες ψωμί, πιατέλες με μακαρόνια και ξέχειλα μπολ με δημητριακά τις εβδομάδες πριν από τον αγώνα.

Αντιθέτως, πρέπει να ακολουθήσεις μια πιο δομημένη προσέγγιση. Τρεις ή τέσσερις μέρες πριν από τον αγώνα, άλλαξε τη σύσταση των γευμάτων σου ώστε να περιέχουν 70 ή 75% υδατάνθρακες, αφήνοντας χώρο για πρωτεΐνη και υγιεινά λιπαρά, αναφέρει ο Ryan Maciel, RD, Head Performance Nutrition Coach της Precision Nutrition. Αν το παρακάνεις με τους υδατάνθρακες το βράδυ πριν από τον αγώνα, κατά πάσα πιθανότητα θα αισθάνεσαι νωθρότητα την επόμενη μέρα, ενώ τα αποθέματα γλυκογόνου του οργανισμού σου μάλλον δεν θα αυξηθούν. Το σώμα σου δεν έχει τη δυνατότητα να τα αυξήσει σε μόλις ένα βράδυ, όπως αναφέρει.

Δοκίμασε, επίσης, να αυξάνεις την κατανάλωση υδατανθράκων τις μέρες πριν από κάποιες από τις μεγαλύτερες διαδρομές σου, ώστε να ξέρεις τι λειτουργεί καλύτερα για εσένα, λέει η Monique Ryan, RDN, αθλητική διατροφολόγος που συμβουλεύει επαγγελματίες αθλητές και ομάδες αντοχής. Έτσι, δεν θα βρεθείς προ εκπλήξεων στη γραμμή αφετηρίας.