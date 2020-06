Επτάλεπτο οικογενειακό πρόγραμμα άσκησης

Αποτοξίνωση από το γραφείο τους

Αυτό το επτάλεπτο πρόγραμμα χαλάρωσης για όλο το σώμα έχει δημιουργηθεί για την αποτοξίνωση του σώματος από την κακή στάση στο γραφείο. Έτσι, αν τα παιδιά σου περνούν περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο μπροστά στις οθόνες, σήκωσέ τα και ξεκινήστε τη γυμναστική.



Για μια πιο διασκεδαστική εμπειρία, προκάλεσε τα παιδιά να ισορροπήσουν για περισσότερη ώρα όταν κάνετε knee hug. Όποιος πέσει πρώτος, πρέπει να κάνει άλλον έναν γύρο! Όποιος ισορροπήσει για περισσότερο, μπορεί να προτείνει μια επιπλέον κίνηση για όλη την οικογένεια!



Για περισσότερα παιχνίδια και δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να κρατήσεις τα παιδιά δραστήρια, κάνε αναζήτηση στην ενότητα "For the Whole Family" στην εφαρμογή NTC.