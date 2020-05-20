Επτάλεπτο οικογενειακό πρόγραμμα άσκησης

Επτάλεπτο οικογενειακό πρόγραμμα
Κίνηση
Από τη Nike Training
Δοκίμασε αυτό το οικογενειακό πρόγραμμα ασκήσεων για να διατηρήσεις την ενέργεια των παιδιών στα ύψη.
Μετά από τόσο καιρό μέσα στο σπίτι, καμπουριασμένοι μπροστά στις οθόνες, είναι σημαντικό να δώσεις στα παιδιά το περιθώριο να τεντωθούν, να κινηθούν και να παίξουν. Ακολουθεί ένα οικογενειακό πρόγραμμα ασκήσεων που μπορείς να κάνεις με τα παιδιά σου για να διατηρήσεις την ενέργειά τους στα ύψη.
Το σώμα των παιδιών πρέπει να κινηθεί μετά από ώρες μελέτης ή μπροστά στον οθόνη. Τα παιδιά ξέρουν καλύτερα από τον καθένα πώς να παίζουν. Γιατί να μην γίνουν η παρέα σου στη γυμναστική; Άρχισε να γυμνάζεσαι μαζί τους!
Αποτοξίνωση από το γραφείο τους
Αυτό το επτάλεπτο πρόγραμμα χαλάρωσης για όλο το σώμα έχει δημιουργηθεί για την αποτοξίνωση του σώματος από την κακή στάση στο γραφείο. Έτσι, αν τα παιδιά σου περνούν περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο μπροστά στις οθόνες, σήκωσέ τα και ξεκινήστε τη γυμναστική.
Για μια πιο διασκεδαστική εμπειρία, προκάλεσε τα παιδιά να ισορροπήσουν για περισσότερη ώρα όταν κάνετε knee hug. Όποιος πέσει πρώτος, πρέπει να κάνει άλλον έναν γύρο! Όποιος ισορροπήσει για περισσότερο, μπορεί να προτείνει μια επιπλέον κίνηση για όλη την οικογένεια!
Για περισσότερα παιχνίδια και δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να κρατήσεις τα παιδιά δραστήρια, κάνε αναζήτηση στην ενότητα "For the Whole Family" στην εφαρμογή NTC.