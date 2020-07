Τα οφέλη της θετικής νοοτροπίας

"Τα νευρικά μονοπάτια που δημιουργούν θετικές ή αρνητικές σκέψεις δημιουργούνται όταν είμαστε νέοι", εξηγεί η Loretta Breuning, PhD, ιδρύτρια του Inner Mammal Institute και συγγραφέας του βιβλίου "The Science of Positivity". Οι προηγούμενες εμπειρίες μας, ειδικά κατά την παιδική ηλικία, διαμορφώνουν τις προσδοκίες μας για την καλή ή την κακή έκβαση των πραγμάτων, λέει η Breuning, και αυτό είναι βασικό για τα κίνητρά μας αργότερα στη ζωή.



"Όταν έχεις θετικές προσδοκίες, είναι πιθανότερο να δώσεις περισσότερη ενέργεια σε αυτό που προσπαθείς να πετύχεις. Αν έχεις αρνητικές προσδοκίες, μάλλον δεν θα το κάνεις, επειδή ο εγκέφαλός σου δεν έχει σχεδιαστεί για να επιδιώκει κάτι που δεν πρόκειται να σε ανταμείψει", αναφέρει. "Με τις αρνητικές προσδοκίες, δεν ξέρεις πού ή σε τι να προχωρήσεις, έτσι συχνά δεν κάνεις κανένα βήμα".



Ο απαισιόδοξος τρόπος σκέψης δεν ενεργοποιεί μόνο την απελευθέρωση κορτιζόλης, μιας ορμόνης του άγχους που στέλνει μια ειδοποίηση "απειλής" στον εγκέφαλο, αλλά γίνεται επίσης διαρκής, λέει η Breuning. "Ενισχύεις αυτό το αρνητικό νευρικό μονοπάτι. Είναι σαν τη μητρική σου γλώσσα: εκφράζεσαι σε αυτήν τόσο εύκολα που δεν ξέρεις πώς καν έφτασες εκεί".



Όταν νιώθεις ότι έχεις κολλήσει στην παγίδα των σκοτεινών σκέψεων, το να λες απλώς στον εαυτό σου να σκεφτεί θετικά μπορεί να φαίνεται ότι είναι μάταιο. Και ίσως να είναι: η διαδικασία της σκέψης από μόνη της δεν είναι βασικά τόσο χρήσιμη, λέει η Fox. Τα οφέλη της θετικής στάσης δεν έχουν ως κινητήριο δύναμη το πώς σκεφτόμαστε, αλλά το τι κάνουμε. "Αν κάνεις πολλές θετικές σκέψεις, θα ενισχύσεις τη διάθεση και τη θετική σου νοοτροπία", αναφέρει η Fox.